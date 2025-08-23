آيا دوباره ميان ايران و اسرائیل جنگ می شود یا خیر؟

https://spnfa.ir/20250823/اسرائیل-به-دنبال-نابودی-ملت-ایران-است-24815594.html

بسیاری این روزها سوال می کنند دوباره جنگ می شود یا نمی شود. 23.08.2025, اسپوتنیک ایران

سوالی به قول معروف چند ده ملیون دلاری که هیچ کس پاسخ آن را نمی داند.آنچه مسلم است این می باشد که چون اسرائیل در جنگ دوازده روزه شکست خورده است جنگ از منظر آن تمام نشده.حد اقل اسرائیلی ها نشان داده اند هر لحظه احساس کنند طرف مقابل ضعیف است و یا حواسش نیست دست به عملیات تروریستی و یا حتی حمله نظامی می زنند.فیلم ای است که شان کانری و کوین کاستنر بازی می کنند به نام Untouchables که بحث مبارزه با آل کاپون است و کاستنر به عنوان افسر پلیس می خواهد با مافیا مبارزه کند و شان کانری به عنوان یک پلیس کهنه کار به او می گوید مقابله با مافیا بر اساس قانون امکان پذیر نمی باشد و باید با قاعده و قانون آنها بازی کنی، اگر می خواهی آنها را شکست دهی باید بدانی اگر یکی از آدم های تو را کشتند باید چند نفر در همان سطح از آنها را بکشی، فکر این را نکن که آنها را بازداشت و زندان کنی چون همه قاضی ها را خریده اند و قاضی ای آنها را محاکمه نخواهد کرد.متاسفانه امروزه هم نه قانون بین المللی وجود دارد نه جامعه جهانی و یا جایی که بتوان روی آن حساب کرد که اسرائیل را بابت کارهایش مجازات کند، قاعده مقابله با اسرائیل هم مشخص است، یا باید مدام ضربه بخورید تا از پا در بیایید و یا تا زمانی که قدرت دارید باید جلوی اسرائیل را بگیرید و تنها راه اش این است که اگر یک سیلی زد باید با مشت و لگد به جانش بیافتید (دو سیلی جواب نمی دهد).اگر یکی از شما را کشت باید چند نفر از او را بکشید.اگر یک بمب اندازد باید ده بمب بر سرش بایندازید.اگر نمی توان این کار را کرد بهترین کار همان تسلیم شدن است که بر اساس فرمولی که اسرائیلی ها نسبت به دیگران در منطقه پیاده می کنند، یعنی مرگ.تصور اینکه با تو بمیری من بمیرم صحبت کردن با آمریکایی ها می توان به نتیجه ای رسید و آنها دیگر کاری به کار ما نخواهند داشت یک تصور ساده لوحانه بیش نیست.فقط در شرایطی می توان این معادله را عوض کرد که طرف مقابل متوجه شود ضرر مقابله با ایران بسیار بسیار بیشتر از سود آن است.هر چه قدر آمادگی و توامندی دفاعی ما بالاتر باشد مطمئن باشید سایه جنگ از بالاسر ما دورتر خواهد شد، هر چه قدر ما از خود ضعف نشان دهیم قطعا سایه جنگ به ما نزدیکتر خواهد شد.تا زمانی که ایرانی ها متحد هستند و با اقتدار ایستاده اند مطمئن باشید دشمن جسارت حمله را نخواهد داشت اما همین که بتواند تفرقه میان ایرانی ها ایجاد کند مطمئن باشید به ایران حمله خواهد کرد.معادله بسیار واضح است.مطمئن باشید هر کس خلاف این قاعده صحبت ویا اظهار نظر می کند یا ساده لوح است و یا اینکه مزدور دشمن می باشد و به دنبال ایجاد تفرقه وخالی کردن دل مردم برای ایجاد تفرقه میان ایرانیان است و بس.اگر آمریکا از طرف اسرائیل از ایران تقاضا کرد که پس از دوازده روز جنگ متوقف شود به این دلیل نبود که آنها دلسور کشته شدن مردم هستند و یا اینکه ضد جنگ می باشند بلکه به این دلیل بود که ایران اسرائیل را بسیار سخت زده بود و دیگر امکان دفاع از اسرائیل وجود نداشت و آنها متوجه شده بودند که دیگر هزینه حمایت از اسرائیل بسیار بالاتر از آنچه می توانند تحمل کنند است.آنچه که جنگ را متوقف کرد قدرت دفاعی و هجومی ایران و فداکاری جوانان و وحدت ملی ملت ایران بود و بس.اگر ایرانی ها می خواهند مملکت و موجودیت خود را حفظ کنند باید بر اساس گفته قرآن کریم "وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة..." یعنی باید هر چه قدر می توانید امکانات قدرت فراهم کنید چون دشمنی داریم که فقط باید در قبال اش قدرتمند باشیم.

