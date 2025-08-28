https://spnfa.ir/20250828/اصرار-اروپایی-ها-بر-شعله-ورتر-کردن-جنگ-ها-25029798.html

اصرار اروپایی ها بر شعله ورتر کردن جنگ ها

طبق گزارش های منتشر شده صادرات تسلیحات آلمان رکورد 15 ملیارد دلار را شکسته و بخش اعظم این صادرات تسلیحاتی بوده که آلمان به اوکراین ارسال کرده. 28.08.2025, اسپوتنیک ایران

این در حالی است که روسیه بارها هشدار داده ارسال تسلیحات غربی به اوکراین روند صلح را مختل می نماید و ناتو را بیش از پیش درگیر مستقیم درگیری در اوکراین می نماید.البته باید توجه داشت که برخی کشورهای اروپایی دیگر مانند انگلیس و فرانسه هم روند افزایش فروش و صادرات تسلیحات خود به اوکراین را به اوج رسانده اند و به جای اینکه با روند صلح که آمریکا و روسیه به دنبال آن می باشند همراه شوند در صدد هستند تا روند صلح را به هم بزنند.اسم این سه کشور اروپایی که می آید آدم ناخداگاه به رفتار ترویکای اروپایی با ایران نیز کشیده می شود.در حالی که اسرائیل و ایالات متحده به ایران حمله کرده اند و شرایط پر تنشی در منطقه خاورمیانه حکم فرما است اروپایی ها با همان تفکر استعمارگرانه قدیمی خود عمل کرده و به شورای امنیت نامه نوشته اند تا مکانیسم ماشه را فعال کنند.آنها به خوبی می دانند که این اقدام آنها با واکنش تهران مواجه خواهد شد و به جای اینکه گره ای از مشکلات حل کند یک گره کور به مشکلات اضافه خواهد کرد و در نهایت ادامه این روند می تواند منطقه خاورمیانه را به یک جنگ تمام عیار بکشاند و ایران را به سمت رویکرد کره شمالی هل دهد.حتی در زمینه ماجرای جنگ در غزه می بینیم که علیرغم تلاش برخی کشورها برای فشار آوردن به اسرائیل جهت توقف جنگ و کشت و کشتار در غزه آلمانی ها به صراحت از نسل کشی فلسطینی ها حمایت کرده و مخالف رای دیگر کشورها، حتی کشورهای اروپایی عمل می کنند.اگر تا به امروز کشت و کشتار در غزه ادامه دارد یکی از دلایل اش همان حمایت کشورهای غربی از اسرائیل است و می بینیم که حتی در آلمان در مقابل اعتراض های مردمی واکنش خشن نشان می دهند و نئونازیها را سراغ مردم آلمان می فرستند.اگر به موضوع اوکراین برگردیم جای تاسف دارد که بگوییم مسبب اصلی کشیده شدن مسایل به اینجا بعد از ایالات متحده که به دنبال تامین منافع خود بود همین آلمان و برخی کشورهای اروپایی دیگر بودند و هستند.کشورهایی که در سرنگونی رئیس جمهوری منتخب مردمی اوکراین نقش مستقیم داشتند و آنچه از آن به عنوان انقلاب نارنجی نام برده می شود راه انداختند و اوکراین را به اینجا رساندند.در شرایط موجود، در حالی که آمریکای ترامپ به دنبال ایجاد راه حل دیپلماتیک با روسیه برای بحران اوکراین است می بینیم اروپایی ها دارند سنگ اندازی می کنند تا صلح برقرار نشود، دقیقا مانند ماجرای راه اندازی مکانیسم ماشه بر علیه ایران.به هر حال تاریخ ثبت خواهد کرد چگونه چند سیاست مدار بی تدبیر موجب آن شدند که کشورهای اروپایی جایگاه جهانی خود را از دست بدهند و کار به جایی برسد مانند بچه مدرسه ای بروند کاخ سفید در مقابل رئیس جمهوری آمریکا بنشینند و جایگاه اروپایی ها را تحقیر کنند.ادامه این روند و سیاست به جز افزایش تحقیر برای مردم اروپا هیچ دست آوردی نخواهد داشت و قطعا دود و ضرر آن به چشم خود اروپایی ها می رود.آیا بهتر نبود کشورهای اروپایی به جای اینکه اینقدر روی جنگ و کشت و کشتار و ایجاد مشکلات برای جهانیان سرمایه گذاری می کردند روی صلح و باز کردن گره های جهان و حل مشکلات اقتصادی مردم خودشان سرمایه گذاری می کردند؟

