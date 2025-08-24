ایران
امروز، 146 نظامی روس از اراضی تحت کنترل رژیم کی‌یف بازگردانده شدند
واکنش وزیر امور خارجه هند به خرید نفت از روسیه
واکنش وزیر امور خارجه هند به خرید نفت از روسیه
وزیر امور خارجه هند، سوبرامانیام جایشانکار، در مورد عوارض ثانویه 25 درصدی ایالات متحده بر واردات هند به دلیل خرید نفت از روسیه، گفت که دهلی نو کسی را مجبور به...
هند
آمریکا
وزیر امور خارجه هند، سوبرامانیام جایشانکار، در مورد عوارض ثانویه 25 درصدی ایالات متحده بر واردات هند به دلیل خرید نفت از روسیه، گفت که دهلی نو کسی را مجبور به خرید نفت و فرآورده‌های نفتی خود نمی‌کند:اگر در خرید نفت یا فرآورده‌های نفتی از هند مشکلی دارید، آنها را نخرید. هیچ کس شما را مجبور به خرید آنها نمی‌کند. اروپا می‌خرد، آمریکا می‌خرد، بنابراین اگر آن را دوست ندارید، آن را نخرید.
هند
هند, آمریکا
هند, آمریکا

واکنش وزیر امور خارجه هند به خرید نفت از روسیه

08:48 24.08.2025
© Sputnik / Alexey Kudenko /  مراجعه به بانک تصاویر Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар на пресс-конференции в Москве
Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар на пресс-конференции в Москве - اسپوتنیک ایران , 1920, 24.08.2025
© Sputnik / Alexey Kudenko
/
مراجعه به بانک تصاویر
اشتراک
وزیر امور خارجه هند، سوبرامانیام جایشانکار، در مورد عوارض ثانویه 25 درصدی ایالات متحده بر واردات هند به دلیل خرید نفت از روسیه، گفت که دهلی نو کسی را مجبور به خرید نفت و فرآورده‌های نفتی خود نمی‌کند:
اگر در خرید نفت یا فرآورده‌های نفتی از هند مشکلی دارید، آنها را نخرید. هیچ کس شما را مجبور به خرید آنها نمی‌کند. اروپا می‌خرد، آمریکا می‌خرد، بنابراین اگر آن را دوست ندارید، آن را نخرید.
