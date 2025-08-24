https://spnfa.ir/20250824/آمریکا-میخواهد-ایران-گوش-به-فرمان-او-باشد-24826558.html
آمریکا میخواهد ایران گوش به فرمان او باشد
آمریکا میخواهد ایران گوش به فرمان او باشد
آیت الله علی خامنهای، رهبر ایران طی یک سخنرانی اظهار داشت، کسانی هم که میگویند "چرا با آمریکا مذاکره مستقیم و مسائل را حل نمیکنید"، ظاهربین هستند؛ چرا که
آیت الله علی خامنهای، رهبر ایران طی یک سخنرانی اظهار داشت، کسانی هم که میگویند "چرا با آمریکا مذاکره مستقیم و مسائل را حل نمیکنید"، ظاهربین هستند؛ چرا که باطن قضیه این نیست و در سایه هدف واقعی آمریکا از دشمنی با ایران، این مسائل حل نشدنی است.وی افزود، آمریکا میخواهد ایران گوش به فرمان او باشد، ملت ایران در مقابل این اهانت با قدرت می ایستد.ملت ایران از چنین اهانت بزرگی بهشدت رنجیده میشود و در مقابل آن کس و کسانی که چنین توقع غلطی از ملت ایران دارد، با همهی قدرت میایستد / کسانی که میگویند چرا با آمریکا مذاکره مستقیم انجام نمیدهید و مسائل را حل نمیکنید ظاهربین هستند.
