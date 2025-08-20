ایران
ir
Sputnik افغانستانafSputnik ایرانir
https://spnfa.ir/20250820/نکات-مهم-در-مورد-بازداشت-خرابکاران-اوکراینی-آموزش-دیده-توسط-سازمانهای-اطلاعاتی-غربی-24732449.html
نکات مهم در مورد بازداشت خرابکاران اوکراینی آموزش دیده توسط سازمان‌های اطلاعاتی غربی
نکات مهم در مورد بازداشت خرابکاران اوکراینی آموزش دیده توسط سازمان‌های اطلاعاتی غربی
اسپوتنیک ایران
این گروه خرابکار شامل افسران حرفه‌ای سرویس عملیات ویژه بود که تحت نظارت اداره اطلاعات اصلی وزارت دفاع اوکراین قرار داشتند. 20.08.2025, اسپوتنیک ایران
2025-08-20T12:38+0430
2025-08-20T12:38+0430
جهان
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e9/08/14/24732260_47:0:1560:851_1920x0_80_0_0_504df687b827d49d572e5f0d767108e1.png
کنترل و آموزش گروه خرابکار با مشارکت کارمندان سازمان‌های اطلاعاتی غربی در اوکراین و همچنین در لیتوانی، استونی و نروژ انجام شد؛ در فیلم ضبط شده از بازداشت، اعضای گروه خرابکار نام خود را رومن داویدیوک، الکساندر گودکو، الکساندر ژوک اعلام کردند؛ بازداشت شدگان از 17 خرابکار دیگر که در فدراسیون روسیه فعالیت داشتند، نام بردند؛ در فدراسیون روسیه، این گروه قصد داشت به تأسیسات زیرساختی حمل و نقل، حملات خرابکارانه و تروریستی انجام دهد؛ فرمانده بازداشت‌شده گروه خرابکاری و شناسایی اوکراینی به دست داشتن در انفجار یک گذرگاه راه‌آهن در منطقه بلگورود در سال 2024 اعتراف کرد؛ او همچنین در مورد انفجار یک پل بزرگراه در منطقه بریانسک در ماه مه امسال شهادت داد؛ سپس یک قطار مسافربری به لاشه آن برخورد کرد و 7 نفر را کشت و بیش از 100 نفر را زخمی کرد.
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
خبرها
fa_FA
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e9/08/14/24732260_236:0:1371:851_1920x0_80_0_0_c8df1aea8717f1b90bd9730f7fa1470e.png
1920
1920
true
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
جهان
جهان

نکات مهم در مورد بازداشت خرابکاران اوکراینی آموزش دیده توسط سازمان‌های اطلاعاتی غربی

12:38 20.08.2025
عملیات خرابکاری و تروریستی
عملیات خرابکاری و تروریستی - اسپوتنیک ایران , 1920, 20.08.2025
اشتراک
این گروه خرابکار شامل افسران حرفه‌ای سرویس عملیات ویژه بود که تحت نظارت اداره اطلاعات اصلی وزارت دفاع اوکراین قرار داشتند.
کنترل و آموزش گروه خرابکار با مشارکت کارمندان سازمان‌های اطلاعاتی غربی در اوکراین و همچنین در لیتوانی، استونی و نروژ انجام شد؛
در فیلم ضبط شده از بازداشت، اعضای گروه خرابکار نام خود را رومن داویدیوک، الکساندر گودکو، الکساندر ژوک اعلام کردند؛
بازداشت شدگان از 17 خرابکار دیگر که در فدراسیون روسیه فعالیت داشتند، نام بردند؛
در فدراسیون روسیه، این گروه قصد داشت به تأسیسات زیرساختی حمل و نقل، حملات خرابکارانه و تروریستی انجام دهد؛
فرمانده بازداشت‌شده گروه خرابکاری و شناسایی اوکراینی به دست داشتن در انفجار یک گذرگاه راه‌آهن در منطقه بلگورود در سال 2024 اعتراف کرد؛
او همچنین در مورد انفجار یک پل بزرگراه در منطقه بریانسک در ماه مه امسال شهادت داد؛ سپس یک قطار مسافربری به لاشه آن برخورد کرد و 7 نفر را کشت و بیش از 100 نفر را زخمی کرد.
جهان
ایران
سیاسی
گزارش و تحلیل
Android APK
© 2025 Sputnik همه حقوق محفوظ است 18+
نوار خبری
0
برای شرکت کردن در بحث
وارد سیستم شوید یا ثبت نام کنید
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала