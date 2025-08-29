https://spnfa.ir/20250829/کار-با-ببرها-فقط-دانش-نمیخواهد-عشق-و-صبر-میطلبد--25056054.html
کار با ببرها فقط دانش نمیخواهد، عشق و صبر میطلبد
کار با ببرها فقط دانش نمیخواهد، عشق و صبر میطلبد
اسپوتنیک ایران
رفتارشناس و تیمارگر گربه سانان بزرگ: حسی که برای اولین بار با دیدن یک ببر از نزدیک داشتم در واقع ترکیبی از همه حسها بود. 29.08.2025, اسپوتنیک ایران
2025-08-29T17:54+0430
2025-08-29T17:54+0430
2025-08-29T17:55+0430
گزارش و تحلیل
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e9/08/1d/25055900_0:516:1153:1165_1920x0_80_0_0_26ccea597c5099646a45d0d63165399e.jpg
مینا باغانی رفتارشناس و تیمارگر گربه سانان بزرگ درباره تجربه کار خود با حیوانات وحشی و عظیم الجثه در گفتگو با اسپوتنیک گفت: از شگفتی گرفته تا ترس. باید تلاش میکردم که هیجان و ترسم را کنترل کنم، اما در همان لحظه حس میکردم وارد دنیای تازهای که ترکیبی از شکوه و قدرت بود، شدهام. باید گفت، تجربهای است که هیچ کلمهای نمیتواند آن را دقیق توصیف کند. باغانی در ادامه ضمن اشاره به مهارتهایی که برای تیمارگری حیوانات بزرگ جثه لازم است، گفت: این کار فراتر از دانش و تجربه است. باید صبور و آرام بود، دقت بالایی داشت و از همه مهمتر فرد باید به حیوانات عشق واقعی داشته باشد. بعبارتی، اگر نتوان هیجاناتت را کنترل کرد یا واکنش درست نشان داد، هم خود فرد تیمارگر و هم حیوان آسیب میبینند. وی درباره خطرناکترین لحظات این کار اظهار داشت: در واقع لحظات خطرناک بسیار زیادی وجود دارد. گاهی حیوانی که به ظاهر آرام است، ناگهان رفتار تهاجمی از خود نشان میدهد. یکبار در حال تیمار ببری بودم که ناگهان رفتارش تغییر کرد و به من یادآوری شد که حتی یک لحظه هم نباید از احتمال خطر کار با این حیوانات غافل شد. باغانی خاطرنشان کرد که این کار همزمان سختیهای جسمی و روحی را با یکدیگر دارد، اگرچه کار تیمارگری برای یک زن از نظر جسمی بسیار سنگین است. اما بخش سختتر، فشار روحی و مسئولیت جان حیوان است. یک تیمارگر اغلب زمانی با حیوان کار میکند که او بیمار است و این یعنی در خطرناکترین شرایطش قرار دارد. حیوان دردی دارد که نمیتواند بیان کند، بیحوصله است و ممکن است ناخواسته حمله کند. در همین حال، بهتدریج بین تیمارگر و حیوان یک پیوند عاطفی شکل میگیرد که تجربهای بسیار خاص و در عین حال دشوار است.وی ضمن اشاره به چگونگی شکلگیری اعتماد بین تیمارگر و حیوان توضیح میدهد: اعتماد فقط با حضور مداوم شکل میگیرد. هر روز با صبر و تداوم کنار حیوان هستم و با همین تکرار به او نشان میدهم که همیشه حضور دارم. در نهایت، حیوان هم متوجه این حضور میشود و اعتماد میکند.باغانی در پاسخ به این سوال که آیا تاکنون با حمله جدی روبهرو شده است گفت: خوشبختانه برای من چنین اتفاقی نیفتاده. اما اگر بیفتد، واکنش درست میتواند همه چیز را تغییر دهد. این همان چیزی است که فقط با سالها تجربه به دست میآید.همچنین در ادامه درباره تفاوتهای جایگاه شغل تیمارگری در ایران و جهان میگوید: در ایران شغل تیمارگری هنوز ناشناخته است و گاهی به اشتباه آن را با خدمتکاری حیوانات یکی میدانند. اما در کشورهای دیگر، ورود به این حرفه نیازمند تحصیلات دانشگاهی است و تیمارگر جایگاهی بسیار مهم دارد، حتی در مواردی نظر او در نگهداری حیوان از همه تعیینکنندهتر است. در باغوحشها، تیمارگر نقش کلیدی دارد، چون برخلاف دامپزشک که ممکن است از مواجهه مستقیم با حیوان وحشی هراس داشته باشد، تیمارگر با صبر و تجربه این فاصله را پر میکند.وی در ادامه افزود، بعبارتی تیمارگری اصلاً به معنی نمایش یا نوازش حیوان نیست. بله، لازم است تیمارگر هر هفته کنار حیوان باشد تا حیوان او را به یاد بیاورد، چون حافظه کوتاهمدت دارد و ممکن است فراموش کند. اما هدف این نیست که نمایش اجرا شود، بلکه تیمارگری فرآیندی پیچیده و علمی است که فقط وقتی در آن قرار بگیرید میتوانید عمقش را درک کنید. باغانی در ادامه با تأسف درباره چالشهای موجود در این مسیر به اسپوتنیک میگوید: یکی از بزرگترین مشکلات من محدودیت در فضای مجازی بود. وقتی میخواستم درباره تیمارگری اطلاعرسانی و فرهنگسازی کنم، برخی مرا متهم به ترویج خرید و فروش حیوانات کردند. حتی برخی من را متهم به "انیمالشویی" کردند، در حالی که دنبالکنندگان من میدانند هیچگاه چنین محتوایی تولید نکردهام. تمام تلاشم این بوده که نشان دهم وجود تیمارگر در ایران ضروری است، نه اینکه حیوان را وسیله سرگرمی معرفی کنم.
https://spnfa.ir/20250729/24000217.html
https://spnfa.ir/20230803/ببر-روسی--فیلم-17133727.html
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
خبرها
fa_FA
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e9/08/1d/25055900_0:408:1153:1273_1920x0_80_0_0_09e8888342c039ee74e073900b1a9c38.jpg
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
کار با ببرها فقط دانش نمیخواهد، عشق و صبر میطلبد
17:54 29.08.2025 (بروز رسانی شده: 17:55 29.08.2025)
رفتارشناس و تیمارگر گربه سانان بزرگ: حسی که برای اولین بار با دیدن یک ببر از نزدیک داشتم در واقع ترکیبی از همه حسها بود.
مینا باغانی رفتارشناس و تیمارگر گربه سانان بزرگ درباره تجربه کار خود با حیوانات وحشی و عظیم الجثه در گفتگو با اسپوتنیک گفت: از شگفتی گرفته تا ترس. باید تلاش میکردم که هیجان و ترسم را کنترل کنم، اما در همان لحظه حس میکردم وارد دنیای تازهای که ترکیبی از شکوه و قدرت بود، شدهام. باید گفت، تجربهای است که هیچ کلمهای نمیتواند آن را دقیق توصیف کند.
باغانی در ادامه ضمن اشاره به مهارتهایی که برای تیمارگری حیوانات بزرگ جثه لازم است، گفت: این کار فراتر از دانش و تجربه است. باید صبور و آرام بود، دقت بالایی داشت و از همه مهمتر فرد باید به حیوانات عشق واقعی داشته باشد. بعبارتی، اگر نتوان هیجاناتت را کنترل کرد یا واکنش درست نشان داد، هم خود فرد تیمارگر و هم حیوان آسیب میبینند.
وی درباره خطرناکترین لحظات این کار اظهار داشت: در واقع لحظات خطرناک بسیار زیادی وجود دارد. گاهی حیوانی که به ظاهر آرام است، ناگهان رفتار تهاجمی از خود نشان میدهد. یکبار در حال تیمار ببری بودم که ناگهان رفتارش تغییر کرد و به من یادآوری شد که حتی یک لحظه هم نباید از احتمال خطر کار با این حیوانات غافل شد.
باغانی خاطرنشان کرد که این کار همزمان سختیهای جسمی و روحی را با یکدیگر دارد، اگرچه کار تیمارگری برای یک زن از نظر جسمی بسیار سنگین است. اما بخش سختتر، فشار روحی و مسئولیت جان حیوان است. یک تیمارگر اغلب زمانی با حیوان کار میکند که او بیمار است و این یعنی در خطرناکترین شرایطش قرار دارد. حیوان دردی دارد که نمیتواند بیان کند، بیحوصله است و ممکن است ناخواسته حمله کند. در همین حال، بهتدریج بین تیمارگر و حیوان یک پیوند عاطفی شکل میگیرد که تجربهای بسیار خاص و در عین حال دشوار است.
وی ضمن اشاره به چگونگی شکلگیری اعتماد بین تیمارگر و حیوان توضیح میدهد: اعتماد فقط با حضور مداوم شکل میگیرد. هر روز با صبر و تداوم کنار حیوان هستم و با همین تکرار به او نشان میدهم که همیشه حضور دارم. در نهایت، حیوان هم متوجه این حضور میشود و اعتماد میکند.
باغانی در پاسخ به این سوال که آیا تاکنون با حمله جدی روبهرو شده است گفت: خوشبختانه برای من چنین اتفاقی نیفتاده. اما اگر بیفتد، واکنش درست میتواند همه چیز را تغییر دهد. این همان چیزی است که فقط با سالها تجربه به دست میآید.
همچنین در ادامه درباره تفاوتهای جایگاه شغل تیمارگری در ایران و جهان میگوید: در ایران شغل تیمارگری هنوز ناشناخته است و گاهی به اشتباه آن را با خدمتکاری حیوانات یکی میدانند. اما در کشورهای دیگر، ورود به این حرفه نیازمند تحصیلات دانشگاهی است و تیمارگر جایگاهی بسیار مهم دارد، حتی در مواردی نظر او در نگهداری حیوان از همه تعیینکنندهتر است. در باغوحشها، تیمارگر نقش کلیدی دارد، چون برخلاف دامپزشک که ممکن است از مواجهه مستقیم با حیوان وحشی هراس داشته باشد، تیمارگر با صبر و تجربه این فاصله را پر میکند.
وی در ادامه افزود، بعبارتی تیمارگری اصلاً به معنی نمایش یا نوازش حیوان نیست. بله، لازم است تیمارگر هر هفته کنار حیوان باشد تا حیوان او را به یاد بیاورد، چون حافظه کوتاهمدت دارد و ممکن است فراموش کند. اما هدف این نیست که نمایش اجرا شود، بلکه تیمارگری فرآیندی پیچیده و علمی است که فقط وقتی در آن قرار بگیرید میتوانید عمقش را درک کنید.
باغانی در ادامه با تأسف درباره چالشهای موجود در این مسیر به اسپوتنیک میگوید: یکی از بزرگترین مشکلات من محدودیت در فضای مجازی بود. وقتی میخواستم درباره تیمارگری اطلاعرسانی و فرهنگسازی کنم، برخی مرا متهم به ترویج خرید و فروش حیوانات کردند. حتی برخی من را متهم به "انیمالشویی" کردند، در حالی که دنبالکنندگان من میدانند هیچگاه چنین محتوایی تولید نکردهام. تمام تلاشم این بوده که نشان دهم وجود تیمارگر در ایران ضروری است، نه اینکه حیوان را وسیله سرگرمی معرفی کنم.