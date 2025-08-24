https://spnfa.ir/20250824/واکنش-وزیر-امور-خارجه-هند-به-خرید-نفت-از-روسیه-24821285.html

واکنش وزیر امور خارجه هند به خرید نفت از روسیه

واکنش وزیر امور خارجه هند به خرید نفت از روسیه

وزیر امور خارجه هند، سوبرامانیام جایشانکار، در مورد عوارض ثانویه 25 درصدی ایالات متحده بر واردات هند به دلیل خرید نفت از روسیه، گفت که دهلی نو کسی را مجبور به...

وزیر امور خارجه هند، سوبرامانیام جایشانکار، در مورد عوارض ثانویه 25 درصدی ایالات متحده بر واردات هند به دلیل خرید نفت از روسیه، گفت که دهلی نو کسی را مجبور به خرید نفت و فرآورده‌های نفتی خود نمی‌کند:اگر در خرید نفت یا فرآورده‌های نفتی از هند مشکلی دارید، آنها را نخرید. هیچ کس شما را مجبور به خرید آنها نمی‌کند. اروپا می‌خرد، آمریکا می‌خرد، بنابراین اگر آن را دوست ندارید، آن را نخرید.

