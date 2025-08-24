https://spnfa.ir/20250824/شگرد-حمله-جدید-بر-علیه-ایران-فرق-خواهد-داشت-24823424.html

شگرد حمله جدید بر علیه ایران فرق خواهد داشت

تصور نکنید که عوامل دشمن می آیند و با شعارهای همسو با آمریکا و یا اسرائیل نفوذ می کنند. 24.08.2025, اسپوتنیک ایران

گزارش و تحلیل

ایران

https://cdn1.img.spnfa.ir/img/313/51/3135133_0:0:3087:1737_1920x0_80_0_0_99edf06c1eb0ef5fd9ad5444d3a7ec4e.jpg

آنهایی که پیگیر مسایل مرتبط با اسرائیل و منطقه بوده وهستند به خوبی می دانند که اسرائیلی ها چند ویژگی دارند که از آنها بر علیه دشمنانشان استفاده می کنند.- انجام عملیات ویژه جاسوسی و ترور دشمنان، کلا در طول تاریخ یهودی ها به توانمندی در نفوذ و جاسوسی خود در دربارها و مراکز قدرت وانجام اعمال ترور دشمنان معروف بوده اند و اسرائیل هم این ویژگی را به ارث برده، فراموش نکنید که کلا اسرائیل توسط چند سازمان شبه نظامی مانند هاگانا و اشترن و هارگون و.... تشکیل شده که حتی طبق اظهار نظر شخصیت های به نام یهودی مانند انشتاین در مقاله ای در نیویورک تایمز سال 1948 اینها به عنوان گروه های ترویستی و شوونیستی شناخته شده اند.- نهایت بهره برداری از ستون پنجم، یا همان عوامل و مزدوران جاسوس نفوذی، در این راستا هم مهم نیست در نهایت چه بلایی سر اینها می آید چون اینها پس از انجام کار بی ارزش به حساب می آیند و طبق باور سرمایه داری هر عاملی قیمتی دارد هر چه قدر هم که گران باشد باز هم ارزان است، آن هم عاملی که حاضر می باشد میهن و هموطنان خود را بفروشد.- تضعیف دشمن با استفاده از جنگ اقتصادی و روانی و تبلیغاتی و حمله به او زمانی که انتظار حمله را ندارد.- تا زمانی که دشمن توان جمع و جور کردن خود را ندارد تا محو دشمن عملیات به هر قیمتی شده باید ادامه پیدا کند، که نمونه آن را امروزه در غزه مشاهده می کنیم.- آتش بس فقط زمانی اتفاق می افتد که یا اسرائیل به اهداف خود رسیده یا اینکه موجودیت آن به خطر افتاده.طبق اظهارات خود مقامات اسرائیلی، اسرائیلی ها از سال 2004 میلادی، یعنی حدود 22 سال پیش برای انجام این عملیات 12 روزه در ایران نقشه می کشیدند و برنامه ریزی می کردند.آنها برنامه ریزی کرده بودند که این عملیات پایان کار ایران باشد وهمه شگردهای خود را یکجا استفاده کردند.توجه داشته باشید پایان کار "ایران" نه "نظام جمهوری اسلامی در ایران"، هدف ایران و ملت ایران بوده و هست و نه نظام حاکم بر آن (مثل ماجرای فروپاشیدن و تجزیه شوروی نه حزب کمونیستی که در آن حاکم بود در حالی که در ظاهر آنها ادعا می کردند با حزب کمونیست مخالف هستند نه موجودیت شوروی یا ملت روسیه).به هر حال آنچه اتفاق افتاده این بوده که اینها بعد از 12 روز مجبور شدند که جنگ را متوقف کنند چون برخی مسایل را طی این 22 سال محاسبه نکرده بودند و موجودیت شان در خطر بود.آنچه را که محاسبه نکرده بودند اراده ملت ایران برای مقاومت و بقا بود.حال به نظر می رسد قبل از انجام هر اقدام جدیدی از جمله حمله جدید به ایران آنها باید برنامه ریزی کنند تا اراده و وحدت ملی مردم ایران را بشکنند.از فردای روز اعلام آتش بس هم آنها شروع کردند برنامه ریزی برای این کار.توجه داشته باشید هر چه قدر نیروهای مسلح ما مقتدر باشند اگر پشتشان خالی باشد آنها ضربه پذیر خواهند بود.روحیه نیروهای مسلح هم به روحیه واراده مردم گره خورده چون به هر حال اینها از همین مردم می باشند.آنچه که بسیاری نسبت به جنگ دوازده روزه از آن غافل بودند و روایت نکردند رشادت های جوانان برومند ایرانی از نیروهای مسلح گرفته تا نیروهای امنیتی بوده.آنهایی که یقین داشتند با خارج کردن لانچر موشک از زیر زمین و یا فشار دادن دکمه موشک و یا نشستن پشت پدافند ضد هوایی و یا دنبال کردن جاسوسان اسرائیل و آمریکا و... به سمت شهادت می روند اما جان خود را بر کف گذاشتند و برای اینکه ناموسشان ایران آسیب نبیند حاضر شدند هر فداکاری که می شود انجام دهند و در واقع همین ها بودند که دشمن را وادار به التماس برای آتش بس کردند.به هر حال باید به این نکات توجه داشته باشیم و توجه داشته باشیم که دشمن قطعا این شکست را قورت نخواهد داد و به دنبال ضربه ای جدید خواهد بود اما قبل از آن ضربه تلاش خواهد کرد اشتباهاتش را جبران کند و در این راستا هدف اصلی دشمن همانا شکست وحدت ملی ایرانی ها خواهد بود.تصور اینکه مزدوران دشمن فقط همان هایی بودند که نیروهای مردمی و بسیجی و امنیتی در خیابان ها بازداشت کردند تصور ساده لوحانه ای بیش نیست.اصل نفوذ جای دیگری است.اتفاقات ثابت می کند که دشمن در سطوح بسیار بالای حکومتی نفوذ کرده و افرادی را توانسته به جاهایی برساند که روی تصمیم گیری های غلط درون حکومت تاثیر گذار باشند.تصور نکنید که عوامل دشمن می آیند و با شعارهای همسو با آمریکا و یا اسرائیل نفوذ می کنند بلکه آنها می آیند و به بهانه انقلابی بودن و شعارهای ضد آمریکایی و اسرائیلی و... خودشان را به مراکز عالی قدرت می رسانند.حتی ممکن است آمریکایی ها بیایند و برخی از اینها را برای دور کردن شبهه از آنها در لیست تحریم های خود قرار دهند و یا حتی مانند ابو محمد الجولانی برای بازداشت و یا کشتن آنها جایزه هم تعیین کنند.مثل مثلا علیرضا اکبری یا محمود رضا خاوری یا...مطمئن باشید امروزه دشمن ده ها عنصر نفوذی مشابه اینها در جاهای مختلف کاشته که ماموریت آنها به هم ریختن اوضاع داخلی کشور می باشد و معمولا هم تمرکز آنها روی مسایل اقتصادی و اجتماعی وفرهنگی داخلی است.امروزه دشمن بیش از پیش نیاز دارد که اوضاع داخلی را به هم بریزد تا زمینه حمله مجدد فراهم گردد و به نظر می رسد ماموران موساد به سرعت دست به کار شده اند و باید رصد شوند.اطمینان داشته باشید آنهایی که تصمیماتی می گیرند که موجب ایجاد آشفتگی در جامعه می شود چه از نظر روحی روانی چه از نظراقتصادی و مالی چه از لحاظ اجتماعی و فرهنگی چه از هر لحاظ دیگر که می توانید تصور کنید اکثرا یا عامل دشمن هستند ویا توسط عوامل دشمن هدایت می شوند و معمولا هم این هدایت ها یا با شعارهای سوپر انقلابی و یا شعارهای حفظ نظام و دولت و حاکمیت و حل مشکلات دولت و یا... از طریق تدوین قوانین و مقرراتی که فضای جامعه را ملتهب می کند ومردم را ناراضی می نماید همراه خواهد بود.فراموش نکنید آمریکا نیاز نداشت حتی یک فشنگ بر علیه شوروی سابق شلیک کند بلکه کافی بود که به راس هرم حزب کمونیست حاکم بر شوروی نفوذ کند و از طریق عوامل نفوذی خود که به عالیترین سطوح در حزب و حکومت رسیده بودند نقشه های خود برای به هم ریختن شوروی را پیاده کرد و در نهایت شوروی فروپاشید.در شوروی سابق اینها افراد نا لایق را در پست های کلیدی قرار می دادند و کاری می کردند افراد لایق یا از خدمت به کشور دلزده شوند یا از کشور فرار کنند.آنها همچنین کارها و قوانین و مقرراتی را تدوین می کردند که مغزها وسرمایه ها از شوروی کوچ وفرار کنند و کشور بدون افراد با سواد و یا سرمایه دار باقی بماند.پس از فروپاشی شوروی سابق معلوم شد که ماموریت اصلی اینها به اوج رساندن نارضایتی در جامعه از ساختار حاکم بود.

