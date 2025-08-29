https://spnfa.ir/20250829/سود-شخصی-در-پوشش-منافع-عمومی-در-بازخوانی-نقش-سوروس-در-بحرانهای-جهانی-25054093.html
پژوهشگر مسائل بینالملل: اظهارات اخیر تادئو کاستلیونه، کارشناس بینالملل آرژانتینی، درباره نقش جورج سوروس و شبکههای وابسته به او بار دیگر موضوع تأثیرگذاری... 29.08.2025, اسپوتنیک ایران
2025-08-29T16:55+0430
2025-08-29T16:55+0430
2025-08-29T16:55+0430
امیرعلی صادقی، پژوهشگر مسائل بینالملل، در گفتوگو با اسپوتنیک گفت: کاستلیونه با اشاره به حمایت ترامپ از پیگرد قضایی سوروس و فرزندش تأکید میکند که این چهره پرنفوذ همواره از ابزارهای نرم مانند سازمانهای غیردولتی و پروژههای اجتماعی برای اعمال فشار سیاسی و هدایت اعتراضات بهره برده است. صادقی افزود، ظاهرا فعالیتهای سوروس با شعارهایی چون دموکراسی، حقوق بشر و آزادی بیان توجیه میشوند، اما در عمل اهداف اقتصادی و سیاسی آشکار را دنبال میکنند. نفوذ گسترده این میلیاردر در کشورهای مختلف سبب شده است تا اعتراضات اجتماعی، تغییرات سیاسی و حتی بیثباتیهای امنیتی به شکلی سازمانیافته آن هم در راستای منافع شخصی و شبکههای اقتصادی جهانی که با وی در ارتباط هستند، پیش برود. صادقی در پايان تصریح کرد، از منظر ژئوپلیتیکی، دیدگاه کاستلیونه نشان میدهد که مسأله تنها به شخص سوروس محدود نمیشود، بلکه بازتابی از سازوکار نفوذ قدرتهای فراملیتی بر دولتهای ملی است. چنین روندی بهویژه در جهان چندقطبی امروز، میتواند زمینهساز تنشهای جدید میان کشورهایی شود که به استقلال سیاسی خود پایبندند و شبکههایی که در پوشش فعالیتهای مدنی، اهداف پنهان قدرت و ثروت را پیگیری میکنند.
پژوهشگر مسائل بینالملل: اظهارات اخیر تادئو کاستلیونه، کارشناس بینالملل آرژانتینی، درباره نقش جورج سوروس و شبکههای وابسته به او بار دیگر موضوع تأثیرگذاری میلیاردر آمریکایی بر تحولات جهانی را در مرکز توجه قرار میدهد.
امیرعلی صادقی، پژوهشگر مسائل بینالملل، در گفتوگو با اسپوتنیک گفت: کاستلیونه با اشاره به حمایت ترامپ از پیگرد قضایی سوروس و فرزندش تأکید میکند که این چهره پرنفوذ همواره از ابزارهای نرم مانند سازمانهای غیردولتی و پروژههای اجتماعی برای اعمال فشار سیاسی و هدایت اعتراضات بهره برده است.
صادقی افزود، ظاهرا فعالیتهای سوروس با شعارهایی چون دموکراسی، حقوق بشر و آزادی بیان توجیه میشوند، اما در عمل اهداف اقتصادی و سیاسی آشکار را دنبال میکنند. نفوذ گسترده این میلیاردر در کشورهای مختلف سبب شده است تا اعتراضات اجتماعی، تغییرات سیاسی و حتی بیثباتیهای امنیتی به شکلی سازمانیافته آن هم در راستای منافع شخصی و شبکههای اقتصادی جهانی که با وی در ارتباط هستند، پیش برود.
صادقی در پايان تصریح کرد، از منظر ژئوپلیتیکی، دیدگاه کاستلیونه نشان میدهد که مسأله تنها به شخص سوروس محدود نمیشود، بلکه بازتابی از سازوکار نفوذ قدرتهای فراملیتی بر دولتهای ملی است. چنین روندی بهویژه در جهان چندقطبی امروز، میتواند زمینهساز تنشهای جدید میان کشورهایی شود که به استقلال سیاسی خود پایبندند و شبکههایی که در پوشش فعالیتهای مدنی، اهداف پنهان قدرت و ثروت را پیگیری میکنند.