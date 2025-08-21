https://spnfa.ir/20250821/لاوروف-اوکراین-به-وضوح-نشان-میدهد-که-علاقهای-به-حل-و-فصل-پایدار-و-بلندمدت-درگیری-ندارد-24780434.html
لاوروف: اوکراین به وضوح نشان میدهد که علاقهای به حل و فصل پایدار و بلندمدت درگیری ندارد
لاوروف: اوکراین به وضوح نشان میدهد که علاقهای به حل و فصل پایدار و بلندمدت درگیری ندارد
اسپوتنیک ایران
وزیر امور خارجه روسیه: موضع اوکراین نشان میدهد که کییف میخواهد تلاشهای ترامپ برای حل و فصل مناقشه را تضعیف کند. 21.08.2025, اسپوتنیک ایران
2025-08-21T13:57+0430
2025-08-21T13:57+0430
2025-08-21T13:58+0430
جهان
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e9/08/14/24740487_0:41:800:491_1920x0_80_0_0_1458cd34d0e630b874c2b3040e207a6d.jpg
سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، گفت: روسیه از اصول تضمینهای امنیتی مورد توافق در استانبول در سال 2022 حمایت میکند، هر چیز دیگری بیهوده است. وی افزود که در اصل، اروپا مداخله خارجی در بخشی از خاک اوکراین را پیشنهاد میدهد - این برای مسکو کاملاً غیرقابل قبول است.لاوروف گفت: حضور نیروهای خارجی در اوکراین برای روسیه کاملاً غیرقابل قبول است.
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
خبرها
fa_FA
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e9/08/14/24740487_46:0:755:532_1920x0_80_0_0_5efdb910fc769caf425f8a99b5bab31e.jpg
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
جهان
لاوروف: اوکراین به وضوح نشان میدهد که علاقهای به حل و فصل پایدار و بلندمدت درگیری ندارد
13:57 21.08.2025 (بروز رسانی شده: 13:58 21.08.2025)
وزیر امور خارجه روسیه: موضع اوکراین نشان میدهد که کییف میخواهد تلاشهای ترامپ برای حل و فصل مناقشه را تضعیف کند.
سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، گفت: روسیه از اصول تضمینهای امنیتی مورد توافق در استانبول در سال 2022 حمایت میکند، هر چیز دیگری بیهوده است.
وی افزود که در اصل، اروپا مداخله خارجی در بخشی از خاک اوکراین را پیشنهاد میدهد - این برای مسکو کاملاً غیرقابل قبول است.
لاوروف گفت: حضور نیروهای خارجی در اوکراین برای روسیه کاملاً غیرقابل قبول است.