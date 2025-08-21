ایران
لاوروف: اوکراین به وضوح نشان می‌دهد که علاقه‌ای به حل و فصل پایدار و بلندمدت درگیری ندارد
لاوروف: اوکراین به وضوح نشان می‌دهد که علاقه‌ای به حل و فصل پایدار و بلندمدت درگیری ندارد
لاوروف: اوکراین به وضوح نشان می‌دهد که علاقه‌ای به حل و فصل پایدار و بلندمدت درگیری ندارد

13:57 21.08.2025
وزیر امور خارجه روسیه: موضع اوکراین نشان می‌دهد که کی‌یف می‌خواهد تلاش‌های ترامپ برای حل و فصل مناقشه را تضعیف کند.
سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، گفت: روسیه از اصول تضمین‌های امنیتی مورد توافق در استانبول در سال 2022 حمایت می‌کند، هر چیز دیگری بیهوده است.
وی افزود که در اصل، اروپا مداخله خارجی در بخشی از خاک اوکراین را پیشنهاد می‌دهد - این برای مسکو کاملاً غیرقابل قبول است.
لاوروف گفت: حضور نیروهای خارجی در اوکراین برای روسیه کاملاً غیرقابل قبول است.
