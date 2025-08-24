https://spnfa.ir/20250824/سئول-ادعا-کرد-که-سربازان-کره-شمالی-از-مرز-عبور-کردهاند-24821597.html
سئول ادعا کرد که سربازان کره شمالی از مرز عبور کردهاند
سئول ادعا کرد که سربازان کره شمالی از مرز عبور کردهاند
اسپوتنیک ایران
رسانههای کره جنوبی گزارش دادند: "حدود 30 سرباز کره شمالی اخیراً از مرز بین دو کره عبور کردهاند که باعث شلیک هشدار از سوی کره جنوبی شده است". 24.08.2025, اسپوتنیک ایران
2025-08-24T08:56+0430
2025-08-24T08:56+0430
2025-08-24T08:56+0430
کره شمالی
کره جنوبی
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e9/08/17/24808186_0:27:1280:747_1920x0_80_0_0_1f17ac07a4d2db82e598a331a6bcf743.jpg
رسانههای کره جنوبی گزارش دادند: "حدود 30 سرباز کره شمالی اخیراً از مرز بین دو کره عبور کردهاند که باعث شلیک هشدار از سوی کره جنوبی شده است".اعلام شد این حادثه روز سهشنبه رخ داده است، زمانی که سربازان کره شمالی برای انجام کارهای ساختمانی و نگهداری از خط مرزی نظامی عبور کردند.
کره شمالی
کره جنوبی
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
خبرها
fa_FA
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e9/08/17/24808186_125:0:1156:773_1920x0_80_0_0_a7680ab72dbf9cd509aa7a97597db2e8.jpg
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
کره شمالی, کره جنوبی
سئول ادعا کرد که سربازان کره شمالی از مرز عبور کردهاند
رسانههای کره جنوبی گزارش دادند: "حدود 30 سرباز کره شمالی اخیراً از مرز بین دو کره عبور کردهاند که باعث شلیک هشدار از سوی کره جنوبی شده است".
اعلام شد این حادثه روز سهشنبه رخ داده است، زمانی که سربازان کره شمالی برای انجام کارهای ساختمانی و نگهداری از خط مرزی نظامی عبور کردند.