ایران
ir
Sputnik افغانستانafSputnik ایرانir
گزارش و تحلیل
https://spnfa.ir/20250821/اشغال-غزه-شکست-خواهد-خورد-24785717.html
اشغال غزه شکست خواهد خورد
اشغال غزه شکست خواهد خورد
اسپوتنیک ایران
برخی تصور می کنند که همه اتفاقات رخ داده در غزه نتیجه عملیات 7 اکتبر فلسطینی ها بر علیه اسرائیلی ها می باشد. 21.08.2025, اسپوتنیک ایران
2025-08-21T19:09+0430
2025-08-21T19:59+0430
گزارش و تحلیل
سیاسی
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e9/08/15/24775555_0:0:768:432_1920x0_80_0_0_b59c84487a69dc20cfe231984c30b567.jpg
امروزه بسیاری در جهان تحلیل می کنند که ماجرای 7 اکتبر ساخته و پرداخته مجامع امنیتی و اطلاعاتی اسرائیل بوده چرا که مستقیما و با دستور و نظر شخص بنیامین نتانیاهو ارتش و مجامع امنیتی اسرائیل هیچ واکنشی در ابتدای عملیات نشان ندادند در حالی که اسرائیلی ها با تجهیزات الکترونیک و انسانی کل غزه را محاصره کرده بودند و همه تحرکات فلسطینی ها را ضبط می کردند.بحث قاچاق تسلیحات به داخل غزه، که توسط خود اسرائیلی ها انجام شده بود به نوعی دلیل از آن دارد که مجامع امنیتی واطلاعاتی اسرائیل در حال فراهم کردن زمینه برای این عملیات بودند و عمدا اجازه تحرکات فلسطینی ها را دادند تا برنامه های دیگر خود را پیاده کنند.طبق اظهار نظر خود اسرائیلی ها برنامه ریزی برای عملیات پیجر ها در لبنان چیزی حدود 9 سال طول کشیده بود، این در حالی که اسرائیل در شرایط آتش بس با لبنان قرار داشت و عملیاتی که آنها بر علیه ایران اخیرا انجام دادند طبق اظهارات خودشان از سال 2004 میلادی برای آن برنامه ریزی کرده بودند و باز هم طبق اظهار نظر فرمانده ارتش آمریکا حمله آمریکا به تاسیسات هسته ای ایران از سال 2009 برنامه ریزی شده بود و در حال تدارک دیدن برای این حمله بودند و اگر توجه داشته باشید که اروپایی ها و آمریکایی ها در زمان امضای برجام اصرار داشتند مکانیسم ماشه گنجانده شود و این مکانیسم ده سال بعد از امضای برجام باشد و همه تاریخ ها را با هم بررسی کنید متوجه می شود که این توطئه ماجرایی بسیار بزرگتر از آنچه در مخیله برخی می گنجد داشته و آنها به گونه ای برنامه ریزی کرده بودند که عملیات 7 اکتبر انجام شود و بعد به غزه و کرانه باختری حمله کنند و آنها را اشغال کنند و بعد لبنان و سوریه را اشغال کنند و به ایران حمله کنند و عراق هم که در اشغال آمریکایی ها است، پس همه چیز برای ایجاد اسرائیل بزرگ فراهم می باشد.بعد هم ترامپ آمد و از ریویرای غزه شروع به صحبت کردن کرد، اما این ریویرا طبق اظهار نظر او نیاز به آن دارد که فلسطینی ها کاملا غزه را ترک کنند و به جای دیگری بروند و بعد شرکت های آمریکایی کل غزه را با خاک یکسان کنند و از نو آن را بسازند، پروژه ای که بیست تا سی ساز زمان می برد و خوب دیگر تا آن زمان ریشه فلسطینی ها کنده شده و شهرک نشینان یهودی جایشان را گرفته اند، و تمام.ارتش اسرائیل روز چهارشنبه اعلام کرد که نخستین مراحل عملیات برای تصرف شهر غزه را آغاز کرده و ده‌ها هزار نیروی ذخیره را فراخوانده است، در حالی‌که دولت این رژیم یک پیشنهاد آتش‌بس جدید برای توقف جنگی نزدیک به دو ساله را بررسی می‌کند.هدف این است که به بهانه های مختلف فلسطینی ها یا آواره شوند یا قتل عام شوند و کامل آنجا از فلسطینی ها پاکسازی شود.بعید به نظر می رسد تصور اینکه این کار اسرائیلی ها در نهایت موجب آن خواهد شده صلح برقرار شود تصوری ساده لوحانه بیش نیست.فلسطینی هایی که هفتاد سال است برای بقای خود در غزه و کرانه باختری مقاومت می کنند هفتاد سال دیگر هم که شده مقاومت خواهند کرد تا خانه و کاشانه خود را آزاد کنند و این اقدام اسرائیلی ها فقط موجب آن خواهد شد که کشت و کشتار وخشونت در منطقه ادامه دار شود.همانگونه که اسرائیلی ها پس از بیست سال برنامه ریزی برای حمله به ایران شکست خوردند و علیرغم اینکه عملیات پیجر را انجام دادند و 66 روز تلاش کردند وارد لبنان شوند اما باز هم شکست خوردند مطمئن باشید طرق اشغال غزه شان هم شکست خواهد خورد.صلح فقط زمانی برقرار می گردد که حق و حقوق فلسطینی ها اعطا شود.
https://spnfa.ir/20250821/24785676.html
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
دکتر عماد آبشناس
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e6/08/16/12161541_126:0:500:374_100x100_80_0_0_3f1de7942b48cc7365b7b76f4908a7b3.jpg
دکتر عماد آبشناس
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e6/08/16/12161541_126:0:500:374_100x100_80_0_0_3f1de7942b48cc7365b7b76f4908a7b3.jpg
خبرها
fa_FA
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e9/08/15/24775555_96:0:672:432_1920x0_80_0_0_c6f6117fe2fb9753667c0306ec0b404c.jpg
1920
1920
true
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
سیاسی
سیاسی

اشغال غزه شکست خواهد خورد

19:09 21.08.2025 (بروز رسانی شده: 19:59 21.08.2025)
© telegram ir_sputnik /  مراجعه به بانک تصاویر فلسطین از تخریب بیش از هزار مسجد در غزه خبر داد
فلسطین از تخریب بیش از هزار مسجد در غزه خبر داد - اسپوتنیک ایران , 1920, 21.08.2025
© telegram ir_sputnik
/
مراجعه به بانک تصاویر
اشتراک
- اسپوتنیک ایران
دکتر عماد آبشناس
تمام مقالات
برخی تصور می کنند که همه اتفاقات رخ داده در غزه نتیجه عملیات 7 اکتبر فلسطینی ها بر علیه اسرائیلی ها می باشد.
امروزه بسیاری در جهان تحلیل می کنند که ماجرای 7 اکتبر ساخته و پرداخته مجامع امنیتی و اطلاعاتی اسرائیل بوده چرا که مستقیما و با دستور و نظر شخص بنیامین نتانیاهو ارتش و مجامع امنیتی اسرائیل هیچ واکنشی در ابتدای عملیات نشان ندادند در حالی که اسرائیلی ها با تجهیزات الکترونیک و انسانی کل غزه را محاصره کرده بودند و همه تحرکات فلسطینی ها را ضبط می کردند.
بحث قاچاق تسلیحات به داخل غزه، که توسط خود اسرائیلی ها انجام شده بود به نوعی دلیل از آن دارد که مجامع امنیتی واطلاعاتی اسرائیل در حال فراهم کردن زمینه برای این عملیات بودند و عمدا اجازه تحرکات فلسطینی ها را دادند تا برنامه های دیگر خود را پیاده کنند.

طبق اظهار نظر خود اسرائیلی ها برنامه ریزی برای عملیات پیجر ها در لبنان چیزی حدود 9 سال طول کشیده بود، این در حالی که اسرائیل در شرایط آتش بس با لبنان قرار داشت و عملیاتی که آنها بر علیه ایران اخیرا انجام دادند طبق اظهارات خودشان از سال 2004 میلادی برای آن برنامه ریزی کرده بودند و باز هم طبق اظهار نظر فرمانده ارتش آمریکا حمله آمریکا به تاسیسات هسته ای ایران از سال 2009 برنامه ریزی شده بود و در حال تدارک دیدن برای این حمله بودند و اگر توجه داشته باشید که اروپایی ها و آمریکایی ها در زمان امضای برجام اصرار داشتند مکانیسم ماشه گنجانده شود و این مکانیسم ده سال بعد از امضای برجام باشد و همه تاریخ ها را با هم بررسی کنید متوجه می شود که این توطئه ماجرایی بسیار بزرگتر از آنچه در مخیله برخی می گنجد داشته و آنها به گونه ای برنامه ریزی کرده بودند که عملیات 7 اکتبر انجام شود و بعد به غزه و کرانه باختری حمله کنند و آنها را اشغال کنند و بعد لبنان و سوریه را اشغال کنند و به ایران حمله کنند و عراق هم که در اشغال آمریکایی ها است، پس همه چیز برای ایجاد اسرائیل بزرگ فراهم می باشد.
کلید شروع عملیات هم زمانی زده شد که بایدن در دهلی نو از طرح ایجاد یک دالان شرق به غرب از بنادر امارات تا اسرائیل صحبت کرد و بسیاری تصور کردند که قرار است که مسیر از دبی به بندر اشکلون باشد ولی نقشه هایی که بعدها منتشر شد نشان می دهد که مسیر ایده آل دبی تا بندر غزه است چون بندر اشکلون به دلیل شرایط محیطی مکان مناسبی برای لنگر گیری کشتی های بزرگ نیست.
بعد هم ترامپ آمد و از ریویرای غزه شروع به صحبت کردن کرد، اما این ریویرا طبق اظهار نظر او نیاز به آن دارد که فلسطینی ها کاملا غزه را ترک کنند و به جای دیگری بروند و بعد شرکت های آمریکایی کل غزه را با خاک یکسان کنند و از نو آن را بسازند، پروژه ای که بیست تا سی ساز زمان می برد و خوب دیگر تا آن زمان ریشه فلسطینی ها کنده شده و شهرک نشینان یهودی جایشان را گرفته اند، و تمام.
ارتش اسرائیل روز چهارشنبه اعلام کرد که نخستین مراحل عملیات برای تصرف شهر غزه را آغاز کرده و ده‌ها هزار نیروی ذخیره را فراخوانده است، در حالی‌که دولت این رژیم یک پیشنهاد آتش‌بس جدید برای توقف جنگی نزدیک به دو ساله را بررسی می‌کند.
عملا اسرائیل به دنبال صلح در غزه نیست و هدف این است که کل غزه را بگیرند و فلسطینی ها را از انجا اخراج کنند، چون اگر خواست انها صلح بود که حدود دو سال است غزه در اختیار آنها است، نیاز ندارند که دوباره وارد آن شوند.
هدف این است که به بهانه های مختلف فلسطینی ها یا آواره شوند یا قتل عام شوند و کامل آنجا از فلسطینی ها پاکسازی شود.
بعید به نظر می رسد تصور اینکه این کار اسرائیلی ها در نهایت موجب آن خواهد شده صلح برقرار شود تصوری ساده لوحانه بیش نیست.
تصاویر جدیدی از اردوگاه آوارگان «المنسره» در بخش مرکزی غزه - اسپوتنیک ایران , 1920, 21.08.2025
تصاویر جدیدی از اردوگاه آوارگان «المنسره» در بخش مرکزی غزه
18:56
فلسطینی هایی که هفتاد سال است برای بقای خود در غزه و کرانه باختری مقاومت می کنند هفتاد سال دیگر هم که شده مقاومت خواهند کرد تا خانه و کاشانه خود را آزاد کنند و این اقدام اسرائیلی ها فقط موجب آن خواهد شد که کشت و کشتار وخشونت در منطقه ادامه دار شود.
همانگونه که اسرائیلی ها پس از بیست سال برنامه ریزی برای حمله به ایران شکست خوردند و علیرغم اینکه عملیات پیجر را انجام دادند و 66 روز تلاش کردند وارد لبنان شوند اما باز هم شکست خوردند مطمئن باشید طرق اشغال غزه شان هم شکست خواهد خورد.
صلح فقط زمانی برقرار می گردد که حق و حقوق فلسطینی ها اعطا شود.
جهان
ایران
سیاسی
گزارش و تحلیل
Android APK
© 2025 Sputnik همه حقوق محفوظ است 18+
نوار خبری
0
برای شرکت کردن در بحث
وارد سیستم شوید یا ثبت نام کنید
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала