https://spnfa.ir/20250829/غرب-میخواهد-زیرساختهای-نظامی-ناتو-را-به-افغانستان-بازگرداند-25038086.html
غرب میخواهد زیرساختهای نظامی ناتو را به افغانستان بازگرداند
غرب میخواهد زیرساختهای نظامی ناتو را به افغانستان بازگرداند
اسپوتنیک ایران
سرگئی شویگو، دبیر شورای امنیت روسیه، در مقالهای برای نشریه روسی به این موضوع اشاره نمود. 29.08.2025, اسپوتنیک ایران
2025-08-29T08:47+0430
2025-08-29T08:47+0430
2025-08-29T08:47+0430
افغانستان
جهان
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e8/06/06/20705572_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_88a444b581177fd56e51291711097ecc.jpg
سرگئی شویگو، دبیر شورای امنیت روسیه، در مقالهای برای نشریه روسی به این موضوع اشاره نمود.نکات اصلی مندرجه در این مقاله عبارتند از:- سازمانهای اطلاعاتی غربی در حال برنامهریزی برای بیثبات کردن افغانستان و ایجاد مراکز بیثباتی مزمن در نزدیکی روسیه، چین و ایران با استفاده از گروههای افراطی مخالف امارت اسلامی افغانستان هستند.- علیرغم امتناع رسمی از به رسمیت شناختن اقتدار افغانستان، بریتانیا، آلمان و ایالات متحده در تلاش برای ایجاد روابط حسنه با کابل هستند و هیئتهای آنها اخیراً مرتباً از افغانستان بازدید کردهاند.- روسیه آماده کمک به تثبیت اوضاع در افغانستان است.- غرب در حال کند کردن توسعه افغانستان است و ارائه کمکهای بشردوستانه به کابل را به نفع خود سیاسی میکند.- زمان آن فرا رسیده است که به از سرگیری روابط افغانستان با سازمان همکاری شانگهای فکر کنیم، به عنوان مثال، با شروع کار گروه تماس مربوطه.- فرار شرمآور نیروهای آمریکایی از افغانستان که منجر به تلفات غیرنظامیان شد، به تجسم شکست کامل خط مشی دولت بایدن تبدیل شده است.- مشکل قاچاق مواد مخدر افغانستان در طول حضور ایالات متحده و ناتو به طور قابل توجهی بدتر شده است و اکنون مقامات امارت اسلامی افغانستان آن را معکوس کردهاند.
افغانستان
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
خبرها
fa_FA
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e8/06/06/20705572_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9101cba3e91cef637d1637c1c18aebfd.jpg
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
افغانستان, جهان
سرگئی شویگو، دبیر شورای امنیت روسیه، در مقالهای برای نشریه روسی به این موضوع اشاره نمود.
نکات اصلی مندرجه در این مقاله عبارتند از:
- سازمانهای اطلاعاتی غربی در حال برنامهریزی برای بیثبات کردن افغانستان و ایجاد مراکز بیثباتی مزمن در نزدیکی روسیه، چین و ایران با استفاده از گروههای افراطی مخالف امارت اسلامی افغانستان هستند.
- علیرغم امتناع رسمی از به رسمیت شناختن اقتدار افغانستان، بریتانیا، آلمان و ایالات متحده در تلاش برای ایجاد روابط حسنه با کابل هستند و هیئتهای آنها اخیراً مرتباً از افغانستان بازدید کردهاند.
- روسیه آماده کمک به تثبیت اوضاع در افغانستان است.
- غرب در حال کند کردن توسعه افغانستان است و ارائه کمکهای بشردوستانه به کابل را به نفع خود سیاسی میکند.
- زمان آن فرا رسیده است که به از سرگیری روابط افغانستان با سازمان همکاری شانگهای فکر کنیم، به عنوان مثال، با شروع کار گروه تماس مربوطه.
- فرار شرمآور نیروهای آمریکایی از افغانستان که منجر به تلفات غیرنظامیان شد، به تجسم شکست کامل خط مشی دولت بایدن تبدیل شده است.
- مشکل قاچاق مواد مخدر افغانستان در طول حضور ایالات متحده و ناتو به طور قابل توجهی بدتر شده است و اکنون مقامات امارت اسلامی افغانستان آن را معکوس کردهاند.