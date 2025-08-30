ایران
پیام پوتین به رسانه‌های چین اقدامی هدفمند برای تقویت روایت همگرایی در برابر غرب
پیام پوتین به رسانه‌های چین اقدامی هدفمند برای تقویت روایت همگرایی در برابر غرب
به گزارش اسپوتنیک- سميه ماندگار پژوهشگر مسائل بین‌الملل درباره سخنان ولادیمیر پوتین پیش از سفر به چین، گفت‌وگوی او با خبرگزاری شین‌هوا به اسپوتنیک گفت: سخنان آقای پوتین حاوی پیام‌های سیاسی و رسانه‌ای مهمی است. ایشان با تأکید بر ارادۀ صادقانۀ "شی جین‌پینگ" برای گسترش روابط همه‌جانبه، عملاً نشان داد که کرملین بر پیوند راهبردی با پکن به‌عنوان یکی از محورهای اصلی سیاست خارجی خود حساب ویژه باز کرده است. این موضع‌گیری، در شرایطی که روسیه با فشار تحریم‌های غربی مواجه است، نشان‌دهندۀ اهمیت حیاتی چین در معادلات اقتصادی و دیپلماتیک مسکو است. ماندگار در ادامه گفت، نکتۀ دوم در سخنان پوتین برجسته‌سازی جنگ روایت‌ها در عرصۀ تاریخ‌نگاری جنگ جهانی دوم است. او به‌طور صریح غرب را متهم به بازنگری و تحریف نتایج این جنگ کرد و همزمان بر هم‌صدایی روسیه و چین در مقابله با قهرمان‌سازی از نازی‌هاتأکید نمود. این رویکرد رسانه‌ای علاوه بر مشروعیت‌بخشی به سیاست‌های امنیتی روسیه و چین، در حکم ابزاری برای ایجاد گفتمان مشترک علیه غرب که بر پایه حافظۀ تاریخی و سرمایه نمادین جنگ بنا شده است، عمل می‌کند. این کارشناس بعد اقتصادی پیام پوتین نیز پررنگ دانست و گفت، ولادیمیر پوتین با اشاره به سطح بی‌سابقۀ روابط تجاری، چین را شریک اول روسیه معرفی کرد و از پکن به‌خاطر حفاظت از یادبودهای ارتش سرخ قدردانی نمود. این ترکیب نمادگرایی تاریخی با تأکید بر واقعیت‌های اقتصادی، تصویر یک اتحاد همه‌جانبه را به نمایش می‌گذارد. در واقع، پیام ولادیمیر پوتین به رسانه‌های چین نه صرفاً یک سخن دیپلماتیک، بلکه اقدامی هدفمند برای تقویت روایت مشارکت راهبردی و ایجاد همگرایی افکار عمومی دو کشور در برابر فشارهای غربی است.
سمیه پسندیده
سمیه پسندیده
سیاسی
سیاسی

پیام پوتین به رسانه‌های چین اقدامی هدفمند برای تقویت روایت همگرایی در برابر غرب

13:17 30.08.2025
به گزارش اسپوتنیک- سميه ماندگار پژوهشگر مسائل بین‌الملل درباره سخنان ولادیمیر پوتین پیش از سفر به چین، گفت‌وگوی او با خبرگزاری شین‌هوا به اسپوتنیک گفت: سخنان آقای پوتین حاوی پیام‌های سیاسی و رسانه‌ای مهمی است. ایشان با تأکید بر ارادۀ صادقانۀ "شی جین‌پینگ" برای گسترش روابط همه‌جانبه، عملاً نشان داد که کرملین بر پیوند راهبردی با پکن به‌عنوان یکی از محورهای اصلی سیاست خارجی خود حساب ویژه باز کرده است. این موضع‌گیری، در شرایطی که روسیه با فشار تحریم‌های غربی مواجه است، نشان‌دهندۀ اهمیت حیاتی چین در معادلات اقتصادی و دیپلماتیک مسکو است. ماندگار در ادامه گفت، نکتۀ دوم در سخنان پوتین برجسته‌سازی جنگ روایت‌ها در عرصۀ تاریخ‌نگاری جنگ جهانی دوم است.
او به‌طور صریح غرب را متهم به بازنگری و تحریف نتایج این جنگ کرد و همزمان بر هم‌صدایی روسیه و چین در مقابله با قهرمان‌سازی از نازی‌هاتأکید نمود. این رویکرد رسانه‌ای علاوه بر مشروعیت‌بخشی به سیاست‌های امنیتی روسیه و چین، در حکم ابزاری برای ایجاد گفتمان مشترک علیه غرب که بر پایه حافظۀ تاریخی و سرمایه نمادین جنگ بنا شده است، عمل می‌کند. این کارشناس بعد اقتصادی پیام پوتین نیز پررنگ دانست و گفت، ولادیمیر پوتین با اشاره به سطح بی‌سابقۀ روابط تجاری، چین را شریک اول روسیه معرفی کرد و از پکن به‌خاطر حفاظت از یادبودهای ارتش سرخ قدردانی نمود. این ترکیب نمادگرایی تاریخی با تأکید بر واقعیت‌های اقتصادی، تصویر یک اتحاد همه‌جانبه را به نمایش می‌گذارد. در واقع، پیام ولادیمیر پوتین به رسانه‌های چین نه صرفاً یک سخن دیپلماتیک، بلکه اقدامی هدفمند برای تقویت روایت مشارکت راهبردی و ایجاد همگرایی افکار عمومی دو کشور در برابر فشارهای غربی است.
