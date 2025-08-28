ایران
گزارش و تحلیل
حدود 98 درصد نیاز دارویی ایران از نظر تعداد اقلام در داخل تولید می‌شود
حدود 98 درصد نیاز دارویی ایران از نظر تعداد اقلام در داخل تولید می‌شود
مشاور رییس و مدیر روابط عمومی سازمان غذا و داروی ایرا: این رقم از حدود 95 درصد در سال 1396 به سطح فعلی رسیده است. 28.08.2025
2025-08-28T16:55+0430
2025-08-28T16:58+0430
دکتر محمد هاشمی، مشاور رییس و مدیر روابط عمومی سازمان غذا و داروی ایران، از آخرین پیشرفت‌ها و دستاوردهای ایران در صنعت داروسازی به خبرنگار اسپوتنیک در تهران گفت:همچنین حدود 87 درصد ارزش بازار دارویی در اختیار تولیدکنندگان داخلی است. ایران با توسعه فناوری‌های نوین توانسته ده‌ها داروی بیولوژیک تولید کند و در جمع کشورهای پیشرو در تولید داروهای نوترکیب قرار گیرد.این محصولات به بیش از 40 کشور صادر می‌شود و ایران اکنون در میان ده کشور برتر جهان در حوزه داروهای بیوتکنولوژیک است. سیاست‌های حمایتی سازمان غذا و دارو برای تسهیل صدور مجوز، ثبت سریع داروهای نوآورانه و حمایت از پروژه‌های استراتژیک، نقش مهمی در این دستاوردها داشته است.دکتر محمد هاشمی، مشاور رییس و مدیر روابط عمومی سازمان غذا و دارو، وضعیت داروهای بیماری‌های خاص در ایران را کماکان در برخی حوزه ها وابسته دانست و بیان کرد:با وجود رشد قابل‌توجه تولید داخلی، وابستگی به واردات در برخی حوزه‌ها همچنان ادامه دارد. داروهای بیماری‌های نادر، بخشی از داروهای ضدسرطان پیشرفته و برخی بیولوژیک‌های نوین هنوز از خارج تأمین می‌شوند. دلیل این وابستگی، انحصار جهانی فناوری و هزینه بالای سرمایه‌گذاری در این بخش است. بخشی از این اقلام در داخل کشور بومی‌سازی شده، اما برای پوشش کامل نیاز، همکاری‌های بین‌المللی ضروری است.دکتر محمد هاشمی، مشاور رییس و مدیر روابط عمومی سازمان غذا و دارو، همکاری‌های مشترک ایران و روسیه در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی را رو به رشد توصیف کرد و اظهار داشت:وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو مذاکرات و نشست‌های تخصصی با نهادهای دارویی و درمانی روسیه برگزار کرده‌اند. در این مذاکرات، بانک‌های ضامن، فهرست داروها و خدمات قابل همکاری و مراکز مورد تأیید دو کشور مشخص شده است. همچنین پیشنهاد اتصال سامانه تیتک ایران به سامانه‌های مشابه روسیه برای تسهیل همکاری‌ها مطرح شده و ایجاد کارگروه مشترک برای پیگیری و ارزیابی پیشرفت‌ها در دستور کار قرار دارد.
شیوا آبشناس
حدود 98 درصد نیاز دارویی ایران از نظر تعداد اقلام در داخل تولید می‌شود

16:55 28.08.2025
حدود 98 درصد نیاز دارویی ایران از نظر تعداد اقلام در داخل تولید می‌شود
مشاور رییس و مدیر روابط عمومی سازمان غذا و داروی ایرا: این رقم از حدود 95 درصد در سال 1396 به سطح فعلی رسیده است.
دکتر محمد هاشمی، مشاور رییس و مدیر روابط عمومی سازمان غذا و داروی ایران، از آخرین پیشرفت‌ها و دستاوردهای ایران در صنعت داروسازی به خبرنگار اسپوتنیک در تهران گفت:همچنین حدود 87 درصد ارزش بازار دارویی در اختیار تولیدکنندگان داخلی است. ایران با توسعه فناوری‌های نوین توانسته ده‌ها داروی بیولوژیک تولید کند و در جمع کشورهای پیشرو در تولید داروهای نوترکیب قرار گیرد.
این محصولات به بیش از 40 کشور صادر می‌شود و ایران اکنون در میان ده کشور برتر جهان در حوزه داروهای بیوتکنولوژیک است. سیاست‌های حمایتی سازمان غذا و دارو برای تسهیل صدور مجوز، ثبت سریع داروهای نوآورانه و حمایت از پروژه‌های استراتژیک، نقش مهمی در این دستاوردها داشته است.
دکتر محمد هاشمی، مشاور رییس و مدیر روابط عمومی سازمان غذا و دارو، وضعیت داروهای بیماری‌های خاص در ایران را کماکان در برخی حوزه ها وابسته دانست و بیان کرد:با وجود رشد قابل‌توجه تولید داخلی، وابستگی به واردات در برخی حوزه‌ها همچنان ادامه دارد. داروهای بیماری‌های نادر، بخشی از داروهای ضدسرطان پیشرفته و برخی بیولوژیک‌های نوین هنوز از خارج تأمین می‌شوند. دلیل این وابستگی، انحصار جهانی فناوری و هزینه بالای سرمایه‌گذاری در این بخش است. بخشی از این اقلام در داخل کشور بومی‌سازی شده، اما برای پوشش کامل نیاز، همکاری‌های بین‌المللی ضروری است.
دکتر محمد هاشمی، مشاور رییس و مدیر روابط عمومی سازمان غذا و دارو، همکاری‌های مشترک ایران و روسیه در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی را رو به رشد توصیف کرد و اظهار داشت:وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو مذاکرات و نشست‌های تخصصی با نهادهای دارویی و درمانی روسیه برگزار کرده‌اند. در این مذاکرات، بانک‌های ضامن، فهرست داروها و خدمات قابل همکاری و مراکز مورد تأیید دو کشور مشخص شده است. همچنین پیشنهاد اتصال سامانه تیتک ایران به سامانه‌های مشابه روسیه برای تسهیل همکاری‌ها مطرح شده و ایجاد کارگروه مشترک برای پیگیری و ارزیابی پیشرفت‌ها در دستور کار قرار دارد.
