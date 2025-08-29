https://spnfa.ir/20250829/حماقت-یا-سرسپردگی-اروپایی-25049594.html

حماقت یا سرسپردگی اروپایی

حماقت یا سرسپردگی اروپایی

اسپوتنیک ایران

اروپایی ها به خوبی می دانند اگر آمریکا و اسرائیل جنگ را طی 12 روز بر علیه ایران متوقف کردند به دلیل منش آنها نبوده بلکه به دلیل واکنش های مقتدرانه ایران بوده... 29.08.2025, اسپوتنیک ایران

2025-08-29T13:40+0430

2025-08-29T13:40+0430

2025-08-29T13:40+0430

گزارش و تحلیل

ایران

https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e9/08/0c/24512370_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_ca62dcebca1011050a52d680e5f9c961.jpg

دو روز پیش در یک محفل دیپلماتیک کوچک، یکی از دیپلمات های اروپایی، از همین سه کشور اروپایی، ادعا می کرد که اروپایی ها در تصمیم به اجرای بند ماشه توافق هسته ای مردد هستند اما مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا با وزیر خارجه کشور مطبوع اش تماس گرفت و به او دستور داد که این کار را انجام دهند.بگفته این دیپلمات وزیر خارجه اش تلاش کرد که وزیر خارجه آمریکا را متقاعد کند که شاید بشود راهکاری برای دیپلماسی پیدا کرد چون چند روز دیگر فرصت است و قطعا با این اقدام اروپا ایران هم مجبور به واکنش خواهد شد و یک گره کور در کار ایجاد خواهد شد.اما وزیر امور خارجه آمریکا به او گفته :"تو ظاهرا متوجه نیستی با کی داری حرف می زنی، من برای خواهش و تمنا به تو زند نزدم، این کاری است که باید انجام دهید".به گفته این دیپلمات وزیرخارجه کشور مطبوع اش بعد از شنیدن این حرف ها پاسخ داده :"بله قربان متوجه شدم، فکر کردم شاید بخواهید نظر من را نیز بشنوید".وزیر امور خارجه آمریکا هم پاسخ داده :"خیر نظر شما برایمان مهم نیست، باید مکانیسم ماشه قبل از اینکه روسیه ریاست دوره ای شورای امنیت را به عهده بگیرد فعال شود".وچه کسی است که نداند مارکو روبیو مطیع شش دانگ دستورات نتانیاهو ولابی اسرائیل می باشد.تو ذهنم فکر کردم، خاک بر سر اروپایی ها که سه کشور پرچم دارشان امروزه به شرایط رسیده اند که حتی وزیر خارجه شان حق اظهار نظر ندارد وفقط باید فرمانبردار باشد.آقای میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین که سالها جزو افراد مشرف بر مذاکرات ایران و اروپا هم بوده، بلا فاصله پس از اعلام کرد که تصمیم سه کشور اروپایی برای استفاده از مکانیزم موسوم به "اسنپ‌بک" و آغاز روند بازگرداندن تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران، اشتباه بزرگی است.وی افزود "با این اقدام اروپا عملا راه مذاکره و مسیر دیپلماتیک به بن بست می‌خورد".این گامی غیرمسئولانه است که شرایط را به یک بن‌بست کامل می‌کشاندوزارت خارجه روسیه هم در واکنش به اقدام سه کشور اروپایی در فعال‌سازی اسنپ‌بک اعلام کرد:- مسکو تصمیم تروئیکای اروپایی برای بازگرداندن تحریم‌ها علیه ایران را به شدت محکوم می کند- سه کشور اروپایی هیچ مبنای قانونی برای استفاده از سازوکار بازگرداندن تحریم‌ها علیه ایران ندارند- پیش از آنکه تصمیمات اتخاذ شده منجر به عواقب جبران‌ناپذیر شود، باید در آنها تجدید شود- مسکو جلوگیری از تشدید تنش‌های جدید پیرامون برنامه هسته‌ای ایران را حائز اهمیت می‌داند- روسیه توضیحاتی را در سازمان ملل متحد درباره بی اساس بودن ادعاهای اروپا در مورد اسنپ بک ارائه داده است- تلاش‌های تروئیکای اروپایی برای استفاده از این سازوکار، یک عامل بی‌ثبات‌کننده جدی است که تلاش‌ها برای یافتن راه‌حل‌ را تضعیف می‌کندهمانگونه که پیش بینی می شد مجلس شورای اسلامی ایران هم بلا فاصله به این اقدام اروپایی ها واکنش نشان داد و نمایندگان مجلس طرح سه فوریتی برای خروج ایران از معاهده منع گسترش تسلیحات هسته ای را به صحن بردند.با توجه به اینکه طرح خروج کامل ایران از معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) با قید سه‌فوریت در مجلس شورای اسلامی مطرح شده، اعضای شورای نگهبان بلافاصله در صحن علنی مجلس حاضر خواهند شد تا این مصوبه را از نظر انطباق با شرع و قانون اساسی بررسی و نظر خود را اعلام کنند.به این ترتیب، برخلاف روند معمول، این طرح منتظر ارسال و بررسی جداگانه در شورای نگهبان نخواهد ماند و در همان جلسه مسیر نهایی برای تصویب و تبدیل شدن به قانون را طی خواهد کرد.طبق اظهار نظر آقای حاجی‌دلیگانی، نایب‌رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس: "در واکنش به فعال‌سازی مکانیسم ماشه، طرح سه‌فوریتی خروج ایران از معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) و پروتکل الحاقی آماده شده و هفتۀ آینده در مجلس بررسی می‌شود".براساس این طرح:- ایران از NPT و پروتکل الحاقی خارج می‌شود.- هرگونه مذاکره با آمریکا و سه کشور اروپایی قطع خواهد شد.- همکاری‌های نظارتی با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پایان می‌یابد.- بعد از قانون‌شدن این طرح، وزارت خارجه و سازمان انرژی اتمی موظف‌اند ظرف یک هفته گزارش اجرای آن را به مجلس ارائه کنند.این در حالی است که هفته گذشته ایران به بازرسان آژانس بین المللی انرژی هسته ای اجازه حضور در تاسیسات بوشهر ونظارت بر تعویض سوخت در این تاسیسات را داد، امری که میتوانست به عنوان نوعی گشایش در تعاملات ایران با آژانس که متهم به جاسوسی برای آمریکا و اسرائیل است تلقی گردد.کشورهای اروپایی با مطرح کردن خواسته های غیر منطق مثل اجبار ایران به رسیدن به توافق با آمریکا طی کمتر از یک ماه و بازگشت بازرسان آژانس بین المللی انرژی هسته ای به ایران و اعلام مکان وجود اورانیوم های غنی شده در شرایطی که آمریکا و اسرائیل در حال آماده باش هستند تا دوباره به تاسیسات هسته ای و اورانیوم غنی سازی شده ایران حمله کنند عملا به نوعی ثابت کردند که به دنبال توافق نیستند، چون مطمئن بودند محال است ایران چنین چیزی را بپذیرد.در این شرایط می توان گفت اگر احیانا شورای امنیت خواسته بنا حق اروپایی ها برای اجرای بند ماشه را بپذیرد عملا بحث خروج ایران از معاهده منع گسترش تسلیحات هسته ای کمترین اقدام مشروع ایران به حساب خواهد آمد چرا که این کشور همه نوع همکاری ها را با مراجع بین المللی جهت اثبات صلح آمیز بودن برنامه هسته ای اش انجام داده و هیچ امتیازی بابت عضویت در معاهده منع گسترش تسلیحات هسته ای دریافت نکرده و حتی این آژانس اولین بند های تعهدات خود در قبال ایران و آن تامین امنیت تاسیسات اعلام شده را رعایت نکرده و حتی حاضر نشده حمله آمریکا و اسرائیل به تاسیسات هسته ای ایران را، به شکل ظاهری هم که شده، محکوم کند.از سوی دیگر، علیرغم بیش از 14 گزارش سازمان بین المللی انرژی هسته ای مبنی بر پایبندی ایران به توافق هسته ای اما غربیها هم حتی یک بند از توافق هسته ای را اجرا نکرده اند و الآن فقط به دنبال برگرداندن تحریم ها بر علیه ایران می باشند.این در حالی است که حتی یک مورد که تایید کند برنامه هسته ای ایران غیر صلح آمیز بوده پیدا نشده ولی در مقابل صدها گزارش مبنی بر اینکه اسرائیل تسلیحات هسته ای و کشتار جمعی تولید می کند وجود دارد ومجامع بین المللی هیچ ترتیب اثری به این گزارش ها نمی دهند.در چنین شرایطی چه منطقی می تواند ایرانی ها و یا حتی دیگر اعضای پیمان منع گسترش تسلیحات هسته ای را متقاعد کند که در این پیمان باقی بمانند.خروج ایران از این معاهده می تواند اصل معاهده را نیز به خطر بیاندازد چرا که دیگر کشورهای منطقه که چنین شرایطی را می بینند نیز احتمالا تصمیم بگیرند که از معاهده خارج شوند.اروپایی ها به خوبی می دانند اگر آمریکا و اسرائیل جنگ را طی 12 روز بر علیه ایران متوقف کردند به دلیل منش آنها نبوده بلکه به دلیل واکنش های مقتدرانه ایران بوده و امروزه منطقه خاورمیانه آتش زیر خاکستر است و آنها به جای اینکه تلاش کنند مشکلات را کم کنند و حل کنند مشکلات را اضافه کرده اند.اگر به هر دلیلی آنها بخواهند جلوی صادرات نفت ایران را بگیرند، که البته طبق تحریمهای شورای امنیت چنین چیزی نیست، ایران هم واکنش نشان خواهد داد و جلوی صادرات دیگران را نیز خواهد گرفت و یا کشتی های کشورهای متخاصم را توقیف خواهد کرد.اگر هم آمریکا و اسرائیل تصمیم بگیرند به ایران حمله کنند و امنیت ملی و موجودیت ایران در خطر باشد این احتمال وجود دارد که ایران به یکباره دکترین هسته ای خود راتغییر دهد و به سمت تولید تسلیحات هسته ای برای تامین امنیت خود در قبال کشورهای دارای تسلیحات هسته ای برود.امروزه همه چشم ها به روسیه و چین دوخته شده که آیا می توانند در شورای امنیت جلوی این اقدام غیر قانونی اروپایی ها را بگیرند یا نه، اگر چنین شود ممکن است شرایط به سمت آرامش و ایجاد راهکار دیپلماتیک برود اما در غیر این صورت صلح وامنیت جهانی به دلیل اقدامات اروپا و آمریکا و اسرائیل امروزه در خطر خواهد بود.

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

دکتر عماد آبشناس https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e6/08/16/12161541_126:0:500:374_100x100_80_0_0_3f1de7942b48cc7365b7b76f4908a7b3.jpg

دکتر عماد آبشناس https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e6/08/16/12161541_126:0:500:374_100x100_80_0_0_3f1de7942b48cc7365b7b76f4908a7b3.jpg

خبرها

fa_FA

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

دکتر عماد آبشناس https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e6/08/16/12161541_126:0:500:374_100x100_80_0_0_3f1de7942b48cc7365b7b76f4908a7b3.jpg

ایران