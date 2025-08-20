ایران
ویتکاف گفت که حدود 25 ساعت را در کنار پوتین گذرانده است
ویتکاف گفت که حدود 25 ساعت را در کنار پوتین گذرانده است
نماینده ریاست جمهوری آمریکا گفت: "احتمالاً حدود 24 تا 25 ساعت را با او و همچنین با برخی از افرادش - یوری اوشاکوف، دستیار رئیس جمهور روسیه در امور بین الملل،...
از زمان انتصاب وی به عنوان نماینده ویژه، استیون ویتکاف، فرستاده ویژه رئیس‌جمهور آمریکا در امور اوکراین، چندین بار به عنوان بخشی از روند صلح اوکراین از روسیه بازدید کرده است. آخرین سفر او در 6 اوت و پیش از اجلاس پوتین و دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، در آلاسکا انجام شد.
ویتکاف گفت که حدود 25 ساعت را در کنار پوتین گذرانده است

نماینده ریاست جمهوری آمریکا گفت: "احتمالاً حدود 24 تا 25 ساعت را با او و همچنین با برخی از افرادش - یوری اوشاکوف، دستیار رئیس جمهور روسیه در امور بین الملل، سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، گذراندم."
از زمان انتصاب وی به عنوان نماینده ویژه، استیون ویتکاف، فرستاده ویژه رئیس‌جمهور آمریکا در امور اوکراین، چندین بار به عنوان بخشی از روند صلح اوکراین از روسیه بازدید کرده است. آخرین سفر او در 6 اوت و پیش از اجلاس پوتین و دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، در آلاسکا انجام شد.
