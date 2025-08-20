https://spnfa.ir/20250820/تضمینهای-امنیتی-برای-اوکراین-عامل-ثبات-است-یا-مانع-صلح-24741099.html

تضمین‌های امنیتی برای اوکراین عامل ثبات است یا مانع صلح

پژوهشگر مسائل بین‌الملل: با آغاز بحث‌های جدی در واشنگتن و پایتخت‌های اروپایی درباره آینده امنیتی اوکراین پس از درگیری، این پرسش به میان می‌آید که چنین...

گزارش و تحلیل

سميه پسندیده پژوهشگر مسائل بین‌الملل درباره تلاش برنامه‌ریزان نظامی ایالات متحده و اروپا در ارائه تضمین‌های امنیتی برای اوکراین پس از پایان درگیری‌ها به اسپوتنیک گفت: برخی مقامات بر این باورند که این حمایت‌ها می‌تواند کی‌یف را مطمئن سازد که در صورت نقض توافق صلح، تنها نخواهد ماند. اما در سوی مقابل، مسکو استقرار هرگونه نیروی خارج از چارچوب ناتو را تهدید مستقیم قلمداد می‌کند. بنابراین در سناریوی خوش‌بینانه، تضمین‌ها در سطح پشتیبانی غیرمستقیم شامل آموزش، تبادل اطلاعات و پشتیبانی هوایی محدود باقی می‌ماند. به نظر می‌رسد چنین چارچوبی می‌تواند اوکراین را به توافق صلح نزدیک‌تر کند، چراکه هم اعتماد داخلی این کشور را تقویت می‌کند و هم حساسیت‌های روسیه را کمتر برمی‌انگیزد. وی افزود، در این حالت، روند آتش‌بس تسهیل می‌شود و امکان رسیدن به مصالحه سیاسی افزایش می‌یابد. پسندیده تصريح کرد، اما از سویی اگر این تضمین‌ها به حضور محدود نیروهای اروپایی در خاک اوکراین منجر شود، معادله پیچیده‌تر خواهد شد. این گزینه هرچند بازدارندگی بیشتری برای اوکراین فراهم می‌آورد، اما برای کرملین به‌منزله گسترش نفوذ ناتو تعبیر می‌شود. وی اذعان داشت، در بدبینانه‌ترین حالت اگر شاهد استقرار گسترده نیروهای خارجی باشیم، این امر می‌تواند روند آتش‌بس را متوقف کند و حتی به تشدید رویارویی منجر شود. در نتیجه، تضمین‌های امنیتی در عین حال که می‌توانند ستون فقرات یک صلح پایدار باشند، اگر بدون در نظر گرفتن حساسیت‌های روسیه طراحی شوند، خود به مانعی در مسیر آن بدل خواهند شد.

