31.08.2025
لوکاشنکو، رئیس جمهور بلاروس در جریان مذاکرات با شی جین پینگ، رئیس جمهور چین، گفت که جنبههایی از ساختار سیاسی کشور وجود دارد که مینسک باید از چین اقتباس کند. او همچنین نتایج توسعه چین را ستود:"شخصاً، من قبلاً به این نتیجه رسیدهام که باید در ساختار سیاسی کشور چیزی را از شما اقتباس کنیم. کارشما به سادگی عالی است، توسعه عظیم جمهوری خلق چین! سازماندهی، نظم و انضباط، همه چیز سر جای خود است، هیچ کس در هیچ کجا وقت خود را تلف نمیکند. مردم کارهای خاصی انجام میدهند."
بلاروس, چین
"شخصاً، من قبلاً به این نتیجه رسیدهام که باید در ساختار سیاسی کشور چیزی را از شما اقتباس کنیم. کارشما به سادگی عالی است، توسعه عظیم جمهوری خلق چین! سازماندهی، نظم و انضباط، همه چیز سر جای خود است، هیچ کس در هیچ کجا وقت خود را تلف نمیکند. مردم کارهای خاصی انجام میدهند."