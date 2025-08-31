کی اروپایی ها می خواهند سیاست های جنگ افروزانه خود را پایان دهند؟

ایران
به ظواهر آراسته برخی اروپایی ها نگاه نکنید، به تاریخ آنها نگاه کنید، به صورت تاریخی آنها غارتگر و وحشی بوده اند اما امروزه تلاش می کنند در ظاهری متمدنانه ظاهر شوند.به صورت تاریخی تنها کاری که اینها بلد بودند کشت و کشتار وغارت بود، به تاریخشان نگاه کنید.استعمار کشورهای دیگر و سرقت منابع خدادادی ملت های پیشرفته ترین کاری بود که آنها انجام داده بودند و بعد از آن دو جنگ جهانی راه انداختند که کل جهان را درگیر خود کردند و تا به امروزه همه بلایایی که بر سر بشریت می آید زیر سر همین ها است.هرس و طمع اینها برای غارت دیگرات مسبب اصلی همه بلاهایی است که امروزه کره خاکی با آن مواجه می باشد.همین جنگ اوکراین را نگاه کنید، اگر اروپایی ها اصرار بر سیاست های خصمانه خود بر علیه روسیه نداشتند و تلاش می کردند از راه های دبپلماتیک مسایل را حل و فصل کنند و حق روسیه و مردم روس تبار اروپا را بدهند کار به اینجا نمی کشد و همین امروز هم که صحبت می کنیم اروپایی ها هستند که اصرار بر ادامه جنگ و کشت و کشتار و خونریزی با سیاست های خود دارند.حالا آمده اند بند ماشه توافق هسته ای را اجرا کرده اند.جدا از اینکه آنها از نظر حقوقی حق ندارند این کار را انجام دهند اما نکته اصلی در این است که آنها به خوبی می دانند این ماجرا می تواند ایران را وادار به واکنش هایی که خودش هم نمی خواهد کند مثل خروج از معاهده منع گسترش تسلیحات هسته ای و یا حتی ساختن سلاح هسته ای و حتی ممکن است کار به یک جنگ تمام عیار در خاورمیانه کشیده شود.قبل تر هم در لیبی و سوریه و عراق و... همین کار ها را کردند.می دانید چرا؟چون بقای آنها گروی غارت دیگر کشورها است و آنها امیدوار هستند سناریوی لیبی برای ایران رخ دهد و مانند شغال کنار آمریکا به ایران حمله کنند بلکه ایران اشغال شود و آنها بتوانند تکه هایی از این کشور را به غنیمت ببرند و سرقت کنند.همانگونه که امروزه در لیبی دارند منابع خدادادی مردم لیبی را سرقت می کنند.اگر در این کارشان موفق شوند قطعا به بهانه ای خودشان را وارد درگیری تایوان خواهند کرد چرا که منابع خدادادی چین هم بسیار زیاد است.راستی بد نیست به این نکته هم اشاره کرد که یکی از راهکار های دزدی اروپایی ها این است که کشورها را متقاعد کنند پول هایشان را در بانک های اروپایی نگه دارند و بعد با تحریم و بلوکه کردن این پولها و یا راه اندازی جنگ و سرنگونی حکومت ها این پولها را بالا بکشند.دقیقا مانند کاری که زمان شاه ایران با ایران کردند و بعد با عراق صدام حسین و لیبی معمر القذافی انجام دادند و امروزه چشم به پولهای روسیه در اروپا بسته اند.قطعا تا زمانی که آنها می توانند منابع خدادادی کشورهای دیگر را سرقت کنند دست از سیاست های جنگ افروزانه خود بر نخواهند داشت.
