روسیه همچنان به حل مناقشه اوکراین از طریق ابزارهای سیاسی و دیپلماتیک متعهد است
2025-08-27T13:26+0430
2025-08-27T13:35+0430
جهان
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e9/08/06/24407755_0:47:1280:767_1920x0_80_0_0_6cd0d9fedaf945593c18a37707be1611.jpg
دمیتری پسکوف، سخنگوی رئیس جمهور روسیه، افزود که روسای این گروه‌های مذاکره‌کننده در تماس هستند. پسکوف گفت روسیه امیدوار است تلاش‌های میانجیگرانه ترامپ برای حل و فصل اوضاع اوکراین ادامه یابد، این تلاش‌ها مهم هستند. همکاری بین روسیه و آمریکا در مورد مسئله اوکراین باید به صورت غیرعلنی انجام شود تا به نتیجه برسد. پسکوف با اظهار نظر در مورد بحث‌های مربوط به حمله موشکی اورشنیک به کی‌یف گفت، پوتین موضع مسئولانه‌ای اتخاذ کرده است، بنابراین نیروهای مسلح روسیه فقط به اهداف نظامی و نزدیک به اهداف نظامی حمله می‌کنند.درگیری در اوکراین پیچیده است و توسط روسیه تحریک نشده است.
روسیه همچنان به حل مناقشه اوکراین از طریق ابزارهای سیاسی و دیپلماتیک متعهد است

13:26 27.08.2025 (بروز رسانی شده: 13:35 27.08.2025)
سخنگوی رئیس جمهور روسیه، خاطرنشان کرد که هنوز تاریخ دقیقی برای نشست جدید گروه‌های مذاکره‌کننده روسیه و اوکراین وجود ندارد.
دمیتری پسکوف، سخنگوی رئیس جمهور روسیه، افزود که روسای این گروه‌های مذاکره‌کننده در تماس هستند.
پسکوف گفت روسیه امیدوار است تلاش‌های میانجیگرانه ترامپ برای حل و فصل اوضاع اوکراین ادامه یابد، این تلاش‌ها مهم هستند.
همکاری بین روسیه و آمریکا در مورد مسئله اوکراین باید به صورت غیرعلنی انجام شود تا به نتیجه برسد.

پسکوف با اظهار نظر در مورد بحث‌های مربوط به حمله موشکی اورشنیک به کی‌یف گفت، پوتین موضع مسئولانه‌ای اتخاذ کرده است، بنابراین نیروهای مسلح روسیه فقط به اهداف نظامی و نزدیک به اهداف نظامی حمله می‌کنند.

درگیری در اوکراین پیچیده است و توسط روسیه تحریک نشده است.
تضمین‌های امنیتی یکی از مهمترین موضوعات در جستجوی راه حل در اوکراین است و در دستور کار قرار دارد.
گفتگوی بسیار معنادار و ضروری بین پوتین و ترامپ در آلاسکا انجام شد.
روسیه نسبت به بحث‌های اروپا در مورد حضور احتمالی نیروهای اروپایی در خاک اوکراین نگرش منفی دارد.
پوتین امروز با اعضای دولت جلسه‌ای برگزار خواهد کرد.
رئیس جمهور روسیه در تاریخ 4 و 5 سپتامبر در مجمع اقتصادی شرق در ولادی وستوک شرکت خواهد کرد.
