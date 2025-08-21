ایران
ir
Sputnik افغانستانafSputnik ایرانir
https://spnfa.ir/20250821/اتحادیه-اروپا-در-مورد-اوکراین-در-توهم-و-خیالپردازی-زندگی-میکند-24775445.html
کنایسل: اتحادیه اروپا در مورد اوکراین در توهم و خیال‌پردازی زندگی می‌کند
کنایسل: اتحادیه اروپا در مورد اوکراین در توهم و خیال‌پردازی زندگی می‌کند
اسپوتنیک ایران
وزیر امور خارجه سابق اتریش: اتحادیه اروپا در توهم، خیال‌پردازی و اخلاق‌گرایی زندگی می‌کند و می‌گوید تغییر مرزهای اوکراین غیرقابل قبول است. 21.08.2025, اسپوتنیک ایران
2025-08-21T08:54+0430
2025-08-21T11:47+0430
جهان
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e9/08/03/24162311_0:69:1280:789_1920x0_80_0_0_23fb130d3372e1e0cfa829ac992827d0.jpg
پیش از این، اورزولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، گفته بود که تغییر مرزها با زور غیرقابل قبول است و تصمیم‌گیری در مورد تغییر مرزها فقط باید توسط خود اوکراین انجام شود. همانطور که کارین کنایسل، وزیر امور خارجه سابق اتریش، در مصاحبه‌ای با اسپوتنیک خاطرنشان می‌کند، برخلاف اظهارات فون در لاین، در گذشته با مشارکت کشورهای اتحادیه اروپا، فروپاشی یوگسلاوی رخ داد. قدرت‌های اروپایی همچنین بر تقسیم سودان شمالی و جنوبی و همچنین جدایی اریتره از اتیوپی اصرار داشتند که "منجر به قتل عام شد". به گفته رئیس سابق وزارت امور خارجه اتریش، اظهارات فون در لاین همچنین نشان دهنده ناآگاهی از تاریخ نسبتاً اخیر است.
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
خبرها
fa_FA
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e9/08/03/24162311_69:0:1212:857_1920x0_80_0_0_790a19b27f04c8056c3f1ba6c78eb1cd.jpg
1920
1920
true
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
جهان
جهان

کنایسل: اتحادیه اروپا در مورد اوکراین در توهم و خیال‌پردازی زندگی می‌کند

08:54 21.08.2025 (بروز رسانی شده: 11:47 21.08.2025)
© telegram ir_sputnik /  مراجعه به بانک تصاویر اتحادیه اروپا در مورد اوکراین در توهم و خیال‌پردازی زندگی می‌کند
اتحادیه اروپا در مورد اوکراین در توهم و خیال‌پردازی زندگی می‌کند - اسپوتنیک ایران , 1920, 21.08.2025
© telegram ir_sputnik
/
مراجعه به بانک تصاویر
اشتراک
وزیر امور خارجه سابق اتریش: اتحادیه اروپا در توهم، خیال‌پردازی و اخلاق‌گرایی زندگی می‌کند و می‌گوید تغییر مرزهای اوکراین غیرقابل قبول است.
پیش از این، اورزولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، گفته بود که تغییر مرزها با زور غیرقابل قبول است و تصمیم‌گیری در مورد تغییر مرزها فقط باید توسط خود اوکراین انجام شود.
همانطور که کارین کنایسل، وزیر امور خارجه سابق اتریش، در مصاحبه‌ای با اسپوتنیک خاطرنشان می‌کند، برخلاف اظهارات فون در لاین، در گذشته با مشارکت کشورهای اتحادیه اروپا، فروپاشی یوگسلاوی رخ داد. قدرت‌های اروپایی همچنین بر تقسیم سودان شمالی و جنوبی و همچنین جدایی اریتره از اتیوپی اصرار داشتند که "منجر به قتل عام شد". به گفته رئیس سابق وزارت امور خارجه اتریش، اظهارات فون در لاین همچنین نشان دهنده ناآگاهی از تاریخ نسبتاً اخیر است.
جهان
ایران
سیاسی
گزارش و تحلیل
Android APK
© 2025 Sputnik همه حقوق محفوظ است 18+
نوار خبری
0
برای شرکت کردن در بحث
وارد سیستم شوید یا ثبت نام کنید
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала