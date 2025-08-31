https://spnfa.ir/20250831/برزیل-خواستار-برگزاری-اجلاس-فوقالعاده-بریکس-در-مورد-خطرات-چندقطبی-شدن-شد-25075639.html

برزیل خواستار برگزاری اجلاس فوق‌العاده بریکس در مورد خطرات چندقطبی شدن شد

به گزارش والور اکونومیکو، برزیل در تلاش است تا اجلاس فوق‌العاده بریکس را برای رسیدگی به خطرات ناشی از ایالات متحده برای نظم چندقطبی در حال ظهور برگزار کند. 31.08.2025, اسپوتنیک ایران

به گزارش والور اکونومیکو، برزیل در تلاش است تا اجلاس فوق‌العاده بریکس را برای رسیدگی به خطرات ناشی از ایالات متحده برای نظم چندقطبی در حال ظهور برگزار کند.سلسو آموریم، مشاور ویژه رئیس جمهور برزیل، مذاکرات برای دیدار سران کشورهای این گروه را رهبری می‌کند.آموریم قرار است هفته آینده برای شرکت در رویدادهای بزرگداشت هشتادمین سالگرد پایان جنگ جهانی دوم و همچنین برگزاری مذاکرات دوجانبه با محوریت چندقطبی شدن، به چین سفر کند.اجلاس سازمان همکاری شانگهای در حال حاضر از 31 اوت تا 1 سپتامبر در تیانجین چین در حال برگزاری است و پکن در 3 سپتامبر میزبان یک رژه نظامی برای بزرگداشت هشتادمین سالگرد پیروزی چین بر ژاپن و پایان جنگ جهانی دوم خواهد بود.

برزیل, بریکس