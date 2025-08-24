ایران
چابهار، دروازه ایران به اقیانوس هند
کریدور بین‌المللی شمال-جنوب یک مسیر حمل و نقل چندوجهی است که کشورهای شمال اروپا، روسیه، ایران، هند و فراتر از آن را به هم متصل می‌کند.این کریدور با طول تقریبی 7200 کیلومتر، جایگزینی کارآمد برای مسیر سنتی دریایی از طریق کانال سوئز محسوب میشود که مسافت حمل و نقل را تا 40٪ کوتاه‌تر و هزینه‌ها را تا 30٪ کاهش میدهد .بندر چابهار به عنوان تنها بندر اقیانوسی ایران، نقش کلیدی در شاخه شرقی کریدور شمال-جنوب ایفا می‌کنه. این بندر دارای مزایای منحصر به فردی از جمله:- دسترسی به آب‌های آزاد: موقعیت استراتژیک در دریای مکران (عمان) که امکان دسترسی کشورهای محصور در خشکی آسیای میانه را به آب‌های آزاد فراهم می‌کند .- اتصال هند به اوراسیا: طبق توافق 10 ساله ایران و هند (1403)، این بندر امکان انتقال کالاهای هندی به قفقاز، آسیای مرکزی و بازار اوراسیا رو فراهم می‌کند .- جلوگیری از اخلال‌های تجاری: این مسیر گلوگاه‌های دریایی را دور می‌زند و کالاها را از اختلالات تجاری دور نگه می‌دارد .اگر چه راه‌آهن چابهار-زاهدان-سرخس به طول 1640 کیلومتر، که بندر چابهار را به شبکه ریلی کشور متصل می‌کند هنوز تکمیل نشده اما پیش‌بینی می‌شود با تکمیل این خط، حجم ترانزیت کالا در این مسیر به حدود 2 میلیون تن در سال برسد .از سوی دیگر توسعه بندر چابهار و افزایش ظرفیت تخلیه و بارگیری آن به 8.5 میلیون تن خواهد رسید و اتصال بالقوه چابهار به کریدور اقتصادی چین-پاکستان (CPEC) و کریدور ریلی اسلام‌آباد-تهران-استانبول میتواند سالانه‌ای بالغ بر 2.1 میلیارد دلار درآمد برای ایران به ارمغان بیاورد؛ همچنین به ازای هر 100 تن بار ترانزیتی، 10 شغل مستقیم و 50 شغل غیرمستقیم ایجاد خواهد شد که منجر به احیای نقش فعال ایران در زنجیره ارزش منطقه‌ای و توسعه اقتصادی سواحل مکران و مناطق شرقی کشور ایران میشود.از سوی دیگر میتواند تحکیم روابط سیاسی ایران با کشورهای منطقه به ویژه روسیه، هند و کشورهای آسیای میانه را در پی داشته باشد .
11:01 24.08.2025
