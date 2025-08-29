ایران
ir
Sputnik افغانستانafSputnik ایرانir
https://spnfa.ir/20250829/سفر-پوتین-به-هند-در-ماه-دسامبر-انجام-خواهد-شد-25054946.html
سفر پوتین به هند در ماه دسامبر انجام خواهد شد
سفر پوتین به هند در ماه دسامبر انجام خواهد شد
اسپوتنیک ایران
رئیس جمهور روسیه از 31 اوت تا 3 سپتامبر به چین سفر خواهد کرد. 29.08.2025, اسپوتنیک ایران
2025-08-29T17:43+0430
2025-08-29T17:43+0430
جهان
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e9/08/1c/25005578_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_ec5854bcc464c44a072c23a17d47c6b1.jpg
یوری اوشاکوف دستیار رئیس جمهور روسیه، درباره سفر پوتین به چین: او در اجلاس سازمان همکاری شانگهای در تیانجین و همچنین در رویدادهای پکن به مناسبت هشتادمین سالگرد پایان جنگ جهانی دوم شرکت خواهد کرد. پوتین در طول سفر خود به چین با شی جین پینگ، مودی، پزشکیان، ووچیچ، اردوغان، میرضیایف دیدار خواهد کرد. رهبران روسیه و چین در قالب گسترده و محدود - در طول یک فنجان چای - مذاکراتی را برگزار خواهند کرد. آنها از جمله موارد دیگر، روابط با ایالات متحده و اوضاع پیرامون اوکراین را مورد بحث قرار خواهند داد. بلوسوف در مذاکرات محدود شرکت خواهد کرد. روسیه در حال بررسی احتمال دیدار دوجانبه بین پوتین و کیم جونگ اون در چین است. هیچ توافقی برای دیدار بین پوتین و علی اف در پکن وجود ندارد، اما هر دو در رویدادهای سالگرد شرکت خواهند کرد. ترامپ جزو مهمانان مراسم سالگرد هشتادمین سالگرد پایان جنگ جهانی دوم در پکن نیست. اوشاکوف همچنین از برگزاری نشست سه جانبه رهبران روسیه، چین و مغولستان در پکن خبر داد. هیئت روسی حاضر در مذاکرات پکن شامل سه معاون نخست وزیر و بیش از 10 وزیر خواهد بود. علاوه بر این، روسای شرکت‌های دولتی و نمایندگان شرکت‌های بزرگ نیز در مذاکرات بین رهبران روسیه و چین شرکت خواهند کرد. پس از اتمام برنامه در چین، پوتین به ولادی وستوک خواهد رفت، جایی که سالگرد مجمع جهانی اقتصاد برگزار می‌شود. نمایندگان بیش از 70 کشور در مجمع جهانی اقتصاد شرکت خواهند کرد. نخست وزیران لائوس، مغولستان و یکی از اعضای دفتر سیاسی کمیته مرکزی حزب کمونیست چین به همراه پوتین در جلسه عمومی مجمع جهانی اقتصاد شرکت خواهند کرد.
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
خبرها
fa_FA
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e9/08/1c/25005578_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_1ce43dd069817126bfd193767221ad66.jpg
1920
1920
true
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
جهان
جهان

سفر پوتین به هند در ماه دسامبر انجام خواهد شد

17:43 29.08.2025
© telegram ir_sputnik /  مراجعه به بانک تصاویر سفر پوتین به هند در ماه دسامبر انجام خواهد شد
سفر پوتین به هند در ماه دسامبر انجام خواهد شد - اسپوتنیک ایران , 1920, 29.08.2025
© telegram ir_sputnik
/
مراجعه به بانک تصاویر
اشتراک
رئیس جمهور روسیه از 31 اوت تا 3 سپتامبر به چین سفر خواهد کرد.
یوری اوشاکوف دستیار رئیس جمهور روسیه، درباره سفر پوتین به چین: او در اجلاس سازمان همکاری شانگهای در تیانجین و همچنین در رویدادهای پکن به مناسبت هشتادمین سالگرد پایان جنگ جهانی دوم شرکت خواهد کرد.
پوتین در طول سفر خود به چین با شی جین پینگ، مودی، پزشکیان، ووچیچ، اردوغان، میرضیایف دیدار خواهد کرد.
رهبران روسیه و چین در قالب گسترده و محدود - در طول یک فنجان چای - مذاکراتی را برگزار خواهند کرد. آنها از جمله موارد دیگر، روابط با ایالات متحده و اوضاع پیرامون اوکراین را مورد بحث قرار خواهند داد. بلوسوف در مذاکرات محدود شرکت خواهد کرد.
روسیه در حال بررسی احتمال دیدار دوجانبه بین پوتین و کیم جونگ اون در چین است.
هیچ توافقی برای دیدار بین پوتین و علی اف در پکن وجود ندارد، اما هر دو در رویدادهای سالگرد شرکت خواهند کرد.
ترامپ جزو مهمانان مراسم سالگرد هشتادمین سالگرد پایان جنگ جهانی دوم در پکن نیست.
اوشاکوف همچنین از برگزاری نشست سه جانبه رهبران روسیه، چین و مغولستان در پکن خبر داد.
هیئت روسی حاضر در مذاکرات پکن شامل سه معاون نخست وزیر و بیش از 10 وزیر خواهد بود. علاوه بر این، روسای شرکت‌های دولتی و نمایندگان شرکت‌های بزرگ نیز در مذاکرات بین رهبران روسیه و چین شرکت خواهند کرد.
پس از اتمام برنامه در چین، پوتین به ولادی وستوک خواهد رفت، جایی که سالگرد مجمع جهانی اقتصاد برگزار می‌شود.
نمایندگان بیش از 70 کشور در مجمع جهانی اقتصاد شرکت خواهند کرد.
نخست وزیران لائوس، مغولستان و یکی از اعضای دفتر سیاسی کمیته مرکزی حزب کمونیست چین به همراه پوتین در جلسه عمومی مجمع جهانی اقتصاد شرکت خواهند کرد.
جهان
ایران
سیاسی
گزارش و تحلیل
Android APK
© 2025 Sputnik همه حقوق محفوظ است 18+
نوار خبری
0
برای شرکت کردن در بحث
وارد سیستم شوید یا ثبت نام کنید
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала