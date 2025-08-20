https://spnfa.ir/20250820/شانس-خوبی-برای-حل-و-فصل-مناقشه-اوکراین-وجود-دارد-24720060.html
شانس خوبی برای حل و فصل مناقشه اوکراین وجود دارد
دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، گفت: "ما سعی خواهیم کرد جلوی این [بحران] را بگیریم و فکر میکنم شانس خوبی داریم." 20.08.2025, اسپوتنیک ایران
جهان
رئیس کاخ سفید نسبت به حل و فصل اوکراین خوشبین است، اگرچه این موضوع را پیچیده میداند. به گفته ترامپ، اگر او و پوتین یکدیگر را درک نکنند، ایالات متحده در موقعیت خطرناکی قرار میگیرد. او افزود: "من با پوتین خوب کنار میآییم - و این خوب است. اینها دو قدرت هستهای هستند. همیشه خوب است که با هم کنار بیاییم، درست است؟" ترامپ معتقد است که دیگر نیازی به نگرانی در مورد وقوع احتمالی جنگ جهانی سوم نیست.
