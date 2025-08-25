ایران
روسیه و چین درباره مقابله با فشار تحریم‌ها به گفتگو می‌پردازند
روسیه و چین درباره مقابله با فشار تحریم‌ها به گفتگو می‌پردازند
ویاچسلاو والودین، رئیس دومای دولتی روسیه، در شبکه‌های اجتماعی نوشت: "دهمین نشست کمیسیون بین پارلمانی در پکن برگزار خواهد شد. دستور کار شامل موارد زیر است... 25.08.2025
ویاچسلاو والودین، رئیس دومای دولتی روسیه، در شبکه‌های اجتماعی نوشت: "دهمین نشست کمیسیون بین پارلمانی در پکن برگزار خواهد شد. دستور کار شامل موارد زیر است: مقابله با فشار تحریم‌ها و دخالت‌های خارجی؛ گسترش روابط تجاری و اقتصادی؛ حفاظت از حقایق تاریخی؛ تبادل جوانان برای تقویت همکاری‌های بشردوستانه".دیروز، وی در رأس هیئت پارلمانی روسیه در یک سفر رسمی به دعوت ژائو لجی، رئیس کمیته دائمی کنگره ملی خلق، وارد چین شد.والودین تأکید کرد که روابط روسیه با چین بر اساس اصول دوستی و اعتماد، همکاری سودمند متقابل و عدم دخالت در امور کشورهای مستقل و همچنین عدم وجود استانداردهای دوگانه بنا شده است.
ویاچسلاو والودین، رئیس دومای دولتی روسیه، در شبکه‌های اجتماعی نوشت: "دهمین نشست کمیسیون بین پارلمانی در پکن برگزار خواهد شد. دستور کار شامل موارد زیر است: مقابله با فشار تحریم‌ها و دخالت‌های خارجی؛ گسترش روابط تجاری و اقتصادی؛ حفاظت از حقایق تاریخی؛ تبادل جوانان برای تقویت همکاری‌های بشردوستانه".
دیروز، وی در رأس هیئت پارلمانی روسیه در یک سفر رسمی به دعوت ژائو لجی، رئیس کمیته دائمی کنگره ملی خلق، وارد چین شد.
والودین تأکید کرد که روابط روسیه با چین بر اساس اصول دوستی و اعتماد، همکاری سودمند متقابل و عدم دخالت در امور کشورهای مستقل و همچنین عدم وجود استانداردهای دوگانه بنا شده است.
