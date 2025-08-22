https://spnfa.ir/20250822/خط-لوله-نفت-دروژبا-دوباره-مورد-حمله-قرار-گرفت-24796643.html

خط لوله نفت "دروژبا" دوباره مورد حمله قرار گرفت

خط لوله نفت "دروژبا" دوباره مورد حمله قرار گرفت

22.08.2025

وزیر اقتصاد اسلواکی گفت که خط لوله دروژبا دوباره مورد حمله قرار گرفته و جریان نفت دوباره متوقف شد.در 19 اوت، ترانزیت نفت روسیه از طریق دروژبا به مجارستان که به دلیل حمله اوکراین متوقف شده بود، از سر گرفته شد. بوداپست از روسیه به خاطر تعمیرات سریع ابراز قدردانی کرد.عرضه نفت از طریق دروژبا به مجارستان برای سومین بار طی سال‌های اخیر به دلیل حمله اوکراین متوقف شده استسیارتو گفت: دیشب خبر حمله دیگری که در حال حاضر سومین حمله در مدت زمان کوتاهی است به خط لوله نفت دروژبا را دریافت کردیم. عرضه نفت به مجارستان دوباره متوقف شده است! این حمله دیگری به امنیت انرژی کشورمان است.وزارت امور خارجه اعلام کرد که تهدید امنیت انرژی اسلواکی غیرقابل قبول است و حمله به دروژبا تأثیر قابل توجهی بر تأمین نفت این جمهوری خواهد داشت.امروز، سیجارتو گزارش داد که در ارتباط با این حمله، نیروهای مسلح اوکراین برای سومین بار در دوران اخیر، تأمین نفت از طریق خط لوله به مجارستان را متوقف کرده‌اند.به دلیل حمله اوکراین، عرضه نفت از طریق دروژبا به مجارستان و اسلواکی به مدت پنج روز متوقف شده استسیارتو این موضوع را طبق برآوردهای اولیه بیان کرد.وی تأکید کرد که بروکسل باید همانطور که وعده داده بود، علیه حملات به زیرساخت‌های حیاتی برای تأمین انرژی مجارستان و اسلواکی اقدام کند و سکوت اختیار نکند.سیارتو در ادامه افزود: اوکراین با حملات به "دروژبا" به مجارستان و اسلواکی آسیب می‌رساند، حملات به خط لوله کلیدی نفت برای دو کشور غیرقابل قبول است.

