https://spnfa.ir/20250826/انگیزه-های-ترامپ-برای-پایان-جنگ-اوکراین-24876141.html

انگیزه های ترامپ برای پایان جنگ اوکراین

انگیزه های ترامپ برای پایان جنگ اوکراین

اسپوتنیک ایران

پس از بازگشت ترامپ از دیدار با پوتین در آلاسکا، وی در واکنش به اظهارات زلنسکی مبنی بر عدم تمایل برای واگذاری بخش‌هایی از خاک اوکراین به روسیه، طی پیام‌هایی در... 26.08.2025, اسپوتنیک ایران

2025-08-26T19:20+0430

2025-08-26T19:20+0430

2025-08-26T20:03+0430

گزارش و تحلیل

سیاسی

https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e9/08/1a/24875914_0:134:3072:1862_1920x0_80_0_0_45c3cff83951b235b087554f13f6c818.jpg

دکتر احمد رشیدی نژاد؛ پژوهشگر ژئوپلیتیک می نویسد: اما در عین حال وی مخالفت خود را با پیوستن اوکراین به ناتو اعلام و برخی سیاستمداران آمریکایی را به سنگ‌اندازی در مسیر صلح اوکراین متهم نموده است"ترامپ همچنین با اشاره به این موضوع، گفته است: "رئیس‌جمهور اوکراین می‌تواند اگر بخواهد جنگ با روسیه را تقریباً، فوراً تمام نماید، یا به جنگ ادامه دهد". پیامی که با انداختن توپ در زمین زلنسکی، تلویحاً می‌تواند به عدم حمایت آتی آمریکا از جنگ اوکراین تعبیر شود. ترامپ همچنین با اشاره به الحاق شبه جزیره کریمه به روسیه یادآور شده است که "اوباما دوازده سال پیش کریمه را بدون شلیک حتی یک گلوله به روسیه داد و این دیگر قابل بازگشت نیست. بعضی چیزها هیچ‌وقت تغییر نمی‌کنند". پیام‌هایی که بیشتر اشاره به پذیرش شرایط اعلامی روسیه برای توافق احتمالی صلح و تحمیل فشار بر اوکراین، از سوی آمریکا دارد! رویکردی، که منتقدان ترامپ استدلال می‌کنند که به نفع روسیه تمام شده و نهایتاً امنیت اوکراین را به خطر خواهد انداخت.در همین راستا، نشریه آمریکایی "آتلانتیک" ضمن ابراز نگرانی درباره نتایج نشست ترامپ و پوتین نوشته است: "ترامپ قبلاً بارها زلنسکی را سرزنش نموده است. دو بار مانع ارسال محموله‌های نظامی به اوکراین شده و تهدید کرده است که وقتی محموله‌ی فعلی تمام شود، کمک دیگری در کار نخواهد بود. ترامپ همچنین بودجه‌هایی را که پیش‌تر از رسانه‌های اپوزیسیون روس‌زبان حمایت می‌کرد، قطع یا تهدید به قطع کرده است و دولتش به ‌تدریج در حال کاهش تحریم‌ها علیه روسیه است. به نوشته این نشریه، "بسیاری از این تغییرات در روسیه به‌خوبی شناخته شده و پوتین محاسبه کرده که ترامپ دیگر هیچ کارتی برای بازی در اوکراین ندارد". از این رو برآوردها در روسیه بر این است که ترامپ برآن است، تا به جنگ اوکراین پایان دهد. تا جایی که گاه نیز می‌گوید از اینکه پوتین این‌گونه نمی‌خواهد عصبانی است! آتلانتیک با اشاره به این نکته، می‌‌نویسد: "نگران‌کننده است که ترامپ نمی‌خواهد برای آتش‌بس فشار بیاورد، بلکه سراغ مذاکرات صلح می‌رود. چرا که ایالات متحده هیچ کارتی ندارد. چون خودمان آن‌ها را بخشیده‌ایم. اگر روزی بخواهیم دوباره بازی کنیم، باید این کارت‌ها را پس بگیریم: اوکراین را مسلح کنیم، تحریم‌ها را گسترش دهیم، یورش پهپادی مرگبار را متوقف کنیم، اقتصاد روسیه را درهم بشکنیم و جنگ را ببریم، آن‌گاه صلح فرا می‌رسد". با این پیش فرض، تلاش و اصرار ترامپ برای پایان جنگ اوکراین می‌تواند محل سوال است!در پاسخ باید گفت: در سطح داخلی، ترامپ بارها ادعا کرده است که در صورت بازگشت به قدرت، به سرعت می‌تواند از طرق دیپلماسی قوی به یک راه حل مسالمت‌آمیز برای پایان جنگ اوکراین برسد. چرا که از نظر ترامپ اولویت‌ سیاست خارجی همواره باید با تاکید بر دکترین "اول آمریکا" می‌باشد. این رویکرد به معنای کاهش درگیری‌های خارجی، تمرکز بر منافع داخلی آمریکا و کاهش هزینه‌های نظامی در خارج است. از این منظر، پایان دادن به جنگ اوکراین می‌تواند در جهت کاهش هزینه‌ها و تمرکز بر آمریکا باشد. بویژه اینکه برخی از جمهوری‌خواهان و بخشی از جامعه آمریکایی موافق جنگ نبوده و پایان دادن به این جنگ می‌تواند به افزایش محبوبیت ترامپ منجر گردد. بعبارتی پایان دادن به جنگ می‌تواند به عنوان یک پیروزی سریع دیپلماتیک برای ترامپ تلقی شده، به تقویت وجهه سیاسی او و حزبش کمک نماید.در سطح بیرونی نیز، مضاف بر مسئله نگرانی آمریکا در رابطه با افزایش روز افزون قدرت جهانی چین و خطر احتمالی رویایی با آن در شرق آسیا، همچنین مسائل مربوط به ایران و خاورمیانه، ترامپ بارها ابراز نگرانی کرده است که ادامه جنگ ممکن است به تشدید تنش‌ها بین قدرت‌های هسته‌ای و حتی بروز جنگ جهانی سوم منجر شود. در این باره، ظاهراً او به دنبال جلوگیری از این سناریو است. اقدام اخیر روسیه مبنی بر خروج از پیمان منع موشک‌های هسته‌ای میان‌برد، از جمله‌ی موارد افزایش نگرانی است. قراردادی که استفاده از موشک‌های هسته‌ای میان‌برد و کوتاه‌برد را محدود می‌کند. آمریکا در سال 2019 از این پیمان خارج شد و روسیه را به نقض آن متهم کرد. اما تاکنون مسکو به‌صورت خودخواسته از به‌کارگیری این موشک‌ها خودداری کرده است. اما اکنون تغییر ناگهانی اخیر رویکرد روسیه مبنی بر خروج از این پیمان، نشانگر این است که تهدیدات هسته‌ای روسیه هم اکنون بیش از گذشته موجب نگرانی‌های امنیتی برای اروپا و آمریکا است. از سوی دیگر، این تغییر وضعیت تهدیدی برای اوکراین نیز محسوب می‌شود. چرا که پوتین اعلام کرده است که موشک بالستیک میان‌برد اورشنیک که ماه گذشته برای حمله به دنیپرو استفاده شد، به‌صورت انبوه تولید می‌شود و تا پایان سال در بلاروس مستقر خواهد شد. این موشک‌ها به گفته پوتین سرعتی ده‌برابر سرعت صوت دارند، غیرقابل رهگیری هستند و قدرت تخریبی آن‌ها در حملات متعارف مشابه حمله هسته‌ای است. لذا اگر متحدان اوکراین درصدد کمک به این کشور در جنگ باشند، این اقدام روسیه می‌تواند به‌عنوان ابزاری برای باج‌خواهی هسته‌ای علیه پایتخت‌های اروپایی و نتیجه در جنگ باشد.

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

خبرها

fa_FA

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

اسپوتنیک ایران

سیاسی