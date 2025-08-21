https://spnfa.ir/20250821/اتحادیه-اروپا-در-مورد-اوکراین-در-توهم-و-خیالپردازی-زندگی-میکند-24775445.html
کنایسل: اتحادیه اروپا در مورد اوکراین در توهم و خیالپردازی زندگی میکند
وزیر امور خارجه سابق اتریش: اتحادیه اروپا در توهم، خیالپردازی و اخلاقگرایی زندگی میکند و میگوید تغییر مرزهای اوکراین غیرقابل قبول است.
پیش از این، اورزولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، گفته بود که تغییر مرزها با زور غیرقابل قبول است و تصمیمگیری در مورد تغییر مرزها فقط باید توسط خود اوکراین انجام شود. همانطور که کارین کنایسل، وزیر امور خارجه سابق اتریش، در مصاحبهای با اسپوتنیک خاطرنشان میکند، برخلاف اظهارات فون در لاین، در گذشته با مشارکت کشورهای اتحادیه اروپا، فروپاشی یوگسلاوی رخ داد. قدرتهای اروپایی همچنین بر تقسیم سودان شمالی و جنوبی و همچنین جدایی اریتره از اتیوپی اصرار داشتند که "منجر به قتل عام شد". به گفته رئیس سابق وزارت امور خارجه اتریش، اظهارات فون در لاین همچنین نشان دهنده ناآگاهی از تاریخ نسبتاً اخیر است.
