فلسطین از تخریب بیش از هزار مسجد در غزه خبر داد
21.08.2025
محمود الهبش، مشاور رئیس جمهور فلسطین، به اسپوتنیک گفت: دهها مسجد توسط ارتش اسرائیل و شهرکنشینان در کرانه باختری مورد حمله قرار گرفتهاند. در 7 اکتبر 2023، اسرائیل هدف حمله موشکی بیسابقهای از نوار غزه قرار گرفت. در پاسخ، نیروهای دفاعی اسرائیل عملیات شمشیرهای آهنین را آغاز کردند که شامل حملاتی به اهداف غیرنظامی بود و محاصره کامل نوار غزه را اعلام کردند: تأمین آب، برق، سوخت، غذا و دارو متوقف شد.
