مرحله جدیدی از فعالیت ناتو در مرزهای روسیه: تمرینات نیروهای ویژه در فنلاند
این رزمایش که "Southern Griffin 25" نام دارد، از 25 آگوست تا 12 سپتامبر برگزار میشود و توسط هنگ اوتی یاگر (Utti Jaeger Regiment) اجرا خواهد شد. حدود 1600 نفر در آن شرکت خواهند کرد.این تمرینات نظامی در سراسر فنلاند برگزار میشود: در زمین، هوا و دریا. آنها قابلیتهای عملیاتی مشترک نیروهای ویژه ناتو را در شرایط اروپای شمالی تمرین خواهند کرد. در این رزمایشها، بالگردهای ترابری NH90، بالگردهای سبک MD500 هنگ اوتی یاگر و جنگندههای F/A-18 Hornet نیروی هوایی فنلاند شرکت خواهند داشت. انتظار میرود هواپیماهایی از نیروهای مسلح کشورهای اروپایی و ایالات متحده نیز در این رزمایشها شرکت کنند.در سالهای اخیر، مسکو به فعالیت بیسابقه ناتو در نزدیکی مرزهای غربی روسیه توجه کرده و بارها نگرانی خود را در مورد افزایش نیروهای این ائتلاف در اروپا ابراز کرده است. به گفته ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، پیوستن فنلاند و سوئد به ناتو از نظر منافع ملی آنها گامی بیمعنی بود.
مرحله جدیدی از فعالیت ناتو در مرزهای روسیه: تمرینات نیروهای ویژه در فنلاند
08:47 25.08.2025 (بروز رسانی شده: 11:43 25.08.2025)
این تمرینات نظامی در سراسر فنلاند برگزار میشود: در زمین، هوا و دریا. آنها قابلیتهای عملیاتی مشترک نیروهای ویژه ناتو را در شرایط اروپای شمالی تمرین خواهند کرد. در این رزمایشها، بالگردهای ترابری NH90، بالگردهای سبک MD500 هنگ اوتی یاگر و جنگندههای F/A-18 Hornet نیروی هوایی فنلاند شرکت خواهند داشت. انتظار میرود هواپیماهایی از نیروهای مسلح کشورهای اروپایی و ایالات متحده نیز در این رزمایشها شرکت کنند.
در سالهای اخیر، مسکو به فعالیت بیسابقه ناتو در نزدیکی مرزهای غربی روسیه توجه کرده و بارها نگرانی خود را در مورد افزایش نیروهای این ائتلاف در اروپا ابراز کرده است. به گفته ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، پیوستن فنلاند و سوئد به ناتو از نظر منافع ملی آنها گامی بیمعنی بود.