https://spnfa.ir/20250820/نکات-مهم-در-مورد-بازداشت-خرابکاران-اوکراینی-آموزش-دیده-توسط-سازمانهای-اطلاعاتی-غربی-24732449.html
نکات مهم در مورد بازداشت خرابکاران اوکراینی آموزش دیده توسط سازمانهای اطلاعاتی غربی
نکات مهم در مورد بازداشت خرابکاران اوکراینی آموزش دیده توسط سازمانهای اطلاعاتی غربی
اسپوتنیک ایران
این گروه خرابکار شامل افسران حرفهای سرویس عملیات ویژه بود که تحت نظارت اداره اطلاعات اصلی وزارت دفاع اوکراین قرار داشتند. 20.08.2025, اسپوتنیک ایران
2025-08-20T12:38+0430
2025-08-20T12:38+0430
2025-08-20T12:38+0430
جهان
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e9/08/14/24732260_47:0:1560:851_1920x0_80_0_0_504df687b827d49d572e5f0d767108e1.png
کنترل و آموزش گروه خرابکار با مشارکت کارمندان سازمانهای اطلاعاتی غربی در اوکراین و همچنین در لیتوانی، استونی و نروژ انجام شد؛ در فیلم ضبط شده از بازداشت، اعضای گروه خرابکار نام خود را رومن داویدیوک، الکساندر گودکو، الکساندر ژوک اعلام کردند؛ بازداشت شدگان از 17 خرابکار دیگر که در فدراسیون روسیه فعالیت داشتند، نام بردند؛ در فدراسیون روسیه، این گروه قصد داشت به تأسیسات زیرساختی حمل و نقل، حملات خرابکارانه و تروریستی انجام دهد؛ فرمانده بازداشتشده گروه خرابکاری و شناسایی اوکراینی به دست داشتن در انفجار یک گذرگاه راهآهن در منطقه بلگورود در سال 2024 اعتراف کرد؛ او همچنین در مورد انفجار یک پل بزرگراه در منطقه بریانسک در ماه مه امسال شهادت داد؛ سپس یک قطار مسافربری به لاشه آن برخورد کرد و 7 نفر را کشت و بیش از 100 نفر را زخمی کرد.
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
خبرها
fa_FA
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e9/08/14/24732260_236:0:1371:851_1920x0_80_0_0_c8df1aea8717f1b90bd9730f7fa1470e.png
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
جهان
نکات مهم در مورد بازداشت خرابکاران اوکراینی آموزش دیده توسط سازمانهای اطلاعاتی غربی
این گروه خرابکار شامل افسران حرفهای سرویس عملیات ویژه بود که تحت نظارت اداره اطلاعات اصلی وزارت دفاع اوکراین قرار داشتند.
کنترل و آموزش گروه خرابکار با مشارکت کارمندان سازمانهای اطلاعاتی غربی در اوکراین و همچنین در لیتوانی، استونی و نروژ انجام شد؛
در فیلم ضبط شده از بازداشت، اعضای گروه خرابکار نام خود را رومن داویدیوک، الکساندر گودکو، الکساندر ژوک اعلام کردند؛
بازداشت شدگان از 17 خرابکار دیگر که در فدراسیون روسیه فعالیت داشتند، نام بردند؛
در فدراسیون روسیه، این گروه قصد داشت به تأسیسات زیرساختی حمل و نقل، حملات خرابکارانه و تروریستی انجام دهد؛
فرمانده بازداشتشده گروه خرابکاری و شناسایی اوکراینی به دست داشتن در انفجار یک گذرگاه راهآهن در منطقه بلگورود در سال 2024 اعتراف کرد؛
او همچنین در مورد انفجار یک پل بزرگراه در منطقه بریانسک در ماه مه امسال شهادت داد؛ سپس یک قطار مسافربری به لاشه آن برخورد کرد و 7 نفر را کشت و بیش از 100 نفر را زخمی کرد.