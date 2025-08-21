https://spnfa.ir/20250821/اشغال-غزه-شکست-خواهد-خورد-24785717.html

اشغال غزه شکست خواهد خورد

برخی تصور می کنند که همه اتفاقات رخ داده در غزه نتیجه عملیات 7 اکتبر فلسطینی ها بر علیه اسرائیلی ها می باشد. 21.08.2025, اسپوتنیک ایران

امروزه بسیاری در جهان تحلیل می کنند که ماجرای 7 اکتبر ساخته و پرداخته مجامع امنیتی و اطلاعاتی اسرائیل بوده چرا که مستقیما و با دستور و نظر شخص بنیامین نتانیاهو ارتش و مجامع امنیتی اسرائیل هیچ واکنشی در ابتدای عملیات نشان ندادند در حالی که اسرائیلی ها با تجهیزات الکترونیک و انسانی کل غزه را محاصره کرده بودند و همه تحرکات فلسطینی ها را ضبط می کردند.بحث قاچاق تسلیحات به داخل غزه، که توسط خود اسرائیلی ها انجام شده بود به نوعی دلیل از آن دارد که مجامع امنیتی واطلاعاتی اسرائیل در حال فراهم کردن زمینه برای این عملیات بودند و عمدا اجازه تحرکات فلسطینی ها را دادند تا برنامه های دیگر خود را پیاده کنند.طبق اظهار نظر خود اسرائیلی ها برنامه ریزی برای عملیات پیجر ها در لبنان چیزی حدود 9 سال طول کشیده بود، این در حالی که اسرائیل در شرایط آتش بس با لبنان قرار داشت و عملیاتی که آنها بر علیه ایران اخیرا انجام دادند طبق اظهارات خودشان از سال 2004 میلادی برای آن برنامه ریزی کرده بودند و باز هم طبق اظهار نظر فرمانده ارتش آمریکا حمله آمریکا به تاسیسات هسته ای ایران از سال 2009 برنامه ریزی شده بود و در حال تدارک دیدن برای این حمله بودند و اگر توجه داشته باشید که اروپایی ها و آمریکایی ها در زمان امضای برجام اصرار داشتند مکانیسم ماشه گنجانده شود و این مکانیسم ده سال بعد از امضای برجام باشد و همه تاریخ ها را با هم بررسی کنید متوجه می شود که این توطئه ماجرایی بسیار بزرگتر از آنچه در مخیله برخی می گنجد داشته و آنها به گونه ای برنامه ریزی کرده بودند که عملیات 7 اکتبر انجام شود و بعد به غزه و کرانه باختری حمله کنند و آنها را اشغال کنند و بعد لبنان و سوریه را اشغال کنند و به ایران حمله کنند و عراق هم که در اشغال آمریکایی ها است، پس همه چیز برای ایجاد اسرائیل بزرگ فراهم می باشد.بعد هم ترامپ آمد و از ریویرای غزه شروع به صحبت کردن کرد، اما این ریویرا طبق اظهار نظر او نیاز به آن دارد که فلسطینی ها کاملا غزه را ترک کنند و به جای دیگری بروند و بعد شرکت های آمریکایی کل غزه را با خاک یکسان کنند و از نو آن را بسازند، پروژه ای که بیست تا سی ساز زمان می برد و خوب دیگر تا آن زمان ریشه فلسطینی ها کنده شده و شهرک نشینان یهودی جایشان را گرفته اند، و تمام.ارتش اسرائیل روز چهارشنبه اعلام کرد که نخستین مراحل عملیات برای تصرف شهر غزه را آغاز کرده و ده‌ها هزار نیروی ذخیره را فراخوانده است، در حالی‌که دولت این رژیم یک پیشنهاد آتش‌بس جدید برای توقف جنگی نزدیک به دو ساله را بررسی می‌کند.هدف این است که به بهانه های مختلف فلسطینی ها یا آواره شوند یا قتل عام شوند و کامل آنجا از فلسطینی ها پاکسازی شود.بعید به نظر می رسد تصور اینکه این کار اسرائیلی ها در نهایت موجب آن خواهد شده صلح برقرار شود تصوری ساده لوحانه بیش نیست.فلسطینی هایی که هفتاد سال است برای بقای خود در غزه و کرانه باختری مقاومت می کنند هفتاد سال دیگر هم که شده مقاومت خواهند کرد تا خانه و کاشانه خود را آزاد کنند و این اقدام اسرائیلی ها فقط موجب آن خواهد شد که کشت و کشتار وخشونت در منطقه ادامه دار شود.همانگونه که اسرائیلی ها پس از بیست سال برنامه ریزی برای حمله به ایران شکست خوردند و علیرغم اینکه عملیات پیجر را انجام دادند و 66 روز تلاش کردند وارد لبنان شوند اما باز هم شکست خوردند مطمئن باشید طرق اشغال غزه شان هم شکست خواهد خورد.صلح فقط زمانی برقرار می گردد که حق و حقوق فلسطینی ها اعطا شود.

