نکات مهم در مورد بازداشت خرابکاران اوکراینی آموزش دیده توسط سازمان‌های اطلاعاتی غربی

نکات مهم در مورد بازداشت خرابکاران اوکراینی آموزش دیده توسط سازمان‌های اطلاعاتی غربی

کنترل و آموزش گروه خرابکار با مشارکت کارمندان سازمان‌های اطلاعاتی غربی در اوکراین و همچنین در لیتوانی، استونی و نروژ انجام شد؛ در فیلم ضبط شده از بازداشت، اعضای گروه خرابکار نام خود را رومن داویدیوک، الکساندر گودکو، الکساندر ژوک اعلام کردند؛ بازداشت شدگان از 17 خرابکار دیگر که در فدراسیون روسیه فعالیت داشتند، نام بردند؛ در فدراسیون روسیه، این گروه قصد داشت به تأسیسات زیرساختی حمل و نقل، حملات خرابکارانه و تروریستی انجام دهد؛ فرمانده بازداشت‌شده گروه خرابکاری و شناسایی اوکراینی به دست داشتن در انفجار یک گذرگاه راه‌آهن در منطقه بلگورود در سال 2024 اعتراف کرد؛ او همچنین در مورد انفجار یک پل بزرگراه در منطقه بریانسک در ماه مه امسال شهادت داد؛ سپس یک قطار مسافربری به لاشه آن برخورد کرد و 7 نفر را کشت و بیش از 100 نفر را زخمی کرد.

