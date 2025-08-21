https://spnfa.ir/20250821/فلسطین-از-تخریب-بیش-از-هزار-مسجد-در-غزه-خبر-داد-24775348.html

فلسطین از تخریب بیش از هزار مسجد در غزه خبر داد

اسپوتنیک ایران

مشاور رئیس جمهور فلسطین: "بیش از هزار مسجد در نوار غزه تخریب شده است. سه کلیسای مسیحی و تعدادی مدرسه مذهبی مورد حمله قرار گرفته‌اند." 21.08.2025, اسپوتنیک ایران

جهان

محمود الهبش، مشاور رئیس جمهور فلسطین، به اسپوتنیک گفت: ده‌ها مسجد توسط ارتش اسرائیل و شهرک‌نشینان در کرانه باختری مورد حمله قرار گرفته‌اند. در 7 اکتبر 2023، اسرائیل هدف حمله موشکی بی‌سابقه‌ای از نوار غزه قرار گرفت. در پاسخ، نیروهای دفاعی اسرائیل عملیات شمشیرهای آهنین را آغاز کردند که شامل حملاتی به اهداف غیرنظامی بود و محاصره کامل نوار غزه را اعلام کردند: تأمین آب، برق، سوخت، غذا و دارو متوقف شد.

