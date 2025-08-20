https://spnfa.ir/20250820/-مسئله-صلح-در-اوکراین-دور-از-دسترس-نیست-24722450.html

مسئله صلح در اوکراین دور از دسترس نیست

مسئله صلح در اوکراین دور از دسترس نیست

روز گذشته دیدار ترامپ با زلنسکی و هیئت اروپایی بار دیگر چشم ها را به نتایج میانجی گری ترامپ در مساله اوکراین دوخت، این دیدار پس از گفتگوی طولانی ترامپ و پوتین،... 20.08.2025

گزارش و تحلیل

شعیب بهمن، پژوهشگر و تحلیلگر ارشد مسائل بین الملل در این زمینه به خبرنگار اسپوتنیک در تهران گفت: مسئله صلح در اوکراین دور از دسترس نیست، البته به دو شرط مشخص. شرط اول این است که آقای زلنسکی از داخل اوکراین و در واقع دولت او، مسئله الحاق کریمه و چهار منطقه دیگر به روسیه را مورد پذیرش قرار دهد و به شکل رسمی بر این موضوع صحه بگذارد. این مسئله به معنای از بین رفتن تمامیت ارضی اوکراین است و به همین دلیل به نظر می رسد که با چالش جدی در این زمینه مواجه باشد. نکته دوم این است که اروپاییها این فرایند معاملاتی را مورد پذیرش قرار دهند؛ چون به هر حال، اروپاییها تصور میکنند اگر طبق روش ترامپ و آنچه روسیه میخواهد به مسکو تن دهند، در آینده با تهدیدهای امنیتی بیشتری مواجه خواهند شد. این در حالی است که نه تنها روسیه قدرتمندتر خواهد شد، بلکه آمریکا به عنوان متحد سنتی اروپا نیز دیگر آن حمایت لازم را از کشورهای اروپایی نخواهد داشت و ممکن است حتی در آینده در مورد همین کشور های اروپایی هم با روسیه دست به معامله بزند. بنابراین، بهترین اروپایی ها هم از پیشرفت چنین فرایندی میترسند و به همین دلیل به نظر میرسد با وجود شرایطی که روسیه برای صلح مشخص کرده و تا حد زیادی توسط ترامپ هم مورد پذیرش قرار گرفته – که امروز اوکراین و سایر کشورهای اروپایی را به کاخ سفید فراخوانده – اما مخالفان جدی مثل خود دولت اوکراین و کشورهای اروپایی وجود دارند. این دولت و کشورهای اروپایی اگرچه بازی ساز نیستند و نقش ایجابی در این فرایند ندارند، ولی به هر حال میتوانند نقش سلبی و تخریبی در این فرایند داشته باشند و در واقع، فرایندی که بین آمریکا و روسیه آغاز شده را به چالش بکشند و حتی دشواری هایی در درون ایجاد کنند که کل این فرایند دچار مشکلات جدی شود و عملاً به نتیجه مشخصی نرسد. وی افزود: با توجه به آنچه بین آقای ترامپ و پوتین اتفاق افتاد در آلاسکا، به نظر میرسد که هر دو طرف از نشستی که با یکدیگر داشتند، راضی بودند و احتمالاً به نتایج مثبتی رسیدند که ابراز رضایت کردند؛ هم برای ادامه فرایند مذاکرات دیپلماتیک بین خودشان، یعنی در روابط دوجانبه خودشان، و هم برای حل و فصل بحران اوکراین. بر مبنای آن، ترامپ با اوکراین و کشورهای اروپایی دیدار داشت و قرار شده که در همین دیدار اخیر، دیدار مجددی بین ترامپ، پوتین و زلنسکی برگزار شود و مذاکرات تداوم پیدا کند. این نشان میدهد که به هر حال این فرایند دارد به پیش میرود؛ یعنی ترامپ در این زمینه که بتواند دستکم فرایند حل و فصل را شکل دهد و این روند را روی غلطک بیندازد و هموار کند، موفقیت کسب کرده. اما در مورد اینکه آیا این مذاکرات در نهایت به نتیجه خواهند رسید یا نه، در این زمینه دستکم میشود گفت که "اگر"ها و تردیدهای جدی وجود دارد که مهمترین آنها، همان بحث نوع نگاه زلنسکی و دولت اوکراین به فرایند است و در عین حال، نگاه کشورهای اروپایی به این مسئله که به هر حال میتواند برایشان چالشهای قابل توجهی در بر داشته باشد.

