تبعه اوکراینی دستگیر شده در ایتالیا در ارتباط با انفجارهای نورد استریم رهبری عملیات را بر عهده داشته

تبعه اوکراینی دستگیر شده در ایتالیا در ارتباط با انفجارهای نورد استریم رهبری عملیات را بر عهده داشته

سرگئی کوزنتسوف اوکراینی که در ایتالیا در ارتباط با انفجارهای نورد استریم دستگیر شد، طبق حکم بازداشت اروپایی، رهبری عملیات و هماهنگی اقدامات خرابکارانه را بر... 27.08.2025, اسپوتنیک ایران

بر اساس حکم بازداشت، گروه خرابکاری که انفجارها در خطوط لوله گاز نورد استریم را انجام دادند، شامل 7 نفر بودند. انفجارها در خط لوله نورد استریم و نورد استریم 2 در 26 سپتامبر 2022 رخ داد. آلمان، دانمارک و سوئد احتمال خرابکاری را رد نکرده‌اند. اپراتور نورد استریم گزارش داد که این تخریب بی‌سابقه بوده و تخمین زمان تعمیر غیرممکن است. دفتر دادستان کل پرونده‌ای را در مورد یک اقدام تروریستی بین‌المللی آغاز کرده است. مسکو بارها درخواست اطلاعات مربوط به انفجارها را کرده است، اما هرگز آن را دریافت نکرده است.

