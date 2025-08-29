https://spnfa.ir/20250829/سفر-پوتین-به-هند-در-ماه-دسامبر-انجام-خواهد-شد-25054946.html

سفر پوتین به هند در ماه دسامبر انجام خواهد شد

29.08.2025

یوری اوشاکوف دستیار رئیس جمهور روسیه، درباره سفر پوتین به چین: او در اجلاس سازمان همکاری شانگهای در تیانجین و همچنین در رویدادهای پکن به مناسبت هشتادمین سالگرد پایان جنگ جهانی دوم شرکت خواهد کرد. پوتین در طول سفر خود به چین با شی جین پینگ، مودی، پزشکیان، ووچیچ، اردوغان، میرضیایف دیدار خواهد کرد. رهبران روسیه و چین در قالب گسترده و محدود - در طول یک فنجان چای - مذاکراتی را برگزار خواهند کرد. آنها از جمله موارد دیگر، روابط با ایالات متحده و اوضاع پیرامون اوکراین را مورد بحث قرار خواهند داد. بلوسوف در مذاکرات محدود شرکت خواهد کرد. روسیه در حال بررسی احتمال دیدار دوجانبه بین پوتین و کیم جونگ اون در چین است. هیچ توافقی برای دیدار بین پوتین و علی اف در پکن وجود ندارد، اما هر دو در رویدادهای سالگرد شرکت خواهند کرد. ترامپ جزو مهمانان مراسم سالگرد هشتادمین سالگرد پایان جنگ جهانی دوم در پکن نیست. اوشاکوف همچنین از برگزاری نشست سه جانبه رهبران روسیه، چین و مغولستان در پکن خبر داد. هیئت روسی حاضر در مذاکرات پکن شامل سه معاون نخست وزیر و بیش از 10 وزیر خواهد بود. علاوه بر این، روسای شرکت‌های دولتی و نمایندگان شرکت‌های بزرگ نیز در مذاکرات بین رهبران روسیه و چین شرکت خواهند کرد. پس از اتمام برنامه در چین، پوتین به ولادی وستوک خواهد رفت، جایی که سالگرد مجمع جهانی اقتصاد برگزار می‌شود. نمایندگان بیش از 70 کشور در مجمع جهانی اقتصاد شرکت خواهند کرد. نخست وزیران لائوس، مغولستان و یکی از اعضای دفتر سیاسی کمیته مرکزی حزب کمونیست چین به همراه پوتین در جلسه عمومی مجمع جهانی اقتصاد شرکت خواهند کرد.

