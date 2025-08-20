ایران
ir
Sputnik افغانستانafSputnik ایرانir
https://spnfa.ir/20250820/شانس-خوبی-برای-حل-و-فصل-مناقشه-اوکراین-وجود-دارد-24720060.html
شانس خوبی برای حل و فصل مناقشه اوکراین وجود دارد
شانس خوبی برای حل و فصل مناقشه اوکراین وجود دارد
اسپوتنیک ایران
دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، گفت: "ما سعی خواهیم کرد جلوی این [بحران] را بگیریم و فکر می‌کنم شانس خوبی داریم." 20.08.2025, اسپوتنیک ایران
2025-08-20T08:42+0430
2025-08-20T08:42+0430
جهان
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e9/08/13/24678503_39:0:1161:631_1920x0_80_0_0_b081690640764c9ddd195637045d5b60.jpg
رئیس کاخ سفید نسبت به حل و فصل اوکراین خوشبین است، اگرچه این موضوع را پیچیده می‌داند. به گفته ترامپ، اگر او و پوتین یکدیگر را درک نکنند، ایالات متحده در موقعیت خطرناکی قرار می‌گیرد. او افزود: "من با پوتین خوب کنار می‌آییم - و این خوب است. اینها دو قدرت هسته‌ای هستند. همیشه خوب است که با هم کنار بیاییم، درست است؟" ترامپ معتقد است که دیگر نیازی به نگرانی در مورد وقوع احتمالی جنگ جهانی سوم نیست.
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
خبرها
fa_FA
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e9/08/13/24678503_180:0:1021:631_1920x0_80_0_0_fe6ffb8da3e7214ded4d771a4dd7d619.jpg
1920
1920
true
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
جهان
جهان

شانس خوبی برای حل و فصل مناقشه اوکراین وجود دارد

08:42 20.08.2025
© telegram ir_sputnik /  مراجعه به بانک تصاویر شانس خوبی برای حل و فصل مناقشه اوکراین وجود دارد
شانس خوبی برای حل و فصل مناقشه اوکراین وجود دارد - اسپوتنیک ایران , 1920, 20.08.2025
© telegram ir_sputnik
/
مراجعه به بانک تصاویر
اشتراک
دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، گفت: "ما سعی خواهیم کرد جلوی این [بحران] را بگیریم و فکر می‌کنم شانس خوبی داریم."
رئیس کاخ سفید نسبت به حل و فصل اوکراین خوشبین است، اگرچه این موضوع را پیچیده می‌داند.
به گفته ترامپ، اگر او و پوتین یکدیگر را درک نکنند، ایالات متحده در موقعیت خطرناکی قرار می‌گیرد.
او افزود: "من با پوتین خوب کنار می‌آییم - و این خوب است. اینها دو قدرت هسته‌ای هستند. همیشه خوب است که با هم کنار بیاییم، درست است؟"
ترامپ معتقد است که دیگر نیازی به نگرانی در مورد وقوع احتمالی جنگ جهانی سوم نیست.
جهان
ایران
سیاسی
گزارش و تحلیل
Android APK
© 2025 Sputnik همه حقوق محفوظ است 18+
نوار خبری
0
برای شرکت کردن در بحث
وارد سیستم شوید یا ثبت نام کنید
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала