https://spnfa.ir/20250829/برزیل-اقدامات-تلافیجویانهای-را-علیه-تعرفههای-آمریکا-آغاز-کرده-است-25038232.html

برزیل اقدامات تلافی‌جویانه‌ای را علیه تعرفه‌های آمریکا آغاز کرده است

اسپوتنیک ایران

دیروز، مقامات برزیلی به اتاق تجارت خارجی اجازه دادند تا رایزنی‌ها را برای ارزیابی اجرای قانون عمل متقابل اقتصادی در قبال ایالات متحده آغاز کند. این سند که از... 29.08.2025, اسپوتنیک ایران

2025-08-29T08:53+0430

2025-08-29T08:53+0430

2025-08-29T08:53+0430

آمریکا

برزیل

https://cdn1.img.spnfa.ir/img/83/11/831138_0:216:3500:2185_1920x0_80_0_0_934e1fdca426eca7e84f4796a5b8a1fb.jpg

دیروز، مقامات برزیلی به اتاق تجارت خارجی اجازه دادند تا رایزنی‌ها را برای ارزیابی اجرای قانون عمل متقابل اقتصادی در قبال ایالات متحده آغاز کند. این سند که از ماه ژوئیه لازم‌الاجرا شد، به قوه مجریه اجازه می‌دهد تا علیه کشورهایی که محدودیت‌هایی را بر صادرات برزیل اعمال می‌کنند، اقدامات متقابلی انجام دهد.این اتاق 30 روز فرصت دارد تا تصمیم بگیرد که آیا اقدامات ایالات متحده مشمول اقدامات تلافی‌جویانه می‌شود یا خیر. وزارت امور خارجه برزیل قصد دارد روز جمعه در مورد راه‌اندازی این سازوکار به ایالات متحده اطلاع دهد. به گفته مقامات، این اقدام به تسریع گفتگو و مذاکرات کمک خواهد کرد.در 30 ژوئیه، ترامپ فرمان اجرایی را امضا کرد که تعرفه‌های محصولات برزیلی را به 50 درصد افزایش داد، اما همزمان فهرستی از 700 مورد استثنا در بخش‌های استراتژیک مانند تولید هواپیما، انرژی و تا حدودی کشاورزی را معرفی کرد.این خبر توسط روزنامه برزیلی گلوبو گزارش شده است.

