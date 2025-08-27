https://spnfa.ir/20250827/تبعه-اوکراینی-دستگیر-شده-در-ایتالیا-در-ارتباط-با-انفجارهای-نورد-استریم-رهبری-عملیات-را-بر-عهده-24897340.html
تبعه اوکراینی دستگیر شده در ایتالیا در ارتباط با انفجارهای نورد استریم رهبری عملیات را بر عهده داشته
2025-08-27T09:06+0430
2025-08-27T09:06+0430
2025-08-27T09:06+0430
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e6/09/1d/12690365_0:0:1401:789_1920x0_80_0_0_32d17f1d2fffd255b6ed4782618ec673.jpg
سرگئی کوزنتسوف اوکراینی که در ایتالیا در ارتباط با انفجارهای نورد استریم دستگیر شد، طبق حکم بازداشت اروپایی، رهبری عملیات و هماهنگی اقدامات خرابکارانه را بر عهده داشته است.
بر اساس حکم بازداشت، گروه خرابکاری که انفجارها در خطوط لوله گاز نورد استریم را انجام دادند، شامل 7 نفر بودند.
انفجارها در خط لوله نورد استریم و نورد استریم 2 در 26 سپتامبر 2022 رخ داد. آلمان، دانمارک و سوئد احتمال خرابکاری را رد نکردهاند.
اپراتور نورد استریم گزارش داد که این تخریب بیسابقه بوده و تخمین زمان تعمیر غیرممکن است. دفتر دادستان کل پروندهای را در مورد یک اقدام تروریستی بینالمللی آغاز کرده است.
مسکو بارها درخواست اطلاعات مربوط به انفجارها را کرده است، اما هرگز آن را دریافت نکرده است.