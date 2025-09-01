https://spnfa.ir/20250901/اجلاس-شانگهای-در-تیانجین-اقدامی-برای-تثبیت-چندقطبیگرایی-و-طرحریزی-نظم-نوین-جهانی-25101927.html

اجلاس شانگهای در تیانجین اقدامی برای تثبیت چندقطبی‌گرایی و طرح‌ریزی نظم نوین جهانی

اجلاس شانگهای در تیانجین اقدامی برای تثبیت چندقطبی‌گرایی و طرح‌ریزی نظم نوین جهانی

اسپوتنیک ایران

همگرایی با چین و تکیه بر سازمان شانگهای می‌تواند فشار تحریم‌های غربی را متوازن کند. 01.09.2025, اسپوتنیک ایران

2025-09-01T14:04+0430

2025-09-01T14:04+0430

2025-09-01T14:04+0430

گزارش و تحلیل

چین

جهان

سازمان همکاری شانگهای

https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e9/09/01/25097345_11:0:1270:708_1920x0_80_0_0_eb749883b6d5cd95a3a7668f4e27f897.jpg

به گزارش اسپوتنیک- سميه ماندگار پژوهشگر مسائل بین‌الملل در گفت‌وگو با اسپوتنیک گفت: اجلاس اخیر سازمان همکاری شانگهای در چین بیش از هر چیز بر نمایش انسجام میان اعضا و پیام مشترک علیه هژمونی غرب متمرکز بود. شی جین‌پینگ با تأکید بر لزوم مقابله با رفتارهای زورگویانه و خروج از منطق جنگ سرد، پیشنهاد ایجاد بانک توسعه سازمان را مطرح کرد تا شانگهای از یک چارچوب امنیتی به نهادی مؤثر در اقتصاد جهانی ارتقا یابد. این رویکرد نشان داد که پکن قصد دارد نقش خود را به‌عنوان محور اصلی نظم چندقطبی در آسیای میانه و اوراسیا تثبیت کند.ماندگار در ادامه گفت، در همین راستا، ولادیمیر پوتین در توصیفی بحران اوکراین را در چارچوب تهدید ناشی از گسترش ناتو بازتعریف کند و بر شکل‌گیری نظمی عادلانه‌تر تأکید ورزد. قراردادهای انرژی میان روسیه و چین که در حاشیه اجلاس مورد بحث قرار گرفت، نشانه‌ای از تمایل مسکو به کاهش وابستگی به بازارهای غربی و جایگزین‌سازی آن با محور شرقی است.وی افزود، پیام کرملین روشن بود. همگرایی با چین و تکیه بر سازمان شانگهای می‌تواند فشار تحریم‌های غربی را متوازن کند.ماندگار در پایان خاطرنشان کرد، ایران و بلاروس نیز در این چارچوب، نقش تکمیلی داشتند. تهران با توجه به بازگشت تحریم‌های اروپایی، سازمان همکاری شانگهای را ابزاری برای تقویت روابط اقتصادی و سیاسی با شرق معرفی کرد و بر ضرورت چندجانبه‌گرایی در برابر فشار غرب تأکید نمود. بلاروس هم با تکیه بر اتحاد راهبردی با روسیه و چین و گسترش همکاری با ایران، خود را در صف کشورهایی قرار داد که در حال پشتیبانی از بلوک شرقی‌اند. مجموع این پیام‌ها نشان داد که شانگهای بیش از گذشته به بستری برای صف‌بندی شرق در برابر غرب تبدیل شده است.

چین

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

خبرها

fa_FA

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

اسپوتنیک ایران

چین, جهان, سازمان همکاری شانگهای