https://spnfa.ir/20250827/درگیری-در-اوکراین-پیچیده-است-و-توسط-روسیه-تحریک-نشده-است-24911654.html

درگیری در اوکراین پیچیده است و توسط روسیه تحریک نشده است

درگیری در اوکراین پیچیده است و توسط روسیه تحریک نشده است

اسپوتنیک ایران

سخنگوی رئیس جمهور روسیه: تضمین‌های امنیتی یکی از مهمترین موضوعات در جستجوی راه حل در اوکراین است و در دستور کار قرار دارد. 27.08.2025, اسپوتنیک ایران

2025-08-27T13:44+0430

2025-08-27T13:44+0430

2025-08-27T13:44+0430

جهان

https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e7/06/17/16585280_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_27c9426879b0b14fdf3d3178f6035c10.jpg

دمیتری پسکوف، سخنگوی رئیس جمهور روسیه، گفت: گفتگوی بسیار معنادار و ضروری بین پوتین و ترامپ در آلاسکا انجام شد. روسیه نسبت به بحث‌های اروپا در مورد حضور احتمالی نیروهای اروپایی در خاک اوکراین نگرش منفی دارد. پوتین امروز با اعضای دولت جلسه‌ای برگزار خواهد کرد. رئیس جمهور روسیه در تاریخ 4 و 5 سپتامبر در مجمع اقتصادی شرق در ولادی وستوک شرکت خواهد کرد.

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

خبرها

fa_FA

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

اسپوتنیک ایران

جهان