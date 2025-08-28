https://spnfa.ir/20250828/ابتکار-زرکانه-سازمان-شانگهای-در-دعوت-به-عضوت-ارمنستان-و-آذربایجان--25018028.html

ابتکار زيرکانه سازمان شانگهای در دعوت به عضويت ارمنستان و آذربایجان

ابتکار زيرکانه سازمان شانگهای در دعوت به عضويت ارمنستان و آذربایجان

هیراد مخیری مدیر گروه بررسی سیاست خارجی روسیه و مسائل قفقاز مرکز پژوهش‌های علمی و مطالعات استراتژیک درباره عضویت ارمنستان و آذربایجان در سازمان همکاری شانگهای به اسپوتنیک گفت: این سازمان با تأکید بر اصولی چون احترام به تمامیت ارضی و پرهیز از توسل به زور، بستر مناسبی برای گفت‌وگو و حل اختلافات فراهم می‌کند. بنابراین در فضای شکننده صلح میان ارمنستان و آذربایجان، قرار گرفتن دو کشور در چارچوب نهادی مشترک می‌تواند اعتمادسازی کرده و به مدیریت اختلافات آن‌ها کمک کند. مخیری گفت، از منظر ژئوپلیتیک، عضویت در SCO این دو کشور را در ساختاری تحت نفوذ روسیه و چین قرار می‌دهد که می‌تواند وزنه‌ای در برابر حضور غرب در قفقاز جنوبی ایجاد کند. چنین توازنی به بازیگران کوچک‌تر امکان می‌دهد با تنوع‌بخشی به روابط خود، از وابستگی یکجانبه دور شوند و امنیتشان را از طریق موازنه میان قدرت‌های بزرگ تأمین کنند. این کارشناس ضمن اشاره‌ به اهمیت اقتصادی این مسئله اظهار داشت، در حوزه اقتصادی نیز این عضویت فرصت‌هایی برای همکاری در زیرساخت‌های حمل‌ونقل، طرح‌های ترانزیتی و پروژه‌هایی مانند ابتکار کمربند و جاده به همراه خواهد داشت. برای ارمنستان، چنین ظرفیتی می‌تواند به تحقق طرح چهار راه صلح و تقویت موقعیت ترانزیتی آن بینجامد، در حالی که آذربایجان نیز می‌تواند مسیرهای تازه‌ای برای صادرات انرژی و دسترسی به بازارهای آسیایی به دست آورد. وی در پايان تصريح کرد، با وجود این مزایا، چالش‌های احتمالی نیز وجود دارد. نزدیکی به سازوکارهای تحت نفوذ روسیه و چین ممکن است حساسیت غرب را برانگیزد و معادلات سیاست خارجی دو کشور را پیچیده‌تر کند. بنابراین، هرچند عضویت در شانگهای می‌تواند فرصتی برای توسعه و صلح باشد، اما نیازمند مدیریت دقیق روابط با غرب و پرهیز از گرفتار شدن در رقابت قدرت‌های جهانی است.

