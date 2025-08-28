ایران
واکنش وزیر خارجه ایران به اقدام سه کشور اروپایی در برجام
سه کشور اروپایی از قصد خود برای آغاز فرایند موسوم به حل و فصل اختلاف در برجام خبر دادند. 28.08.2025
واکنش وزیر خارجه ایران به اقدام سه کشور اروپایی در برجام

18:08 28.08.2025
سه کشور اروپایی از قصد خود برای آغاز فرایند موسوم به حل و فصل اختلاف در برجام خبر دادند.
وزرای امور خارجه سه کشور اروپایی و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپایی ساعتی قبل طی تماس تلفنی با عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، قصد خود برای اطلاع‌رسانی رسمی به شورای امنیت جهت آغاز فرایند موسوم به حل و فصل اختلاف در برجام را به اطلاع وزیر امور خارجه ایران رساندند و در عین حال بر آمادگی خود برای یافتن یک راه حل دیپلماتیک طی 30 روز آینده برای حل و فصل موضوعات و جلوگیری از بازگشت قطعنامه‌های تحریمی شورای امنیت، تاکید کردند.
وزیر امور خارجه ایران اقدام سه کشور اروپایی در این زمینه را ناموجه، غیرقانونی و فاقد هرگونه مبنای حقوقی دانست. وزیر امور خارجه کشورمان با یادآوری عملکرد مسئولانه و مبتنی بر حسن نیت ایران در پایبندی به دیپلماسی برای حل و فصل مسائل مرتبط با موضوع هسته‌ای، تصریح کرد جمهوری اسلامی ایران برای حفظ و تامین حقوق و منافع ملی خود به نحو مقتضی به این اقدام غیرقانونی و ناموجه سه کشور اروپایی پاسخ خواهد داد.
