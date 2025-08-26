رئیس دومای دولتی روسیه در پکن با شی جین پینگ دیدار کرد

https://spnfa.ir/20250826/والودین-در-پکن-با-شی-جین-پینگ-دیدار-کرد-24850122.html
08:34 26.08.2025 (بروز رسانی شده: 08:53 26.08.2025)
علاوه بر این، رئیس دومای دولتی در مورد دهمین نشست کمیسیون بین پارلمانی همکاری بین مجلس فدرال فدراسیون روسیه و کنگره ملی خلق چین که امروز در پکن برگزار شد، اطلاع رسانی کرد.
رئیس جمهوری خلق چین نیز به نوبه خود، تعامل بین پارلمانهای روسیه و چین را بسیار ستود.
شی جین پینگ اظهار داشت که توسعه پایدار روابط چین و روسیه منبع صلح جهانی است.