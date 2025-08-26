https://spnfa.ir/20250826/گاندو-غول-خزنده-جنوب-ایران-24868081.html
گاندو، غول خزندهٔ جنوب ایران
گاندو، غول خزندهٔ جنوب ایران
گاندوها حیواناتی کمتحرک و اغلب شبگرد هستند. 26.08.2025
“گاندو” که با نام علمی “تمساح پوزهکوتاه ایرانی” (Crocodylus palustris) شناخته میشود، یکی از شگفتانگیزترین و نمادینترین گونههای جانوری ایران است. این حیوان خزنده، تنها تمساح بومی ایران و بزرگترین خزندهٔ کشور ایران به شمار میرود.گاندوها بهطور انحصاری در جنوب شرقی ایران و در منطقهٔ بلوچستان زندگی میکنند. مهمترین زیستگاههای آنها شامل رودخانهٔ سرباز، باهوکلات و منطقه حفاظتشدهٔ گاندو است. این مناطق دارای آبگیرها و رودخانههای دائمی هستند که برای زندگی گاندوها ضروری است.این تمساح نسبت به دیگر گونهها جثهٔ متوسطی دارد و نرهای بالغ میتوانند به طول ۳ تا ۴ متر برسند؛ همانطور که از نامش پیداست، پوزهای پهن و کوتاه دارد که برای شکار و زندگی در رودخانههای پرپیچوخم مناسب است؛ بدنش به رنگ قهوهای مایل به خاکستری است که به استتار آن در آبهای گلآلود کمک میکند.گاندوها حیواناتی کمتحرک و اغلب شبگرد هستند. آنها در طول روز معمولاً روی تختهسنگها یا در کنار رودخانهها در حال آفتابگیری دیده میشوند. رژیم غذایی آنها شامل ماهیها، پرندگان، لاکپشتها و گاهی پستانداران کوچک است.گاندو یک گونهٔ “در خطر انقراض” است و تحت حفاظت سازمان محیط زیست ایران قرار دارد. مهمترین تهدیدات برای این گونه عبارتاند از:تخریب و کاهش منابع آبی زیستگاهشتصادفات جادهایشکار غیرمجازبه دام افتادن در تورهای ماهیگیریگاندو برای مردم بومی بلوچستان تنها یک حیوان نیست، بلکه بخشی از فرهنگ و هویت آنهاست. افسانهها و باورهای محلی زیادی دربارهٔ این حیوان وجود دارد و از دیرباز با زندگی مردم این منطقه عجین شده است.
ایران
