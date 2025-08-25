https://spnfa.ir/20250825/گامهای-مورد-انتظار-از-اوکراین-برای-نشان-دادن-حسن-نیت-در-روند-صلح-24838541.html
گامهای مورد انتظار از اوکراین برای نشان دادن حسن نیت در روند صلح
25.08.2025
به گزارش اسپوتنیک- امیرعلی صادقی پژوهشگر مسائل بینالملل درباره عزم روسیه برای پیشبرد مذاکرات صلح با اوکراین و وظايف متقابل کییف در گفتگو با اسپوتنیک گفت: روسیه واقعاً از برخی اهداف اولیه خود مانند عدم مذاکره با زلنسکی به عنوان فرد فاقد اعتبار ریاستجمهوری یا پذیرش اصل تضمینهای امنیتی برای اوکراین به اصطلاح کوتاه آمد. طبیعیست که از طرف اوکراینی هم انتظار میرود اقدامات ملموسی برای نشان دادن حسن نیت انجام بدهد.بعبارتی، ادامه حملات نظامی از سوی کییف این نگرانی را ایجاد میکند که مسیر آتشبس همچنان با ابهام روبهروست.صادقی در ادامه افزود، برای آنکه روند صلح بهطور واقعی پیشرفت کند، از اوکراین انتظار میرود اقداماتی عملی برای نشان دادن حسن نیت انجام دهد. نخست، کاهش تدریجی حملات در خطوط تماس میتواند نشانهای روشن از تمایل کییف به پایان مناقشات باشد. زیرا متأسفانه شاهديم به عنوان مثال درست در آستانه نشست مذاکرات صلح اوکراین اقدام به عملیاتهای نظامی در مناطق غیر نظامی یا پل کریمه میکند.وی تصريح کرد، ورود به مذاکرات مستقیم برای برقراری آتش بس اقدام بزرگی بود که سطح مذاکرات را بسیار ارتقا داد و برقراری صلح را به واقعيت نزديک تر کرد اما در این میان پرهیز از شرطگذاریهای حداکثری، راه را برای توافق باز خواهد کرد.صادقی در پایان گفت، همچنین همکاری در موضوعات انسانی از جمله تبادل اسرا که همیشه از اهميت فوقالعادهای برخوردار بوده، میتواند اعتمادسازی میان دو طرف را تقویت کند. در نهایت، پذیرش اصل تضمینهای امنیتی متقابل نه تنها امنیت اوکراین را تضمین میکند، بلکه نگرانیهای روسیه در خصوص استفاده از خاک اوکراین علیه این کشور را نیز کاهش خواهد داد.به این ترتیب، اگر اوکراین نشان دهد که صرفاً به دنبال پیروزی مطلق نظامی نیست و برای توقف مناقشات گامهای ملموس برمیدارد، مسیر تحقق آتشبس و صلح پایدار هموارتر خواهد شد.
