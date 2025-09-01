https://spnfa.ir/20250901/شانگهای-می-تواند-راه-گریز-ایران-از-مکانیسم-ماشه-شود-25113777.html

شانگهای می تواند راه گریز ایران از مکانیسم ماشه شود

شانگهای می تواند راه گریز ایران از مکانیسم ماشه شود

در حالی که کشورهای غربی به دنبال فعال سازی مکانیسم ماشه و قرار دادن ایران ذیل تحریم های شورای امنیت هستند کشورهای بلوک شرق در پیمان شانگهای آغوش خود را برای همکاری با ایران باز کرده اند. ️نکته بسیار ظریفی در سیاست و روابط بین الملل وجود دارد و آن این است که کشورها باید تکلیف خود را ابتدا روشن کنند که کدام طرفی هستند. ️اما در صورتی که شما خودتان بلا تکلیف باشید عملا قدرت های جهانی هم روی شما حساب باز نمی کنند و تصور می کنند که می خواهید آنها را بازی دهید و به این دلیل آنها شما را بازی می دهند. ️پس ابتدا باید به این نکته توجه داشت جزو یک بلوک قدرت جهانی بودن به معنای قطع رابطه با بلوک دیگر نیست اما وقتی شما عضو یک بلوک قدرت به حساب می آیید در چانه زنی های بین المللی با پشتوانه قوی تری حاضر می شوید. ️سیاست کشورهای غربی و قبل از آن اروپایی که عموما هم توسط انگلیسی ها وضع شده این بوده و هست که نباید اجازه داد کشورهای جنوب رشد کنند مخصوصا آنهایی که پتانسیل ابر قدرت شدن دارند. ️روسیه و چین که دو عضو دائم شورای امنیت هستند رسما و به صورت مکتوب مخالفت خود با اقدام اروپایی ها را اعلام کرده اند و پشت ایران ایستاده اند و اگر ما بتوانیم با آنها هماهنگ کنیم شاید بتوانند حتی اقدام غیر قانونی اروپایی ها را حقوقی کنند و کاری کنند که تلاش آنها نقش بر آب شود. ️اما از سوی دیگر حتی در صورتی که در نهایت اروپایی ها به نتیجه برسند و تحریم های شورای امنیت را برگردانند اگر چین و روسیه در قبال اجرای این تحریم ها بایستند و اجازه تشکیل کمیته های اجرایی را ندهند آنوقت تحریم ها عملا بر علیه ایران "غیر عملیاتی" می شود. ️در چنین شرایطی ما نیاز خواهیم داشت که بقیه اعضای گروه هایی مانند شانگهای و بریکس را متقاعد کنیم که در مقابل این اقدام اروپایی ها بایستند و با ما تعاملات اقتصادی و سیاسی داشته باشند.️در پایان هم باید به این نکته اشاره کنم که تحریم های شورای امنیت، حتی اگر هم برگردد، تعاملات اقتصادی و حتی فروش نفت ایران را ممنوع نمی کند بلکه روی زمینه های خاصی مانند خرید تجهیزاتی که در ساخت تسلیحات هسته ای و یا موشک هایی که می توانند کلاهک هسته ای حمل کنند متمرکز است واینها مسایلی نیست که تعاملات ما با کشورهای عضو شانگهای و بریکس را بتواند تحت تاثیر قرار دهد. ️به هر حال کشورهای عضو پیمان شانگهای عملا به دنبال آن می باشند که نظم نوین جهانی شکل بگیرد و یکی از مهم ترین اقدامات آنها می تواند مقابله با تحریم های به نا حق کشورهای غربی بر علیه دیگر کشورها و زورگویی های آنها بر علیه دیگر کشورها باشد و ما نیز باید روی این نکته مانور بدهیم.

