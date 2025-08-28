ایران
ir
Sputnik افغانستانafSputnik ایرانir
گزارش و تحلیل
https://spnfa.ir/20250828/30-روز-سرنوشتساز-برای-پرونده-هستهای-ایران-25028083.html
30 روز سرنوشت‌ساز برای پرونده هسته‌ای ایران
30 روز سرنوشت‌ساز برای پرونده هسته‌ای ایران
اسپوتنیک ایران
پژوهشگر مسائل بین‌الملل: کشورهای اروپایی عضو برجام، یعنی بریتانیا، فرانسه و آلمان امروز روند "snap-back" یا بازگشت تحریم‌های شورای امنیت علیه ایران را کلید... 28.08.2025, اسپوتنیک ایران
2025-08-28T19:30+0430
2025-08-28T19:30+0430
گزارش و تحلیل
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/52/39/523974_0:259:3037:1967_1920x0_80_0_0_5503174156099ada5a5e969864088fc0.jpg
اندیشه کاظمی، پژوهشگر مسائل بین‌الملل به اسپوتنیک گفت: این تصمیم بر اساس قطعنامه 2231 و به دلیل آنچه نقض‌های جدی تعهدات هسته‌ای ایران خوانده شده، اتخاذ شده است.کاظمی افزود: در صورت نهایی‌شدن این روند، تمامی تحریم‌های لغوشده سازمان ملل علیه ایران طی 30 روز دوباره برقرار خواهد شد. این اقدام که عملا می‌تواند محدودیت‌های گسترده‌ای در حوزه‌های مالی، انرژی و دفاعی ایجاد کند و فضای اقتصادی ایران را تحت فشار شدیدتری قرار دهد.کاظمی در ادامه گفت، در مقابل، وزارت امور خارجه ایران این اقدام را فاقد هرگونه مبنای قانونی دانسته و تأکید کرده است که سه کشور اروپایی خود به تعهداتشان در برجام پایبند نبوده‌اند و بنابراین صلاحیت فعال‌کردن این مکانیسم را ندارند. مقام‌های ایرانی هشدار داده‌اند که چنین تصمیمی می‌تواند همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را مختل کند و مسیر دیپلماسی را مسدود سازد. کاظمی ضمن اشاره به واکنش‌های احتمالی ایران تصريح کرد، تهران در عین حال اعلام کرده که به‌زودی پاسخ رسمی خود را به این اقدام ارائه خواهد داد، پاسخی که احتمالاً ترکیبی از مواضع سیاسی و اقدامات بازدارنده خواهد بود.این کارشناس در پايان تصریح کرد، واقعا شرایط پیچیده‌ای است و چشم‌انداز پیش‌رو مبهم است. بازگشت تحریم‌های شورای امنیت نه تنها اقتصاد ایران را تحت فشار بی‌سابقه‌ای قرار می‌دهد، بلکه می‌تواند معادلات امنیتی و سیاسی منطقه را نیز پیچیده‌تر کند. در عین حال، روسیه و چین به مخالفت با این روند برخاسته و بر ضرورت حفظ مسیر گفت‌وگو تأکید دارند، در حالی‌که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همچنان امیدوار است فضای مذاکره حفظ شود. به این ترتیب، ماه‌های آینده می‌تواند تعیین‌کننده‌ترین دوره در آینده پرونده هسته‌ای ایران باشد؛ دوره‌ای که در آن دیپلماسی و تقابل هر دو به‌طور همزمان بر سر میز قرار گرفته‌اند.
https://spnfa.ir/20250828/25024942.html
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
خبرها
fa_FA
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/52/39/523974_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_2412fa6e91694c4eb1ae1b49f3834a72.jpg
1920
1920
true
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60

30 روز سرنوشت‌ساز برای پرونده هسته‌ای ایران

19:30 28.08.2025
© Sputnik / Valeriy Melnikov /  مراجعه به بانک تصاویر 30 روز سرنوشت‌ساز برای پرونده هسته‌ای ایران
30 روز سرنوشت‌ساز برای پرونده هسته‌ای ایران - اسپوتنیک ایران , 1920, 28.08.2025
© Sputnik / Valeriy Melnikov
/
مراجعه به بانک تصاویر
اشتراک
پژوهشگر مسائل بین‌الملل: کشورهای اروپایی عضو برجام، یعنی بریتانیا، فرانسه و آلمان امروز روند "snap-back" یا بازگشت تحریم‌های شورای امنیت علیه ایران را کلید زدند.
اندیشه کاظمی، پژوهشگر مسائل بین‌الملل به اسپوتنیک گفت: این تصمیم بر اساس قطعنامه 2231 و به دلیل آنچه نقض‌های جدی تعهدات هسته‌ای ایران خوانده شده، اتخاذ شده است.
کاظمی افزود: در صورت نهایی‌شدن این روند، تمامی تحریم‌های لغوشده سازمان ملل علیه ایران طی 30 روز دوباره برقرار خواهد شد. این اقدام که عملا می‌تواند محدودیت‌های گسترده‌ای در حوزه‌های مالی، انرژی و دفاعی ایجاد کند و فضای اقتصادی ایران را تحت فشار شدیدتری قرار دهد.
کاظمی در ادامه گفت، در مقابل، وزارت امور خارجه ایران این اقدام را فاقد هرگونه مبنای قانونی دانسته و تأکید کرده است که سه کشور اروپایی خود به تعهداتشان در برجام پایبند نبوده‌اند و بنابراین صلاحیت فعال‌کردن این مکانیسم را ندارند. مقام‌های ایرانی هشدار داده‌اند که چنین تصمیمی می‌تواند همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را مختل کند و مسیر دیپلماسی را مسدود سازد.
وزارت خارجه ایران اعلان سه کشور اروپایی به شورای امنیت را شدیدا محکوم کرد - اسپوتنیک ایران , 1920, 28.08.2025
وزارت خارجه ایران اعلان سه کشور اروپایی به شورای امنیت را شدیدا محکوم کرد
18:35
کاظمی ضمن اشاره به واکنش‌های احتمالی ایران تصريح کرد، تهران در عین حال اعلام کرده که به‌زودی پاسخ رسمی خود را به این اقدام ارائه خواهد داد، پاسخی که احتمالاً ترکیبی از مواضع سیاسی و اقدامات بازدارنده خواهد بود.
این کارشناس در پايان تصریح کرد، واقعا شرایط پیچیده‌ای است و چشم‌انداز پیش‌رو مبهم است. بازگشت تحریم‌های شورای امنیت نه تنها اقتصاد ایران را تحت فشار بی‌سابقه‌ای قرار می‌دهد، بلکه می‌تواند معادلات امنیتی و سیاسی منطقه را نیز پیچیده‌تر کند. در عین حال، روسیه و چین به مخالفت با این روند برخاسته و بر ضرورت حفظ مسیر گفت‌وگو تأکید دارند، در حالی‌که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همچنان امیدوار است فضای مذاکره حفظ شود. به این ترتیب، ماه‌های آینده می‌تواند تعیین‌کننده‌ترین دوره در آینده پرونده هسته‌ای ایران باشد؛ دوره‌ای که در آن دیپلماسی و تقابل هر دو به‌طور همزمان بر سر میز قرار گرفته‌اند.
جهان
ایران
سیاسی
گزارش و تحلیل
Android APK
© 2025 Sputnik همه حقوق محفوظ است 18+
نوار خبری
0
برای شرکت کردن در بحث
وارد سیستم شوید یا ثبت نام کنید
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала