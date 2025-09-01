ایران
برافراشته شدن پرچم ملی در مهمترین مقدس ترین مسجد ایران
برافراشته شدن پرچم ملی در مهمترین مقدس ترین مسجد ایران
به گزارش خبرنگار اسپوتنیک در تهران، در شهر قم، طی مراسمی با حضور هزاران نفر، پرچم ملی ایران بر پیشانی این مکان مهم مذهبی برافراشته شد.️این مراسم در مسجد مقدس... 01.09.2025
به گزارش خبرنگار اسپوتنیک در تهران، در شهر قم، طی مراسمی با حضور هزاران نفر، پرچم ملی ایران بر پیشانی این مکان مهم مذهبی برافراشته شد.️این مراسم در مسجد مقدس جمکران که منصوب به منجی آخرالزمانی شیعیان است به مناسبت آغاز امامت امام زمان برگزار شد. برافراشته شدن نمادهای دینی در اماکن مذهبی در اسلام امری مرسوم هست ولی اهتزاز پرچم ملی بر پیشانی یک مکان مقدس در شرایط فعلی ایران بعد از افزایش تنش های کم سابقه با اسرائیل و آمریکا بسیار معنادار است. ️بعد از جنگ 12 روزه اسرائیل و ایران، روحیه ملی گرایی در ایرانیان اوج کم سابقه ای گرفته است و بعد از این جنگ، بسیاری از مراسم مذهبی با نصب نمادهای ملی گرایی ممزوج شده است. ️مسجد مقدس جمکران پیش از این با برافراشته شدن پرچم سرخ انتقام بعد از کشته شدن قاسم سلیمانی و جمعی از سرداران سپاه و همچنین بعد از ترور اسماعیل هنیه رهبر سیاسی گروه فلسطینی حماس در تهران خبر ساز شده بود. ️بعد از برافراشتن پرچم سرخ انتقام بر فراز این مسجد بود که عملیات موشکی علیه آمریکا در پایگاه عین الاسد در عراق و همچنین عملیات موشکی وعده صادق علیه اسرائیل توسط ایران اتفاق افتاد.
برافراشته شدن پرچم ملی در مهمترین مقدس ترین مسجد ایران

23:25 01.09.2025
به گزارش خبرنگار اسپوتنیک در تهران، در شهر قم، طی مراسمی با حضور هزاران نفر، پرچم ملی ایران بر پیشانی این مکان مهم مذهبی برافراشته شد.

️این مراسم در مسجد مقدس جمکران که منصوب به منجی آخرالزمانی شیعیان است به مناسبت آغاز امامت امام زمان برگزار شد.

برافراشته شدن نمادهای دینی در اماکن مذهبی در اسلام امری مرسوم هست ولی اهتزاز پرچم ملی بر پیشانی یک مکان مقدس در شرایط فعلی ایران بعد از افزایش تنش های کم سابقه با اسرائیل و آمریکا بسیار معنادار است.

️بعد از جنگ 12 روزه اسرائیل و ایران، روحیه ملی گرایی در ایرانیان اوج کم سابقه ای گرفته است و بعد از این جنگ، بسیاری از مراسم مذهبی با نصب نمادهای ملی گرایی ممزوج شده است.

️مسجد مقدس جمکران پیش از این با برافراشته شدن پرچم سرخ انتقام بعد از کشته شدن قاسم سلیمانی و جمعی از سرداران سپاه و همچنین بعد از ترور اسماعیل هنیه رهبر سیاسی گروه فلسطینی حماس در تهران خبر ساز شده بود.

️بعد از برافراشتن پرچم سرخ انتقام بر فراز این مسجد بود که عملیات موشکی علیه آمریکا در پایگاه عین الاسد در عراق و همچنین عملیات موشکی وعده صادق علیه اسرائیل توسط ایران اتفاق افتاد.
