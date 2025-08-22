ایران
مراسم اهدای جوایز دولتی به فرماندهان و سربازان کره شمالی در آزادسازی کورسک روسیه
مراسم اهدای جوایز دولتی به فرماندهان و سربازان کره شمالی در آزادسازی کورسک روسیه
کیم جونگ اون در مراسم اهدای جوایز دولتی به فرماندهان و سربازان ارتش خلق کره که در عملیات آزادسازی منطقه کورسک از شبه‌نظامیان اوکراینی شرکت داشتند، شرکت کرد.
2025-08-22T08:52+0430
کیم جونگ اون در مراسم اهدای جوایز دولتی به فرماندهان و سربازان ارتش خلق کره که در عملیات آزادسازی منطقه کورسک از شبه‌نظامیان اوکراینی شرکت داشتند، شرکت کرد.به گزارش خبرگزاری مرکزی کره شمالی، این مراسم در مقر کمیته مرکزی حزب کارگران کره برگزار شد. اعضای کمیته نظامی مرکزی حزب کارگران کره، فرماندهان ارشد وزارت دفاع، فرماندهان نظامی-سیاسی واحدهای بزرگ ارتش خلق کره و همچنین خانواده‌های سربازان کشته شده نیز در آن حضور داشتند.این مراسم با اجرای سرود جمهوری خلق کره و یک دقیقه سکوت به یاد سربازانی که در نبرد جان خود را از دست دادند، آغاز شد.
08:52 22.08.2025
مراسم اهدای جوایز دولتی به فرماندهان و سربازان ارتش خلق کره که در عملیات آزادسازی منطقه کورسک شرکت داشتند
مراسم اهدای جوایز دولتی به فرماندهان و سربازان ارتش خلق کره که در عملیات آزادسازی منطقه کورسک شرکت داشتند - اسپوتنیک ایران , 1920, 22.08.2025
کیم جونگ اون در مراسم اهدای جوایز دولتی به فرماندهان و سربازان ارتش خلق کره که در عملیات آزادسازی منطقه کورسک از شبه‌نظامیان اوکراینی شرکت داشتند، شرکت کرد.
به گزارش خبرگزاری مرکزی کره شمالی، این مراسم در مقر کمیته مرکزی حزب کارگران کره برگزار شد. اعضای کمیته نظامی مرکزی حزب کارگران کره، فرماندهان ارشد وزارت دفاع، فرماندهان نظامی-سیاسی واحدهای بزرگ ارتش خلق کره و همچنین خانواده‌های سربازان کشته شده نیز در آن حضور داشتند.
این مراسم با اجرای سرود جمهوری خلق کره و یک دقیقه سکوت به یاد سربازانی که در نبرد جان خود را از دست دادند، آغاز شد.
جهان
ایران
سیاسی
گزارش و تحلیل
Android APK
