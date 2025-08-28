https://spnfa.ir/20250828/30-روز-سرنوشتساز-برای-پرونده-هستهای-ایران-25028083.html
30 روز سرنوشتساز برای پرونده هستهای ایران
اندیشه کاظمی، پژوهشگر مسائل بینالملل به اسپوتنیک گفت: این تصمیم بر اساس قطعنامه 2231 و به دلیل آنچه نقضهای جدی تعهدات هستهای ایران خوانده شده، اتخاذ شده است.کاظمی افزود: در صورت نهاییشدن این روند، تمامی تحریمهای لغوشده سازمان ملل علیه ایران طی 30 روز دوباره برقرار خواهد شد. این اقدام که عملا میتواند محدودیتهای گستردهای در حوزههای مالی، انرژی و دفاعی ایجاد کند و فضای اقتصادی ایران را تحت فشار شدیدتری قرار دهد.کاظمی در ادامه گفت، در مقابل، وزارت امور خارجه ایران این اقدام را فاقد هرگونه مبنای قانونی دانسته و تأکید کرده است که سه کشور اروپایی خود به تعهداتشان در برجام پایبند نبودهاند و بنابراین صلاحیت فعالکردن این مکانیسم را ندارند. مقامهای ایرانی هشدار دادهاند که چنین تصمیمی میتواند همکاری با آژانس بینالمللی انرژی اتمی را مختل کند و مسیر دیپلماسی را مسدود سازد. کاظمی ضمن اشاره به واکنشهای احتمالی ایران تصريح کرد، تهران در عین حال اعلام کرده که بهزودی پاسخ رسمی خود را به این اقدام ارائه خواهد داد، پاسخی که احتمالاً ترکیبی از مواضع سیاسی و اقدامات بازدارنده خواهد بود.این کارشناس در پايان تصریح کرد، واقعا شرایط پیچیدهای است و چشمانداز پیشرو مبهم است. بازگشت تحریمهای شورای امنیت نه تنها اقتصاد ایران را تحت فشار بیسابقهای قرار میدهد، بلکه میتواند معادلات امنیتی و سیاسی منطقه را نیز پیچیدهتر کند. در عین حال، روسیه و چین به مخالفت با این روند برخاسته و بر ضرورت حفظ مسیر گفتوگو تأکید دارند، در حالیکه آژانس بینالمللی انرژی اتمی همچنان امیدوار است فضای مذاکره حفظ شود. به این ترتیب، ماههای آینده میتواند تعیینکنندهترین دوره در آینده پرونده هستهای ایران باشد؛ دورهای که در آن دیپلماسی و تقابل هر دو بهطور همزمان بر سر میز قرار گرفتهاند.
اندیشه کاظمی، پژوهشگر مسائل بینالملل به اسپوتنیک گفت: این تصمیم بر اساس قطعنامه 2231 و به دلیل آنچه نقضهای جدی تعهدات هستهای ایران خوانده شده، اتخاذ شده است.
کاظمی افزود: در صورت نهاییشدن این روند، تمامی تحریمهای لغوشده سازمان ملل علیه ایران طی 30 روز دوباره برقرار خواهد شد. این اقدام که عملا میتواند محدودیتهای گستردهای در حوزههای مالی، انرژی و دفاعی ایجاد کند و فضای اقتصادی ایران را تحت فشار شدیدتری قرار دهد.
کاظمی در ادامه گفت، در مقابل، وزارت امور خارجه ایران این اقدام را فاقد هرگونه مبنای قانونی دانسته و تأکید کرده است که سه کشور اروپایی خود به تعهداتشان در برجام پایبند نبودهاند و بنابراین صلاحیت فعالکردن این مکانیسم را ندارند. مقامهای ایرانی هشدار دادهاند که چنین تصمیمی میتواند همکاری با آژانس بینالمللی انرژی اتمی را مختل کند و مسیر دیپلماسی را مسدود سازد.
کاظمی ضمن اشاره به واکنشهای احتمالی ایران تصريح کرد، تهران در عین حال اعلام کرده که بهزودی پاسخ رسمی خود را به این اقدام ارائه خواهد داد، پاسخی که احتمالاً ترکیبی از مواضع سیاسی و اقدامات بازدارنده خواهد بود.
این کارشناس در پايان تصریح کرد، واقعا شرایط پیچیدهای است و چشمانداز پیشرو مبهم است. بازگشت تحریمهای شورای امنیت نه تنها اقتصاد ایران را تحت فشار بیسابقهای قرار میدهد، بلکه میتواند معادلات امنیتی و سیاسی منطقه را نیز پیچیدهتر کند. در عین حال، روسیه و چین به مخالفت با این روند برخاسته و بر ضرورت حفظ مسیر گفتوگو تأکید دارند، در حالیکه آژانس بینالمللی انرژی اتمی همچنان امیدوار است فضای مذاکره حفظ شود. به این ترتیب، ماههای آینده میتواند تعیینکنندهترین دوره در آینده پرونده هستهای ایران باشد؛ دورهای که در آن دیپلماسی و تقابل هر دو بهطور همزمان بر سر میز قرار گرفتهاند.