سازمانهای امنیتی به اسپوتنیک گفتند که تدارکات نیروهای مسلح اوکراین در مسیر سومی به لطف پهپادهای رهگیر نیروهای مسلح روسیه فلج شده است. 21.08.2025, اسپوتنیک ایران
منبع این سازمان گفت: "پهپادهای رهگیر روسی تقریباً به طور کامل تدارکات واحدهای نیروهای مسلح اوکراین را در مواضع مقدم فلج کردهاند. نظامیان شکایت دارند که بدون آب، غذا و دارو ماندهاند."
