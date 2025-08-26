ایران
ir
Sputnik افغانستانafSputnik ایرانir
https://spnfa.ir/20250826/والودین-در-پکن-با-شی-جین-پینگ-دیدار-کرد-24850122.html
رئیس دومای دولتی روسیه در پکن با شی جین پینگ دیدار کرد
رئیس دومای دولتی روسیه در پکن با شی جین پینگ دیدار کرد
اسپوتنیک ایران
ویاچسلاو والودین، رئیس دومای دولتی روسیه، در پکن با شی جین پینگ، رئیس جمهور چین، دیدار کرد و پیامی از ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، را به وی ابلاغ کرد. 26.08.2025, اسپوتنیک ایران
2025-08-26T08:34+0430
2025-08-26T08:53+0430
چین
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e9/08/1a/24849968_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_542d095bb6da0f5605f46ec839f6924f.png
ویاچسلاو والودین، رئیس دومای دولتی روسیه، در پکن با شی جین پینگ، رئیس جمهور چین، دیدار کرد و پیامی از ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، را به وی ابلاغ کرد.علاوه بر این، رئیس دومای دولتی در مورد دهمین نشست کمیسیون بین پارلمانی همکاری بین مجلس فدرال فدراسیون روسیه و کنگره ملی خلق چین که امروز در پکن برگزار شد، اطلاع رسانی کرد.رئیس جمهوری خلق چین نیز به نوبه خود، تعامل بین پارلمان‌های روسیه و چین را بسیار ستود.شی جین پینگ اظهار داشت که توسعه پایدار روابط چین و روسیه منبع صلح جهانی است.
چین
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
خبرها
fa_FA
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e9/08/1a/24849968_163:0:1123:720_1920x0_80_0_0_8b236dc278cda94074148be932f39f91.png
1920
1920
true
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
چین
چین

رئیس دومای دولتی روسیه در پکن با شی جین پینگ دیدار کرد

08:34 26.08.2025 (بروز رسانی شده: 08:53 26.08.2025)
© Sputnikولودین در پکن با شی جین پینگ دیدار کرد
ولودین در پکن با شی جین پینگ دیدار کرد - اسپوتنیک ایران , 1920, 26.08.2025
© Sputnik
اشتراک
ویاچسلاو والودین، رئیس دومای دولتی روسیه، در پکن با شی جین پینگ، رئیس جمهور چین، دیدار کرد و پیامی از ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، را به وی ابلاغ کرد.
علاوه بر این، رئیس دومای دولتی در مورد دهمین نشست کمیسیون بین پارلمانی همکاری بین مجلس فدرال فدراسیون روسیه و کنگره ملی خلق چین که امروز در پکن برگزار شد، اطلاع رسانی کرد.
رئیس جمهوری خلق چین نیز به نوبه خود، تعامل بین پارلمان‌های روسیه و چین را بسیار ستود.
شی جین پینگ اظهار داشت که توسعه پایدار روابط چین و روسیه منبع صلح جهانی است.
جهان
ایران
سیاسی
گزارش و تحلیل
Android APK
© 2025 Sputnik همه حقوق محفوظ است 18+
نوار خبری
0
برای شرکت کردن در بحث
وارد سیستم شوید یا ثبت نام کنید
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала