خط لوله نفت دروژبا در روسیه نباید مورد حمله قرار گیرد
خط لوله نفت دروژبا در روسیه نباید مورد حمله قرار گیرد
نماینده اتحادیه اروپا در سخنانی گفت که‌ خط لوله نفت دروژبا در روسیه نباید مورد حمله قرار گیرد، این خط لوله بخشی از امنیت انرژی اروپا است.
گفتنی است،‌ پیش از این پیتر سیجارتو وزیر خارجه مجارستان در سخنانی گفت که این کشور ورود فرمانده نیروهای مسلح اوکراینی مظنون به حمله به دروژبا را به منطقه شنگن ممنوع کرده است: وی گفت: "هر کسی که به امنیت انرژی و حاکمیت ما تجاوز کند، باید منتظر عواقب آن باشد. آنها از این قاعده مستثنی نیست."
14:25 28.08.2025 (بروز رسانی شده: 14:27 28.08.2025)
عواقب قطع تحویل نفت به مجارستان و اسلواکی از طریق خط لوله "دروژبا"
نماینده اتحادیه اروپا در سخنانی گفت که‌ خط لوله نفت دروژبا در روسیه نباید مورد حمله قرار گیرد، این خط لوله بخشی از امنیت انرژی اروپا است.
گفتنی است،‌ پیش از این پیتر سیجارتو وزیر خارجه مجارستان در سخنانی گفت که این کشور ورود فرمانده نیروهای مسلح اوکراینی مظنون به حمله به دروژبا را به منطقه شنگن ممنوع کرده است: وی گفت: "هر کسی که به امنیت انرژی و حاکمیت ما تجاوز کند، باید منتظر عواقب آن باشد. آنها از این قاعده مستثنی نیست."
