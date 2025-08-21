https://spnfa.ir/20250821/لاوروف-اوکراین-به-وضوح-نشان-میدهد-که-علاقهای-به-حل-و-فصل-پایدار-و-بلندمدت-درگیری-ندارد-24780434.html

لاوروف: اوکراین به وضوح نشان می‌دهد که علاقه‌ای به حل و فصل پایدار و بلندمدت درگیری ندارد

لاوروف: اوکراین به وضوح نشان می‌دهد که علاقه‌ای به حل و فصل پایدار و بلندمدت درگیری ندارد

اسپوتنیک ایران

وزیر امور خارجه روسیه: موضع اوکراین نشان می‌دهد که کی‌یف می‌خواهد تلاش‌های ترامپ برای حل و فصل مناقشه را تضعیف کند. 21.08.2025, اسپوتنیک ایران

2025-08-21T13:57+0430

2025-08-21T13:57+0430

2025-08-21T13:58+0430

جهان

https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e9/08/14/24740487_0:41:800:491_1920x0_80_0_0_1458cd34d0e630b874c2b3040e207a6d.jpg

سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، گفت: روسیه از اصول تضمین‌های امنیتی مورد توافق در استانبول در سال 2022 حمایت می‌کند، هر چیز دیگری بیهوده است. وی افزود که در اصل، اروپا مداخله خارجی در بخشی از خاک اوکراین را پیشنهاد می‌دهد - این برای مسکو کاملاً غیرقابل قبول است.لاوروف گفت: حضور نیروهای خارجی در اوکراین برای روسیه کاملاً غیرقابل قبول است.

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

خبرها

fa_FA

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

اسپوتنیک ایران

جهان