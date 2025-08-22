https://spnfa.ir/20250822/مراسم-اهدای-جوایز-دولتی-به-فرماندهان-و-سربازان-کره-شمالی-در-آزادسازی-کورسک-روسیه-24790987.html

مراسم اهدای جوایز دولتی به فرماندهان و سربازان کره شمالی در آزادسازی کورسک روسیه

کیم جونگ اون در مراسم اهدای جوایز دولتی به فرماندهان و سربازان ارتش خلق کره که در عملیات آزادسازی منطقه کورسک از شبه‌نظامیان اوکراینی شرکت داشتند، شرکت کرد. 22.08.2025, اسپوتنیک ایران

کیم جونگ اون در مراسم اهدای جوایز دولتی به فرماندهان و سربازان ارتش خلق کره که در عملیات آزادسازی منطقه کورسک از شبه‌نظامیان اوکراینی شرکت داشتند، شرکت کرد.به گزارش خبرگزاری مرکزی کره شمالی، این مراسم در مقر کمیته مرکزی حزب کارگران کره برگزار شد. اعضای کمیته نظامی مرکزی حزب کارگران کره، فرماندهان ارشد وزارت دفاع، فرماندهان نظامی-سیاسی واحدهای بزرگ ارتش خلق کره و همچنین خانواده‌های سربازان کشته شده نیز در آن حضور داشتند.این مراسم با اجرای سرود جمهوری خلق کره و یک دقیقه سکوت به یاد سربازانی که در نبرد جان خود را از دست دادند، آغاز شد.

