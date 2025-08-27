https://spnfa.ir/20250827/درگیری-در-اوکراین-پیچیده-است-و-توسط-روسیه-تحریک-نشده-است-24911654.html
درگیری در اوکراین پیچیده است و توسط روسیه تحریک نشده است
سخنگوی رئیس جمهور روسیه: تضمینهای امنیتی یکی از مهمترین موضوعات در جستجوی راه حل در اوکراین است و در دستور کار قرار دارد.
دمیتری پسکوف، سخنگوی رئیس جمهور روسیه، گفت: گفتگوی بسیار معنادار و ضروری بین پوتین و ترامپ در آلاسکا انجام شد.
روسیه نسبت به بحثهای اروپا در مورد حضور احتمالی نیروهای اروپایی در خاک اوکراین نگرش منفی دارد.
پوتین امروز با اعضای دولت جلسهای برگزار خواهد کرد.
رئیس جمهور روسیه در تاریخ 4 و 5 سپتامبر در مجمع اقتصادی شرق در ولادی وستوک شرکت خواهد کرد.