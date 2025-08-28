https://spnfa.ir/20250828/حدود-98-درصد-نیاز-دارویی-ایران-از-نظر-تعداد-اقلام-در-داخل-تولید-میشود-25018995.html

حدود 98 درصد نیاز دارویی ایران از نظر تعداد اقلام در داخل تولید می‌شود

حدود 98 درصد نیاز دارویی ایران از نظر تعداد اقلام در داخل تولید می‌شود

اسپوتنیک ایران

مشاور رییس و مدیر روابط عمومی سازمان غذا و داروی ایرا: این رقم از حدود 95 درصد در سال 1396 به سطح فعلی رسیده است. 28.08.2025, اسپوتنیک ایران

2025-08-28T16:55+0430

2025-08-28T16:55+0430

2025-08-28T16:58+0430

گزارش و تحلیل

https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e6/0b/13/13384674_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_5e53d67417546c3703779df332e17ab5.jpg

دکتر محمد هاشمی، مشاور رییس و مدیر روابط عمومی سازمان غذا و داروی ایران، از آخرین پیشرفت‌ها و دستاوردهای ایران در صنعت داروسازی به خبرنگار اسپوتنیک در تهران گفت:همچنین حدود 87 درصد ارزش بازار دارویی در اختیار تولیدکنندگان داخلی است. ایران با توسعه فناوری‌های نوین توانسته ده‌ها داروی بیولوژیک تولید کند و در جمع کشورهای پیشرو در تولید داروهای نوترکیب قرار گیرد.این محصولات به بیش از 40 کشور صادر می‌شود و ایران اکنون در میان ده کشور برتر جهان در حوزه داروهای بیوتکنولوژیک است. سیاست‌های حمایتی سازمان غذا و دارو برای تسهیل صدور مجوز، ثبت سریع داروهای نوآورانه و حمایت از پروژه‌های استراتژیک، نقش مهمی در این دستاوردها داشته است.دکتر محمد هاشمی، مشاور رییس و مدیر روابط عمومی سازمان غذا و دارو، وضعیت داروهای بیماری‌های خاص در ایران را کماکان در برخی حوزه ها وابسته دانست و بیان کرد:با وجود رشد قابل‌توجه تولید داخلی، وابستگی به واردات در برخی حوزه‌ها همچنان ادامه دارد. داروهای بیماری‌های نادر، بخشی از داروهای ضدسرطان پیشرفته و برخی بیولوژیک‌های نوین هنوز از خارج تأمین می‌شوند. دلیل این وابستگی، انحصار جهانی فناوری و هزینه بالای سرمایه‌گذاری در این بخش است. بخشی از این اقلام در داخل کشور بومی‌سازی شده، اما برای پوشش کامل نیاز، همکاری‌های بین‌المللی ضروری است.دکتر محمد هاشمی، مشاور رییس و مدیر روابط عمومی سازمان غذا و دارو، همکاری‌های مشترک ایران و روسیه در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی را رو به رشد توصیف کرد و اظهار داشت:وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو مذاکرات و نشست‌های تخصصی با نهادهای دارویی و درمانی روسیه برگزار کرده‌اند. در این مذاکرات، بانک‌های ضامن، فهرست داروها و خدمات قابل همکاری و مراکز مورد تأیید دو کشور مشخص شده است. همچنین پیشنهاد اتصال سامانه تیتک ایران به سامانه‌های مشابه روسیه برای تسهیل همکاری‌ها مطرح شده و ایجاد کارگروه مشترک برای پیگیری و ارزیابی پیشرفت‌ها در دستور کار قرار دارد.

https://spnfa.ir/20250813/24532775.html

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

شیوا آبشناس

شیوا آبشناس

خبرها

fa_FA

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60