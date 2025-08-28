https://spnfa.ir/20250828/خط-لوله-نفت-دروژبا-در-روسیه-نباید-مورد-حمله-قرار-گیرد-25011149.html
خط لوله نفت دروژبا در روسیه نباید مورد حمله قرار گیرد
نماینده اتحادیه اروپا در سخنانی گفت که خط لوله نفت دروژبا در روسیه نباید مورد حمله قرار گیرد، این خط لوله بخشی از امنیت انرژی اروپا است. 28.08.2025, اسپوتنیک ایران
گفتنی است، پیش از این پیتر سیجارتو وزیر خارجه مجارستان در سخنانی گفت که این کشور ورود فرمانده نیروهای مسلح اوکراینی مظنون به حمله به دروژبا را به منطقه شنگن ممنوع کرده است: وی گفت: "هر کسی که به امنیت انرژی و حاکمیت ما تجاوز کند، باید منتظر عواقب آن باشد. آنها از این قاعده مستثنی نیست."
