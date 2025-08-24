ایران
امروز، 146 نظامی روس از اراضی تحت کنترل رژیم کی‌یف بازگردانده شدند
سئول ادعا کرد که سربازان کره شمالی از مرز عبور کرده‌اند
سئول ادعا کرد که سربازان کره شمالی از مرز عبور کرده‌اند
رسانه‌های کره جنوبی گزارش دادند: "حدود 30 سرباز کره شمالی اخیراً از مرز بین دو کره عبور کرده‌اند که باعث شلیک هشدار از سوی کره جنوبی شده است". 24.08.2025, اسپوتنیک ایران
رسانه‌های کره جنوبی گزارش دادند: "حدود 30 سرباز کره شمالی اخیراً از مرز بین دو کره عبور کرده‌اند که باعث شلیک هشدار از سوی کره جنوبی شده است".اعلام شد این حادثه روز سه‌شنبه رخ داده است، زمانی که سربازان کره شمالی برای انجام کارهای ساختمانی و نگهداری از خط مرزی نظامی عبور کردند.
کره شمالی
کره جنوبی
شلیک هشدار در مرز بین دو کره
شلیک هشدار در مرز بین دو کره - اسپوتنیک ایران , 1920, 24.08.2025
© telegram ir_sputnik
رسانه‌های کره جنوبی گزارش دادند: "حدود 30 سرباز کره شمالی اخیراً از مرز بین دو کره عبور کرده‌اند که باعث شلیک هشدار از سوی کره جنوبی شده است".
اعلام شد این حادثه روز سه‌شنبه رخ داده است، زمانی که سربازان کره شمالی برای انجام کارهای ساختمانی و نگهداری از خط مرزی نظامی عبور کردند.
