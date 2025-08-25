https://spnfa.ir/20250825/رزمایش-نیروهای-ویژه-بینالمللی-با-مشارکت-ایالات-متحده-در-فنلاند-آغاز-شد-24832882.html

مرحله جدیدی از فعالیت ناتو در مرزهای روسیه: تمرینات نیروهای ویژه در فنلاند

مرحله جدیدی از فعالیت ناتو در مرزهای روسیه: تمرینات نیروهای ویژه در فنلاند

اسپوتنیک ایران

این رزمایش که "Southern Griffin 25" نام دارد، از 25 آگوست تا 12 سپتامبر برگزار می‌شود و توسط هنگ اوتی یاگر (Utti Jaeger Regiment) اجرا خواهد شد. حدود 1600 نفر... 25.08.2025, اسپوتنیک ایران

2025-08-25T08:47+0430

2025-08-25T08:47+0430

2025-08-25T11:43+0430

فنلاند

ناتو

https://cdn1.img.spnfa.ir/img/417/39/4173975_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_9f02216e6786c05061a38d0758f139cc.jpg

این رزمایش که "Southern Griffin 25" نام دارد، از 25 آگوست تا 12 سپتامبر برگزار می‌شود و توسط هنگ اوتی یاگر (Utti Jaeger Regiment) اجرا خواهد شد. حدود 1600 نفر در آن شرکت خواهند کرد.این تمرینات نظامی در سراسر فنلاند برگزار می‌شود: در زمین، هوا و دریا. آنها قابلیت‌های عملیاتی مشترک نیروهای ویژه ناتو را در شرایط اروپای شمالی تمرین خواهند کرد. در این رزمایش‌ها، بالگردهای ترابری NH90، بالگردهای سبک MD500 هنگ اوتی یاگر و جنگنده‌های F/A-18 Hornet نیروی هوایی فنلاند شرکت خواهند داشت. انتظار می‌رود هواپیماهایی از نیروهای مسلح کشورهای اروپایی و ایالات متحده نیز در این رزمایش‌ها شرکت کنند.در سال‌های اخیر، مسکو به فعالیت بی‌سابقه ناتو در نزدیکی مرزهای غربی روسیه توجه کرده و بارها نگرانی خود را در مورد افزایش نیروهای این ائتلاف در اروپا ابراز کرده است. به گفته ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، پیوستن فنلاند و سوئد به ناتو از نظر منافع ملی آنها گامی بی‌معنی بود.

فنلاند

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

خبرها

fa_FA

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

اسپوتنیک ایران

فنلاند, ناتو