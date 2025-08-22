https://spnfa.ir/20250822/اعلام-وضعیت-قحطی-در-غزه-نقطه-عطفی-در-بحران-انسانی-و-فشارهای-بینالمللی-24800509.html

اعلام وضعیت قحطی در غزه؛ نقطه عطفی در بحران انسانی و فشارهای بین‌المللی

اسپوتنیک ایران

برخی نهادها این وضعیت را به‌عنوان استفاده از گرسنگی به‌عنوان سلاح جنگی تعبیر می‌کنند که در قوانین بین‌المللی جرم محسوب می‌شود. 22.08.2025, اسپوتنیک ایران

گزارش و تحلیل

ایران

به گزارش اسپوتنیک- علی میرباقری پژوهشگر مسائل بین‌الملل درباره اعلام رسمی وضعیت قحطی در غزه از سوی سازمان ملل در گفتگو با سپوتنیک اظهارداشت، این مسئله نشان‌دهنده رسیدن بحران انسانی این منطقه به مرزهای فاجعه‌بار است. زیرا این اصطلاح در ادبیات بین‌المللی به‌ندرت به کار می‌رود و تنها زمانی مطرح می‌شود که خطر مرگ ناشی از گرسنگی برای شمار زیادی از مردم وجود داشته باشد. تأیید چنین وضعیتی به معنای آن است که دسترسی به غذا و منابع حیاتی عملاً فروپاشیده و خطر مرگ گسترده غیرنظامیان بسیار جدی شده است.میرباقری در ادامه گفت، از نظر سطح سیاسی، این تصمیم سازمان ملل پیامدهای مهمی دارد. محدودیت‌های اسرائیل بر ورود غذا، دارو و سوخت به غزه اکنون به‌طور مستقیم در مرکز توجه بین‌المللی قرار گرفته و این کشور و حامیانش با فشار فزاینده حقوقی و رسانه‌ای روبه‌رو خواهند شد.حتی برخی نهادها این وضعیت را به‌عنوان استفاده از گرسنگی به‌عنوان سلاح جنگی تعبیر می‌کنند که در قوانین بین‌المللی جرم محسوب می‌شود. هرچند قدرت‌های بزرگ ممکن است در مواضع رسمی خود احتیاط به خرج دهند، اما اکنون افکار عمومی جهانی و کمپین‌های حقوق بشری این فشار را به‌شدت تقویت خواهند کرد.میر باقری درباره اهمیت این مسئله در بعد منطقه‌ای گفت، باید توجه داشت که قحطی گسترده در غزه می‌تواند بحران را از مرزهای این باریکه فراتر ببرد. زیرا مرگ و رنج غیرنظامیان می‌تواند موج جدیدی از اعتراضات مردمی در کشورهای عربی و اسلامی ایجاد کند و دولت‌ها را وادار به موضع‌گیری فعال‌تر نماید. وی در پایان تصريح کرد، علاوه بر این، وضعیت فعلی غزه احتمالاً بر روند مذاکرات آتش‌بس و موازنه‌های ژئوپولیتیکی در خاورمیانه تأثیر خواهد گذاشت. بنابراین می‌توان گفت، قحطی در غزه نه تنها یک تراژدی انسانی، بلکه به عاملی تعیین‌کننده در معادلات سیاسی و امنیتی منطقه تبدیل شده است.

