وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران: روابط فرهنگی با همسایگان در سطح عالیست

به گزارش شیوا آبشناس، خبرنگار اسپوتنیک در تهران، امروز سه شنبه 4 ام شهریور ماه، سید عباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران، به مناسبت هفته دولت با

وی در این نشست ضمن تاکید بر نقش آفرینی اصحاب رسانه در انعکاس اخبار جنگ 12 روزه به اقصی نقاط ایران و جهان از خبرنگاران قدردانی کرد.سید عباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، درباره حضور خبرنگاران خارجی در طول جنگ 12 روزه در ایران گفت:کمیته مشترکی در معاونت رسانه‌ای تشکیل شده است که در هماهنگی کامل با وزارت امور خارجه و نهادهای امنیتی فعالیت می‌کند و هدف آن تسهیل حضور رسانه‌های خارجی در ایران است.صالحی افزود: حضور خبرنگاران و سردبیران مشهور خارجی می‌تواند به روایت درست‌تر از ایران کمک کند. اگر رسانه‌های معتبر به ایران بیایند، بمباران رسانه‌ای دشمن شکسته می‌شود. در جریان جنگ 12 روزه این اتفاق به‌خوبی رخ داد؛ البته که بسیاری از رسانه های معتبر نیز در ایران دفاتر مقیم دارند و فعالیت رسانه ای مستمری انجام میدهند.وی در ادامه از روابط خارجی این وزارت خانه سخن گفت و اظهار داشت:روابط ما با ترکیه، روسیه و دیگر همسایگان در همه حوزه ها خوب است و سالهاست که این روابط وجود دارد؛ دولت چهاردهم نیز با همین نگاه کار را پیش برده است. نگاه ایران و بخصوص شخص رئیس جمهور به طور خاص به همسایگان نگاه ویژه است چرا که همسایه نیستیم بلکه خانواده هستیم. مرزهایی کشیده شده اما از نظر فرهنگی و تاریخی بسیار به هم نزدیک هستیم. به دلیل شهادت رئیس جمهور فقید و تغییر دولت استفاده جامعی در سال 2025 نشد این اتفاق پیش برود.در حوزه رسانه ای مراوده پیوسته ای با همسایگان داشتیم و در وزارت فرهنگ نیز به همین شکل است. در فلوشیپ نمایشگاه کتاب نیز همکاری خوبی از سوی دوستان ترک و روس صورت گرفت و این مسیر آغاز شد امیدواریم این عقب ماندگی را با امتداد بخشی جبران کنیم.

