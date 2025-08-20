https://spnfa.ir/20250820/شانس-خوبی-برای-حل-و-فصل-مناقشه-اوکراین-وجود-دارد-24720060.html

شانس خوبی برای حل و فصل مناقشه اوکراین وجود دارد

شانس خوبی برای حل و فصل مناقشه اوکراین وجود دارد

اسپوتنیک ایران

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، گفت: "ما سعی خواهیم کرد جلوی این [بحران] را بگیریم و فکر می‌کنم شانس خوبی داریم." 20.08.2025, اسپوتنیک ایران

2025-08-20T08:42+0430

2025-08-20T08:42+0430

2025-08-20T08:42+0430

جهان

https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e9/08/13/24678503_39:0:1161:631_1920x0_80_0_0_b081690640764c9ddd195637045d5b60.jpg

رئیس کاخ سفید نسبت به حل و فصل اوکراین خوشبین است، اگرچه این موضوع را پیچیده می‌داند. به گفته ترامپ، اگر او و پوتین یکدیگر را درک نکنند، ایالات متحده در موقعیت خطرناکی قرار می‌گیرد. او افزود: "من با پوتین خوب کنار می‌آییم - و این خوب است. اینها دو قدرت هسته‌ای هستند. همیشه خوب است که با هم کنار بیاییم، درست است؟" ترامپ معتقد است که دیگر نیازی به نگرانی در مورد وقوع احتمالی جنگ جهانی سوم نیست.

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

خبرها

fa_FA

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

اسپوتنیک ایران

جهان