ایران برای کمک به زلزله زدگان افغانستان اعلام آمادگی کرد
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با ابراز مراتب همدردی ایران با مردم شریف افغانستان بهویژه خانوادههای جانباختگان حادثه زمینلرزه شدید در ولایتهای کنر، نورستان، ننگرهار و لغمان در شرق افغانستان، از خداوند برای مجروحین و آسیبدیدگان حادثه سلامتی و بهبودی مسئلت کرد.
اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران همچنین با اشاره به شدت زمینلرزه، آمادگی کشورمان را برای ارائه هرگونه مساعدت به حکومت افغانستان در روند امداد و نجات آسیبدیدگان اعلام کرد.
ذبیحالله مجاهد سخنگوی رسمی طالبان، آخرین آمار تلفات زلزله در شرق افغانستان را ارائه داد:812 کشته (800 نفر در استان کنر و 12 نفر در استان ننگرهار)2817 زخمی (2500 نفر در کنر، 255 نفر در ننگرهار، 58 نفر در لغمان، 4 نفر در نورستان).
طبق گزارش سازمان زمینشناسی ایالات متحده، این زلزله ساعت 22:37 به وقت ایران رخ داده است، مرکز آن 27 کیلومتری شمال شرقی جلالآباد بوده و بزرگی آن 6.0 ریشتر بوده است. استان کنر، یعنی ولسوالیهای چپه دره، وته پور و نورگل، بیشترین آسیب را از این زلزله دیدهاند. چهار روستا در ولسوالی نورگل کاملاً ویران شدهاند.