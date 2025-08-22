https://spnfa.ir/20250822/آیا-گفتگوها-می-تواند-با-اروپایی-ها-نتیجه-بخش-باشد-24799591.html

آیا گفتگوها می تواند با اروپایی ها نتیجه بخش باشد؟

آیا گفتگوها می تواند با اروپایی ها نتیجه بخش باشد؟

ایران امروزه اورانیوم های خود را به سطح غنی سازی 90% هم رسانده باشد و به این دلیل اخبار مربوط به ارسال یک هواپیمای مخصوص رصد تشعشعات هسته ای توسط ایالات متحده... 22.08.2025

گزارش و تحلیل

ایران

امروز آقای دکتر سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران قرار است با ترویکای اروپایی و مسئول سیاست خارجی این اتحادیه ویدئو کنفرانس داشته باشد.موضوع بحث در این ویدئو کنفرانس بحث اصرار اروپایی ها بر اجرای بند ماشه توافق هسته ای می باشد.تصور غالب در این است که اروپایی ها هیچ اراده ای در این باره ندارند و تصمیم اصلی در واشنگتن گرفته می شود.پس از جنگ جهانی دوم اروپایی ها جایگاه خود را به عنوان یک مجموعه فعال در جامعه بین الملل از دست داده اند و طی چند سال اخیر دیگر ناتوانی اروپایی ها در تصمیم گیری حتی در مواردی که به نفع خودشان است هم به اوج رسیده در حدی که می بینیم رئیس جمهوری آمریکا آنها را مانند بچه مدرسه ای جلوی میز خود می نشاند و از انها درس پس می گیرد.اگر بخواهیم به برجام برگردیم اروپایی ها طی سالهای اخیر هیچ اقدامی برای نگه داشتن برجام انجام ندادند و با تخلف هایی که انجام داده اند عملا از برجام خارج شده اند و همین مساله می تواند این حق را به ایران بدهد که ماجرای دعوا با اروپایی ها را حقوقی کند و به کمیته های حقوقی شورای امنیت سازمان ملل ارجاع دهد که اصلا اروپایی ها حق دارند بند ماشه را اجرا کنند یا نه.اما به هر حال همه می دانند که سازمان ملل و شورای امنیت امروزه کاملا تحت سیطره آمریکا است و آن هم هیچ اراده ای از طرف خود ندارد.در چنین شرایطی می توان گفت رویکرد اروپایی ها و شورای امنیت می تواند صلح و امنیت جهانی را به خطر بیاندازد.حمله اخیر اسرائیل و ایالات متحده به تاسیسات هسته ای ایران و خودداری مجامع بین المللی از محکوم کردن این اقدام از یک سو و ناتوانی آنها در تامین امنیت تاسیسات هسته ای ایران که اولین اصل عضویت کشورها در معاهده منع گسترش تسلیحات هسته ای را زیر سوال می برد منجر به آن شده که ایران همکاری های خود با آژانس محدود کند.در صورتی که اروپایی ها اقدام به اجرای بند ماشه کنند و شورای امنیت چنین چیزی را بپذیرند احتمال اینکه ایران کلا از معاهده منع گسترش تسلیحات هسته ای خارج شود بسیار زیاد است.ایران در حال حاضر چیزی حدود 9500 کیلوگرم اورانیوم غنی شده در اختیار دارد که حدود 450 کلیوگرم آن در سطح 60% است ومعلوم نیست که آیا ایران هنوز غنی سازی انجام می دهد یا نه و اینکه این مقدار اورانیوم غنی سازی شده در چه سطح است.حتی این احتمال وجود دارد که ایران امروزه اورانیوم های خود را به سطح غنی سازی 90% هم رسانده باشد و به این دلیل اخبار مربوط به ارسال یک هواپیمای مخصوص رصد تشعشعات هسته ای توسط ایالات متحده به پایگاه العدید قطر نیز منتشر شده.به استناد فتوای آیت الله خامنه ای و دکترین هسته ای ایران این کشور تصمیم به ساخت تسلیحات هسته ای نگرفته و باور رهبری ایران مبنی بر این است که همینکه ایران توانمندی تولید این تسلیحات را دارد کافی می باشد تا موازنه با کشورهای دارای تسلیحات هسته ای ایجاد شود اما به نظر می رسد جنون دشمنان ایران حد و اندازه ای ندارد و آنها تلاش دارند ماجراجویی های خود را به سمت قمار کردن بکشانند و به این دلیل و در صورتی که موجودیت ایران در خطر باشد هیچ بعید نیست ایران دست به ساخت تسلحیات هسته ای بزند.کشورهای زیادی از ترس اینکه مورد تحریم قرار نگیرند و یا به آنها حمله نشود تسلیحات هسته ای تولید نمی کنند اما وقتی که ایرانی ها می بینند که با مذاکرات به نتیجه نمی رسند و تحریم ها برداشته نمی شود که هیچ بلکه تحریم های قبلی هم با نقشه قبلی بر می گردد و کشورشان در وسط مذاکرات مورد حمله نظامی قرار می گیرد و هیچ مرجع بین المللی وجود ندارد که امنیت و موجودیت کشورشان را تامین کند این احتمال وجود دارد که تصمیم بگیرند دکترین هسته ای خود را تغییر دهند و دست به تولید تسلیحات هسته ای بزنند و کار را تمام کنند.آنوقت دیگر مذاکرات با ایران بر سر حق مشروع غنی سازی و یا عدم غنی سازی نخواهد بود بلکه بر سر تعداد تسلیحات هسته ای تولید شده و نوع آن خواهد بود چرا که ایران جزو معدود کشورهای جهان می باشد که علاوه بر داشتن فناوری لازم مواد معدنی لازم را نیز خود در اختیار دارد و تحریم ها نمی تواند جلوی تولید سریع تسلیحات هسته ای ایران را گرفت و این کشور پتانسیل آن را دارد که طی مدت کوتاهی به چهارمین دارنده تسلیحات هسته ای بعد از روسیه و آمریکا و چین تبدیل شود.دقیقا مانند توانمندی موشکی و پهبادی آن.در صورتی که ایران مورد حمله نظامی آمریکا و اسرائیل ویا... قرار گیرد این احتمال بسیار زیاد خواهد شد و اقدام اروپایی ها در اجرای بند ماشه می تواند همه را به آن سمت و سو ببرد.به این دلیل برخی امید دارند که اروپایی ها یک بار هم که شده سر عقل بیایند و به فکر صلح وامنیت جهانی باشند وحتی خودشان باشند و به جای اینکه به تقابل با ایران بپردازند به تعامل با ایران بپردازند.

ایران