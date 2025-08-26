https://spnfa.ir/20250826/والودین-در-پکن-با-شی-جین-پینگ-دیدار-کرد-24850122.html

رئیس دومای دولتی روسیه در پکن با شی جین پینگ دیدار کرد

رئیس دومای دولتی روسیه در پکن با شی جین پینگ دیدار کرد

ویاچسلاو والودین، رئیس دومای دولتی روسیه، در پکن با شی جین پینگ، رئیس جمهور چین، دیدار کرد و پیامی از ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، را به وی ابلاغ کرد. 26.08.2025, اسپوتنیک ایران

ویاچسلاو والودین، رئیس دومای دولتی روسیه، در پکن با شی جین پینگ، رئیس جمهور چین، دیدار کرد و پیامی از ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، را به وی ابلاغ کرد.علاوه بر این، رئیس دومای دولتی در مورد دهمین نشست کمیسیون بین پارلمانی همکاری بین مجلس فدرال فدراسیون روسیه و کنگره ملی خلق چین که امروز در پکن برگزار شد، اطلاع رسانی کرد.رئیس جمهوری خلق چین نیز به نوبه خود، تعامل بین پارلمان‌های روسیه و چین را بسیار ستود.شی جین پینگ اظهار داشت که توسعه پایدار روابط چین و روسیه منبع صلح جهانی است.

