ایران
ir
Sputnik افغانستانafSputnik ایرانir
https://spnfa.ir/20250821/نیروهای-مسلح-روسیه-تدارکات-نیروهای-مسلح-اوکراین-را-در-مسیر-سومی-فلج-کردند--24775051.html
نیروهای مسلح روسیه تدارکات نیروهای مسلح اوکراین را در مسیر سومی فلج کردند
نیروهای مسلح روسیه تدارکات نیروهای مسلح اوکراین را در مسیر سومی فلج کردند
اسپوتنیک ایران
سازمان‌های امنیتی به اسپوتنیک گفتند که تدارکات نیروهای مسلح اوکراین در مسیر سومی به لطف پهپادهای رهگیر نیروهای مسلح روسیه فلج شده است. 21.08.2025, اسپوتنیک ایران
2025-08-21T08:39+0430
2025-08-21T08:39+0430
جهان
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e9/08/0a/24479196_0:69:1280:789_1920x0_80_0_0_51b7a9ffb3f5fcc6ef5f9d2042f5eb91.jpg
منبع این سازمان گفت: "پهپادهای رهگیر روسی تقریباً به طور کامل تدارکات واحدهای نیروهای مسلح اوکراین را در مواضع مقدم فلج کرده‌اند. ‌نظامیان شکایت دارند که بدون آب، غذا و دارو مانده‌اند."
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
خبرها
fa_FA
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e9/08/0a/24479196_69:0:1212:857_1920x0_80_0_0_d52b9530f62e7a75551bade3a6c7bc08.jpg
1920
1920
true
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
جهان
جهان

نیروهای مسلح روسیه تدارکات نیروهای مسلح اوکراین را در مسیر سومی فلج کردند

08:39 21.08.2025
© telegram ir_sputnik /  مراجعه به بانک تصاویر نیروهای مسلح روسیه تدارکات نیروهای مسلح اوکراین را در مسیر سومی فلج کردند
نیروهای مسلح روسیه تدارکات نیروهای مسلح اوکراین را در مسیر سومی فلج کردند - اسپوتنیک ایران , 1920, 21.08.2025
© telegram ir_sputnik
/
مراجعه به بانک تصاویر
اشتراک
سازمان‌های امنیتی به اسپوتنیک گفتند که تدارکات نیروهای مسلح اوکراین در مسیر سومی به لطف پهپادهای رهگیر نیروهای مسلح روسیه فلج شده است.
منبع این سازمان گفت: "پهپادهای رهگیر روسی تقریباً به طور کامل تدارکات واحدهای نیروهای مسلح اوکراین را در مواضع مقدم فلج کرده‌اند. ‌نظامیان شکایت دارند که بدون آب، غذا و دارو مانده‌اند."
جهان
ایران
سیاسی
گزارش و تحلیل
Android APK
© 2025 Sputnik همه حقوق محفوظ است 18+
نوار خبری
0
برای شرکت کردن در بحث
وارد سیستم شوید یا ثبت نام کنید
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала