روسیه همچنان به حل مناقشه اوکراین از طریق ابزارهای سیاسی و دیپلماتیک متعهد است

سخنگوی رئیس جمهور روسیه، خاطرنشان کرد که هنوز تاریخ دقیقی برای نشست جدید گروه‌های مذاکره‌کننده روسیه و اوکراین وجود ندارد. 27.08.2025, اسپوتنیک ایران

دمیتری پسکوف، سخنگوی رئیس جمهور روسیه، افزود که روسای این گروه‌های مذاکره‌کننده در تماس هستند. پسکوف گفت روسیه امیدوار است تلاش‌های میانجیگرانه ترامپ برای حل و فصل اوضاع اوکراین ادامه یابد، این تلاش‌ها مهم هستند. همکاری بین روسیه و آمریکا در مورد مسئله اوکراین باید به صورت غیرعلنی انجام شود تا به نتیجه برسد. پسکوف با اظهار نظر در مورد بحث‌های مربوط به حمله موشکی اورشنیک به کی‌یف گفت، پوتین موضع مسئولانه‌ای اتخاذ کرده است، بنابراین نیروهای مسلح روسیه فقط به اهداف نظامی و نزدیک به اهداف نظامی حمله می‌کنند.درگیری در اوکراین پیچیده است و توسط روسیه تحریک نشده است.

