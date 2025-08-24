ایران
امروز، 146 نظامی روس از اراضی تحت کنترل رژیم کی‌یف بازگردانده شدند
آمریکا می‌خواهد ایران گوش به فرمان او باشد
آمریکا می‌خواهد ایران گوش به فرمان او باشد
آیت الله علی خامنه‌ای، رهبر ایران طی یک سخنرانی اظهار داشت، کسانی هم که میگویند "چرا با آمریکا مذاکره مستقیم و مسائل را حل نمی‌کنید"، ظاهربین هستند؛ چرا که... 24.08.2025, اسپوتنیک ایران
آیت الله علی خامنه‌ای، رهبر ایران طی یک سخنرانی اظهار داشت، کسانی هم که میگویند "چرا با آمریکا مذاکره مستقیم و مسائل را حل نمی‌کنید"، ظاهربین هستند؛ چرا که باطن قضیه این نیست و در سایه هدف واقعی آمریکا از دشمنی با ایران، این مسائل حل نشدنی است.وی‌ افزود، آمریکا میخواهد ایران گوش به فرمان او باشد، ملت ایران در مقابل این اهانت با قدرت می ایستد.ملت ایران از چنین اهانت بزرگی به‌شدت رنجیده می‌شود و در مقابل آن کس و کسانی که چنین توقع غلطی از ملت ایران دارد، با همه‌ی قدرت می‌ایستد / کسانی که می‌گویند چرا با آمریکا مذاکره مستقیم انجام نمی‌دهید و مسائل را حل نمی‌کنید ظاهربین هستند.
خبرها
ایران
ایران

آمریکا می‌خواهد ایران گوش به فرمان او باشد

15:00 24.08.2025
© AP Photo / Office of the Iranian Supreme Leader آیت الله خامنه ای
آیت الله خامنه ای
© AP Photo / Office of the Iranian Supreme Leader
آیت الله علی خامنه‌ای، رهبر ایران طی یک سخنرانی اظهار داشت، کسانی هم که میگویند "چرا با آمریکا مذاکره مستقیم و مسائل را حل نمی‌کنید"، ظاهربین هستند؛ چرا که باطن قضیه این نیست و در سایه هدف واقعی آمریکا از دشمنی با ایران، این مسائل حل نشدنی است.
وی‌ افزود، آمریکا میخواهد ایران گوش به فرمان او باشد، ملت ایران در مقابل این اهانت با قدرت می ایستد.
ملت ایران از چنین اهانت بزرگی به‌شدت رنجیده می‌شود و در مقابل آن کس و کسانی که چنین توقع غلطی از ملت ایران دارد، با همه‌ی قدرت می‌ایستد / کسانی که می‌گویند چرا با آمریکا مذاکره مستقیم انجام نمی‌دهید و مسائل را حل نمی‌کنید ظاهربین هستند.
جهان
ایران
سیاسی
گزارش و تحلیل
