https://spnfa.ir/20250821/نیروهای-مسلح-روسیه-تدارکات-نیروهای-مسلح-اوکراین-را-در-مسیر-سومی-فلج-کردند--24775051.html

نیروهای مسلح روسیه تدارکات نیروهای مسلح اوکراین را در مسیر سومی فلج کردند

نیروهای مسلح روسیه تدارکات نیروهای مسلح اوکراین را در مسیر سومی فلج کردند

اسپوتنیک ایران

سازمان‌های امنیتی به اسپوتنیک گفتند که تدارکات نیروهای مسلح اوکراین در مسیر سومی به لطف پهپادهای رهگیر نیروهای مسلح روسیه فلج شده است. 21.08.2025, اسپوتنیک ایران

2025-08-21T08:39+0430

2025-08-21T08:39+0430

2025-08-21T08:39+0430

جهان

https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e9/08/0a/24479196_0:69:1280:789_1920x0_80_0_0_51b7a9ffb3f5fcc6ef5f9d2042f5eb91.jpg

منبع این سازمان گفت: "پهپادهای رهگیر روسی تقریباً به طور کامل تدارکات واحدهای نیروهای مسلح اوکراین را در مواضع مقدم فلج کرده‌اند. ‌نظامیان شکایت دارند که بدون آب، غذا و دارو مانده‌اند."

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

خبرها

fa_FA

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

اسپوتنیک ایران

جهان